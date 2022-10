Japanse pianist Yukine Kuroki is met haar elegante spel de winnaar van Liszt Utrecht 2022 ★★★★★

Yukine Kuroki, de winnaar van Liszt Utrecht 2022. Beeld Allard Willemse

Het hoort er een beetje bij, na afloop van een concours: het zinnetje van de jury dat dit echt een uitzonderlijke editie was, want het niveau van de kandidaten was zo hoog, veelal gevolgd door ‘misschien wel hoger dan ooit’. Bij de finale van Liszt Utrecht, donderdagavond in TivoliVredenburg, was dit weer de strekking van het verhaal voorafgaand aan de prijsuitreiking. Maar voor de verandering zou de uitspraak nog weleens kunnen kloppen ook.

Liszt Utrecht? Dat is de nieuwe naam van wat vermoedelijk voor het publiek gewoon het Liszt Concours zal blijven, de normaal gesproken driejaarlijkse pianowedstrijd (de vorige editie was in 2017) rond muziek van Franz Liszt, een van de weinige Nederlandse concoursen met internationale allure. Het concours wilde zich meer als festival profileren, het woord zou een negatieve connotatie hebben gekregen. Zo werd er dit jaar ook geheel conform de tijdgeest geen onderscheid gemaakt tussen tweede en derde prijzen: er waren twee ‘runner-ups’.

De drie pianisten in de finale waren Derek Wang (Verenigde Staten), Yukine Kuroki (Japan) en Yeon-Min Park (Zuid-Korea). Met het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Christian Reif mochten ze allen de Wandererfantasie vertolken; eigenlijk een Schubert-stuk, maar door Liszt bewerkt voor piano en orkest. Ook mocht iedere finalist een eigen toegift kiezen.

Yeon-Min Park, winnaar van de publieksprijs, tijdens de finale van Liszt Utrecht 2022. Beeld Allard Willemse

Drie keer op een avond de Wandererfantasie: dat leek vooraf wat veel, want zo interessant is het stuk nou ook weer niet. Des te knapper dat het toch geen moment saai werd. Wang kenschetste zichzelf in een vooraf vertoond filmpje als pianist die in Liszt het fysieke, emotionele en intellectuele in balans wil brengen, toch kreeg de drift in zijn spel de overhand. De toegift, Liszts bewerking van het slotdeel van Beethovens Zevende symfonie, was vooral spectaculair.

Wat een contrast was de entree van de veel ingetogenere Yukine Kuroki. Ze wist in elk akkoord de tonen het juiste gewicht te geven en heel vanzelfsprekend spanning op te bouwen. Veel meer dan de andere kandidaten slaagde ze er in de Wandererfantasie in de klanken van de vleugel en het orkest te laten versmelten. In haar solo’s was haar spel onontkoombaar.

Was Kuroki als het gaat over technische beheersing al een 10+, dan kwam Park daar nog eens overheen. Het orkest, gegroeid in de wedstrijd, speelde in haar ronde zonder reserves. Vooral in Parks toegift, de Paganini-bewerking La campanella, moest je je soms in je arm knijpen: gebeurt dit echt, hier, voor mijn ogen? Wie zo’n vingerbreker met zulk speels gemak kan spelen dat het sterrenstof van de snaren opstijgt, kan niet zonder prijs naar huis.

Ze kreeg de publieksprijs. En toch was de terechte winnaar van het concours-dat-geen-concours-mag-zijn Yukine Kuroki, want die elegantie is nog net iets zeldzamer. De pianisten worden gedurende drie jaar door de organisatie ondersteund en zullen veel in Nederland te horen zijn. Iets om zeer naar uit te kijken. Er liggen prachtige pianocarrières in het verschiet.