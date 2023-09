Jantine Schinkelshoek brengt met honderden vrijwilligers de heggen en houtwallen terug in het landschap

Jantine Schinkelshoek en Mariette van Krieken bekijken een heg die is teruggesnoeid na het aanplanten. Beeld Maarten Delobel

Ze ziet eigenlijk overal heggen, Jantine Schinkelshoek, initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Hoopheggen. Ook als ze er niet zijn. In dat geval tekent ze de heggen in gedachten alvast in. Hier bijvoorbeeld, op landgoed De Haere in Overijssel. ‘Die twee solitaire eiken daar, op de scheidslijn tussen de velden’, zegt ze, ‘hoe mooi zou het zijn als je die verbindt met een struweelhaag.’ Op dit landgoed hebben de planters van Hoopheggen al wel andere heggen aangelegd, zoals die langs het pad waarop we nu staan. Ook bij haar eigen huis heeft Schinkelshoek heggen aangeplant. Een- en tweestijlige meidoorn, liguster, zwarte bes, Gelderse roos. ‘We planten in principe altijd minimaal vijf soorten.’ De hagen zijn inmiddels vier meter hoog. ‘In de winter een beetje bijsnoeien, en dan zie je vanaf het voorjaar de pluimen, de bloemen, de vruchten . En dan alle wespen, bijen en vlinders die erop afkomen.’

Zo begon het, met het aanplanten van heggen bij haar huis en bij de buren. Inmiddels is er een grotere missie: bomensingels, hagen, heggen en houtwallen terugbrengen in het landschap. Het liefst op plekken waar ze honderden jaren hebben gestaan, totdat ze in de loop van de vorige eeuw verdwenen door de uitvinding van prikkeldraad en door de ruilverkavelingen en schaalvergroting in de landbouw. Daardoor ontstond zowat overal in Nederland een, vriendelijk gezegd, open landschap. Zeker 75 procent van de ‘houtige verbindingen’ is verdwenen in een periode van zeventig jaar en er verdwijnt nog altijd meer dan er bijkomt. Schinkelshoek: ‘Daar kun je moedeloos van worden. Maar op de grote ontwikkeling heb je geen greep. Op Hoopheggen wel.’

Over de auteur

Caspar Janssen schrijft voor de Volkskrant over natuur, biodiversiteit en landschap. Hij schreef onder meer het boek Het bijenbalkon – Van een kaal terras naar een zoemende balkonjungle.

Heggenvirus

In vijf jaar tijd hebben ze, met hulp van vele honderden vrijwilligers, al 34 kilometer heggen geplant. Bij particulieren, bij boeren, op landgoederen. Er is een sneeuwbaleffect ontstaan. Schinkelshoek: ‘Het wordt steeds groter. Mensen steken elkaar aan. Als ze een keer geholpen hebben zeggen ze: ‘Dat wil ik zelf ook.’ Zo maken we kilometers.’ Voor het komende najaar en winter staan alweer vijftig plantdagen gepland. ‘We werken nu met meer dan duizend vrijwilligers.’

Deze heg bestaat uit verschillende soorten planten, waaronder hondsroos. Beeld Maarten Delobel

Schinkelshoek is landschapsarchitect en voert nu eigenlijk uit wat ze jarenlang adviseerde in rapporten. ‘Toen ik met vriendinnen de eerste heggen bij de buren had aangelegd dacht ik: het is eigenlijk supersimpel. Als je maar genoeg mensen hebt die een heg willen, kunnen wij dat wel fiksen.’ Aanvankelijk dacht ze dat het bij een paar heggen zou blijven, maar de vraag bleef groeien. Zo ontstond de stichting, die ze met andere mensen uit ‘de groene sector’ oprichtte. Ook in heggeneigenaar Mariette van Krieken, die er vandaag bij is, vond ze een geestverwant. Na de aanleg van een eerste heg bij haar huis, met daarbij een stuk (landbouw)grond, had ook zij het heggenvirus te pakken gekregen. ‘Ik wilde alles leren’, zegt ze. Van Krieken coördineert nu de vrijwilligers bij al die plantdagen. ‘Dan werk je eigenlijk alleen maar met enthousiaste mensen.’

