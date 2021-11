Janneke de Bijl baart geen kinderen, maar zorgen. En verrassende grappen over die zorgen ★★★★☆

Janneke de Bijl Beeld Anne van Zantwijk

Ze zegt het zelf: Janneke de Bijl is iemand die van lekker thuisblijven houdt. Zeg maar het anti-losbandige type, aan de brave kant. Precies daarom is ze het leukst als ze ineens zegt dat ze een gangbang wil, om haar bescheiden aantal bedpartners op te krikken. Of als zij, bewust kinderloos, volle bak cynisch begint te doen over vriendinnen met kinderen, alle dingen zegt die alle mensen zonder kinderen denken maar over het algemeen niet zeggen – of alleen tegen elkaar.

Het duurt best even voor ze op dreef raakt, in haar tweede voorstelling Dit is het nou. Maar het geduld wordt beloond met observaties die om te grijnslachen zijn, over ouder worden en leven van ‘Is dit het nou?’-moment naar ‘Is dit het nou?’-moment. Wat als door een erfelijk syndroom mogelijk een vroege dood op de loer komt liggen, is de vraag.

Denken aan groepsseks dus, onder meer. Denken is het hoofdthema in Dit is het nou: de evolutie van dier naar mens, van kop naar hoofd. Waardoor we nu mooi klaar zijn met een hoofd vol gedachten, gefilosofeer, geanalyseer, gepsychologiseer. Zij zéker. Janneke de Bijl baart geen kinderen, maar zorgen - dat was na haar debuut met de alleszeggende titel Zonder zin kan het ook wel duidelijk. Zorgen, en verrassende grappen over die zorgen.

Een paar keer gaat ze in de poëtische stand om de verschillen tussen kop en hoofd te bespreken, en ook dat onderdeel van de voorstelling wordt steeds sterker. Zo groeit Dit is het nou langzaam uit tot iets moois. In het hoofd huist na afloop mogelijk nog het topliedje waarin ze zingt over hoe ze haar moeder aan Kees Driehuis wilde koppelen, en niet te vergeten alle absurditeiten die komen kijken bij het organiseren van die gangbang.