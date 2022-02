Japans gamefenomeen Elden Ring is een magnifieke martelgang ★★★★★

De meeste uitzinnige schepsels bevolken The Lands Between, het rijk in Elden Ring. Beeld FromSoftware

Voor wie het genre een beetje kent – het actie-rollenspel in een fantasy-verpakking – klinkt Elden Ring als een spel bedacht door een commissie. Of de afdeling marketing.

Ga maar na. ‘Elden’ doet denken aan The Elders Scrolls, de mateloos populaire gamereeks van Bethesda, ook een magische role-playing game. ‘Ring’ roept visioenen op van Lord of The Rings, al moet daar een ring worden vernietigd en hier juist worden hersteld. Het rijk waar we als speler doorheen trekken in Elden Ring heet The Lands Between. Dat zou je ook met gemak Middle-earth kunnen noemen. Met dank aan Tolkien.

De samenwerking die ontwikkelaar FromSoftware aankondigde met schrijver en scenarist George R. R. Martin tenslotte werpt de vraag op hoeveel Games of Thrones er in Elden Ring zit verstopt.

Fans van het werk van de Japanse studio kunnen gerust evenwel ademhalen. Elden Ring bevat geen Dragonborn, geen Frodo Baggins en geen House Lannister. Het is in alles behalve de naam Dark Souls 4. Dark Souls is het game-drieluik waarmee deze ooit obscure Japanse studio in tien jaar uitgroeide tot een van de meest toonaangevende gamemakers in de wereld.

Elden Ring bevestigt nog eens het meesterschap van Hidetaka Miyazaki, het creatieve brein van FromSofware. De 46-jarige Japanner maakt sinds de doorbraaktitel Demon’s Souls uit 2009, de voorloper van Dark Souls, eigenlijk steeds dezelfde game, maar iedere keer net anders. Alle verhalen draaien om een eenzame en naamloze held, meestal gehuld in ridderharnas, die door een middeleeuws, verschroeid en verwoest landschap trekt om de gevolgen van een grote catastrofe recht te zetten.

Ringgevecht

In Elden Ring is de wereld op zijn kop komen te staan doordat de ring uit de titel, waarmee de drager over het rijk regeert, is gebroken. De splinters zijn verdeeld over nakomelingen van koningin Marika de Eeuwige, halfgoden die door de corrumperende macht van de ring van het padje zijn geraakt.

Als een van de Tarnished – bannelingen uit The Lands Between – gaat de speler op pad om alle scherven weer bijeen te brengen, er weer een ring van te smeden en als Elden Lord de orde weer te herstellen.

Elden Ring legt niks uit. Wie de bezoedelden zijn en waarom ze werden verbannen moet spelenderwijs worden achterhaald. Er is een introductie aan de hand van tekeningen en filmfragmenten, waaraan George R. R. Martin kennelijk een bijdrage heeft geleverd. Maar voor de rest tast de gamer in het duister. Het narratieve lapmiddel uit andere games – ellenlange cutscenes die de spelfragmenten verbinden – ontbreekt.

Elden Ring deelt met Demon’s Souls, Dark Souls maar ook met Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice de baaierd aan griezelige schepsels, die op de schilderijen van Hieronymus Bosch niet zouden misstaan. Miyazaki’s blender voor mythologische figuren heeft duidelijk ook voor dit nieuwe avontuur overuren gemaakt.

Een van de grootste bijrollen wordt evenwel niet vertolkt door personages of mythische beesten, maar door het landschap van The Lands Between. Miyazaki en zijn team hebben een even ongelooflijk mooie als veelzijdige wereld gecreëerd, waarvan de volledige verkenning vermoedelijk eerder weken dan dagen zal vergen.

In Elden Ring loert het gevaar om elke hoek, en openbaart zich in de meest extreme vormen. Beeld FromSoftware

Hulpeloos

Een van de redenen waarom de games van FromSoftware zo gewild zijn onder fanatieke gamers is dat ze hoge eisen stellen aan een speler. Elden Ring is net zo’n hondsmoeilijke game als zijn voorgangers.

Aan een ‘easy’ modus doet Miyazaki niet. Hij straft fouten genadeloos af. Spelmechanismen legt de game amper uit. Spelers leren met harde hand om met de juiste vaardigheden, uithoudingsvermogen, tovermiddelen en wapens aan te treden bij specifieke vijanden. Strategisch plannen is alles in Elden Ring.

Toch steekt Elden Ring wel een helpend handje uit aan de minder geharde gamer. Die kan online de hulp inroepen van andere gamers, om samen ten strijde te trekken. Of de speler kan geesten oproepen die zich op de tegenstander werpen, zodat hij ongezien langs de flanken verder kan lopen.

Hulp komt verder in de vorm van vier benen. Met het magisch paard Torrent kunnen grote afstanden op de immense kaart razendsnel worden afgelegd. Torrent draait ook zijn hoef niet om voor een sprong over diepe, brede kloven. Het paard beklimt rotswanden als een berggeit.

Het spel laat ook toe dat je gevaren uit de weg gaat. In de Souls-titels en Bloodborne was die ontsnappingsroute er niet en leidde er maar een weg tot Rome, tot frustratie van velen. Nu is er altijd een ander pad dat naar een stip op de horizon leidt, een andere toegang tot een grot verscholen in het groen of een andere mijnschacht die de held naar een ondergrondse stad voert.

Al die hulpmiddelen maken Elden Ring de meest toegankelijke uit Miyazaki’s repertoire. Dan nog vereist de game doorzettingsvermogen en een engelengeduld. FromSoftware zegt dat Elden Ring in 30 uur valt uit te spelen, voor wie recht op het doel afgaat. Maar de volledige ontdekking en verovering van The Between Lands zal eerder weken kosten. Het is alsof je tot het binnenste van kokosnoot probeert door te dringen met een dunschiller.

Misschien had de game toch nog even langs een commissie gemoeten, of de marketingafdeling om Miyazaki over te halen een olifantenpaadje voor stumpers aan te leggen in zijn schitterende game. De beloning in Elden Ring is groot, maar misschien niet groot genoeg voor iedereen.

Alles in Elden Ring is groot, dus ook de paardensprongen. Beeld FromSoftware