Het heft in eigen hand Van de overheid valt al jaren weinig te verwachten als het gaat om het beschermen van natuur, biodiversiteit en landschap. Dus nemen particulieren het heft in eigen hand, al of niet in de geest van de punkcultuur, eind jaren zeventig, toen de toestand ook uitzichtloos leek. ‘Dan doen we het zelf wel’ is een korte reeks van Caspar Janssen, die zelf zijn stadsbalkon omtoverde tot oase voor bijen en andere beestjes.

Hoe het gaat in de praktijk. Als een grondeigenaar aangeeft dat hij of zij een heg wil - minimaal 200 meter lengte is een voorwaarde – maakt Hoopheggen een beplantingsplan met een mix van planten die passen bij de bodem en de regio. De stichting levert de planten, de professionele begeleiding en mensen die komen planten. Van de grondeigenaar wordt gevraagd om mee te planten, om ook een aantal vrijwillige planters te regelen en te zorgen voor koffie, thee en lunch. De eigenaar van de nieuwe heg tekent een onderhoudsverplichting en wordt ‘ambassadeur voor biodiversiteitsherstel en Hoopheggen’. Hoopheggen betaalt ook een deel van de kosten.

De minimale lengte van de heg is niet alleen gekozen vanwege de hoeveelheid meters. Schinkelshoek: ‘We vinden het sociale aspect zeker zo belangrijk. Een groep mensen moet een volledige ochtend kunnen planten.’ Dat is misschien wel het geheim van Hoopheggen, denkt ze. ‘Het is altijd een feestje. Want de mensen zijn een dagje uit. Ze doen iets tastbaars. Alle generaties door elkaar heen, bekenden en onbekenden. Onze vrijwilligers en mensen uit de buurt ontmoeten elkaar. Dan krijg je reacties als: ‘Ik ben al sinds ik kind was niet meer een hele dag buiten geweest in de winter.’ En je merkt dat mensen gewoon verbaasd zijn dat ze wel degelijk impact kunnen hebben.’

Langs de velden van het IJssellandschap. Beeld Maarten Delobel

Gezonde voedselbron

Toch de vraag: waarom heggen? Wat schieten we er mee op? Tja, waar te beginnen, zegt Schinkelshoek. Waar een heg goed voor is? Voor alles eigenlijk. Het begon voor haar bij biodiversiteit en landschapsherstel. Concreet: voor vogels, bijen, vlinders, voor veel andere insecten en voor kleine zoogdieren, zijn heggen van levensbelang. Als voedselbron, als schuilplek, als nestplek. Heggen zijn ook verbindingen in open land, het zijn snelwegen voor dieren, maar ook voor planten, en er groeien veel kruiden bij heggen. En dan zijn er nog de andere voordelen. Voor het landschap, de heg als veekering in plaats van prikkeldraad, de heg als voedselbron voor bestuivers die ook voedselgewassen bestuiven, de heg als domein van natuurlijke plaagbestrijders, de heg als gezonde voedselbron voor vee en voor mensen; de eetbare haag, met noten, bessen, bramen. Heggen houden water vast in droge tijden en vruchtbare grond in natte tijden. En omdat het allemaal boompjes zijn, leggen heggen CO 2 vast. En dan is ze vast nog iets vergeten. Maar ze kan het ook anders zeggen: ‘Als je op je knieën onder de heg zit, dan zie je een wereld die zo totaal anders is dan twee meter verderop. Ik vind het magisch.’

Haar achtergrond helpt. ‘Ik weet veel van bodemtypen en van welke planten van nature groeien in verschillende regio’s.’ Er zijn een paar basisbeginselen waar Hoopheggen zich streng aan houdt. ‘We gebruiken alleen oorspronkelijk inheems plantmateriaal. Veel soorten komen ook buiten Nederland voor, maar ze zijn toch net anders. Je zag het vorig voorjaar met de sleedoorns. Het was in Nederland lang koud en nat, toch stonden op sommige plekken al sleedoorns in bloei. Dat zijn geen autochtone sleedoorns en dan sla je de plank mis. Want als er nog geen bijen zijn, staat die struik voor niks te bloeien.’

Ontzorgen

Hoopheggen werkt veel samen met boeren. ‘In de tijd van de boerenprotesten waren wij gewoon bij boeren heggen aan het planten. Je hebt boeren in alle soorten en maten. Veel biologische boeren zijn intrinsiek gemotiveerd. Maar er is veel wantrouwen tegen de overheid. Ze werken liever met ons samen. Het fijne bij ons is: als ze aangeven dat ze een heg willen, staat-ie er ook in het volgende plantseizoen. Geen gedoe met subsidieaanvragen ook, want wij moeten het hebben van sponsoren. Ik kom langs, ik kijk hoe de plek is, wat er landschappelijk gezien past. En dan komt die heg er. Wij ontzorgen. Dat is zo mooi: er is van alles aan de hand met de landbouw, maar intussen planten wij gewoon heel blij bij boeren. Wij zien de andere kant van het spectrum, je kijkt eigenlijk altijd met de zon mee.’

Boer Martijn Hulsman inspecteert de aangeplante heggen langs zijn weiland in Vilsteren. Beeld Maarten Delobel

Bij veehouder Martijn Hulshof – hij heeft Fleckviehkoeien, en schapen – op landgoed Vilsteren, is te zien wat er dan ontstaat. Overal heggen, sommige recent geplant. Over een paar jaar, als de heggen volgroeid zijn, haalt hij het prikkeldraad weg, dan heeft hij ook weer een klassieke veekering. ‘Kijk, hier knabbelen de koeien. Aan deze kant is de heg altijd recht, die hoef je zelf niet bij te werken.’ Hij heeft nooit geloofd in schaalvergroting en monocultuur. ‘Je moet juist zorgen dat je zoveel mogelijk plantjes in de wei hebt, en eromheen. Elk plantje heeft zijn eigen ding. De dieren gaan er naartoe en pakken precies wat ze nodig hebben. Die esdoorn daar, elke ochtend komen de koeien daar langs, en dan willen ze niet doorlopen voordat ze er even aan geknabbeld hebben. In het weiland zelf pakken ze het liefst de kruiden eruit. Zo hebben runderen altijd geleefd en ze zijn het nog niet vergeten.’ En het is niet voor niets, meent hij, dat hij nauwelijks nog dierenartskosten heeft. ‘Kijk’, zegt hij, ‘je kijkt helemaal waterpas onder die bomen door, dat knabbelen ze dus allemaal weg.’

Terug naar de IJsselvallei, naar Wijhe, naar de ‘proeftuin’ bij het huis van Mariette van Krieken. Ook hier bijna een kilometer pas aangelegde heggen, met veel verschillende doelen. ‘Deze heg is om de kippen binnen te houden, ik wil nog een heg voor de varkens, er komt ook een voedselbos.’ En ze herstelde een bomenlaan (‘perfect voor vleermuizen’) en een hoogstamfruitgaard. Over het snoeien van heggen gaat het, en over inheemse rozensoorten, over meidoorns, lindes, hazelaars, vuilbomen, zoveel geschikte bomen en struiken. Het plantseizoen, vanaf november, komt er weer aan en ze kijken ernaar uit. Van Krieken: ‘Ik heb een keer in Brabant meegedaan. Het was echt verschrikkelijk weer, stromende regen, koud. Maar iedereen was supervrolijk, het was een fantastische dag.’