Janne Eraker: ‘Ik gebruik mijn lichaam vooral om een betere muzikant te worden’

Tapdanseres Janne Eraker in ‘Rhythm is a Dancer’. (2019) Beeld Martine Petra

Wat tuttig dacht ze. Toen Janne Eraker (41) twintig jaar geleden naar Nederland kwam voor de opleiding Modern & Jazz aan wat destijds nog de Rotterdamse Dansacademie heette (nu Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam), moest de Noorse zich verplichte tapdanspassen eigen maken. Wat kon daar nu leuk aan zijn? Maar haar docente bleek goed onderlegd in alle passen en technieken en Eraker kreeg de smaak te pakken.

Ze leerde hoe je twee geluiden uit één beenbeweging trekt, hoe je een swingend ritme creëert door de vloer wel en niet te raken met je metalen zolen en hoe een teen-hak-teen-hak vooruit verschilt van een teen-hak-teen-hak achteruit. En ook hoe je een beetje gaat vliegen door je armen uit te slaan en je gewicht goed te verplaatsen. ‘Tap houdt in dat je altijd en overal precies weet op welk been je staat en waar je lichaamsgewicht naartoe beweegt. Je moet zorgen dat je knieën niet op slot gaan. Je kunt niet sjoemelen met je balans’, zegt ze via Zoom vanuit Oslo waarnaar ze, na een vervolgopleiding in New York, terugkeerde.

Komende week treedt de Noorse met haar tapdans-improvisatietrio One Small Step op in Rotterdam, met gastbassist Bruno Ferro Xavier da Silva, en in Amsterdam, met gasttapdansers Peter Kuit en Marije Nie. Ze presenteert haar eerste album Gol Variations, dat volledig op basis van improvisaties is opgenomen. Want, jawel, Erakers tapdans klinkt prima op cd en vinyl. Na jaren van studie en experiment is ze een dansende percussionist geworden. ‘Ik gebruik mijn dansachtergrond om een steeds betere muzikant te worden. Ik houd ervan echt te bewegen en de taps in mijn hele lichaam te voelen.’

Dat tapdans ook muziek kan zijn, van minimal tot jazz en van slow tot swing, leerde ze in Amerika. ‘Tap is als zwarte kunstvorm sterk verbonden met de rijkdom van de jazzcultuur.’ Eraker kreeg les van onder andere seniorspecialist Heather Cornell, oprichter van het vermaarde Manhattan Tap.

Ze wordt er nog wel eens treurig van dat mensen bij tapdans, behalve aan de Singing-in-the-rain-romantiek van filmster Fred Astaire, vooral denken aan de 'nogal vierkante’ Ierse volksdans, waarin het onderste deel van het lichaam in razendsnelle galop te keer gaat terwijl de romp onverstoorbaar recht blijft. Michael Flatley maakte er in 1994 in zeven minuten een wereldhit van, toen hij het pauzenummer mocht presenteren van het door Ierland georganiseerde songfestival. Hoewel de Amerikaan inmiddels met pensioen is – zijn benen maakten hem multimiljonair – toeren zijn Lord of the Dance en Riverdance nog steeds de wereld over. Vorige week stond Lord of The Dance nog in de Nieuwe Luxor, in het voorjaar komt Riverdance naar Ahoy met een jubileumshow.

Niet dat Eraker iets tegen volksdans heeft, integendeel. Ze ging als kind van een Noorse dominee vaak mee met haar Duitse moeder, een gynaecoloog die haar vrije tijd vulde met volksdanstrainingen op de Balkan. ‘Zo mocht ik af en toe meedoen met Bulgaarse volksdansen.’

Wat haar vooral tegen de borst stuit is het spektakelgehalte van dit soort optredens. ‘Ze maken er competitief entertainment van. Het draait om de moeilijkste en snelste trucjes met veel flashy steps. Veel records, veel herrie.’

Zelf maakt ze deel uit van een middelgrote Duitse tapdansgroep, de Sebastian Weber Dance Company, die theatrale dansvoorstellingen maakt over thema’s als het beest in de mens of moderne folklore. Ook timmert Eraker als choreograaf aan de weg. Ze maakte een solovoorstelling voor zichzelf, Rhythm is a Dancer (2019), waarin ze de basis van tapdanspassen ontrafelt om die op een tegendraadse manier opnieuw in elkaar te puzzelen. En ze heeft een experimentele solo gemaakt voor tapdanseres Helen Duffy, een kruising tussen een film noir en Japanse horror. In Tap Noir, die in het voorjaar naar festival Motel Mozaïek komt, creëert ze suspense met een berg oogverblindend licht van drie stroboscopen. ‘Je hoort haar roffels terwijl je Helen alleen in de lucht ziet hangen.’

Ze mag dan de enige professionele tapdanser in heel Noorwegen zijn, bij uitstek een exporteur van moderne jazzpop, Eraker heeft er geen moment spijt van dat ze met man (beeldend kunstenaar Michiel Jansen) en dochter (toen zes maanden) in 2017 is teruggegaan naar Oslo. Sinds 2012 steunt Noorwegen de top van freelance werkende podiumkunstenaars met een fantastisch systeem: de Alliantie voor Acteurs en Dansers verzekert op dit moment 54 dansers en 54 acteurs van inkomen, ook wanneer ze niet op een podium staan. ‘Je wordt geselecteerd op basis van de hoeveelheid werk, niemand oordeelt over kwaliteit. Je moet als bewijs wel een megaschema overleggen vol contracten, affiches en programmaboekjes. Maar als je eenmaal in dienst bent van deze alliantie, krijg je ook doorbetaald voor dagen waarop je niet optreedt maar wel in je beroep investeert, bijvoorbeeld via reizen, experiment en onderzoek. Tien jaar geleden begonnen ze, in navolging van Zweden, met tien dansers en tien acteurs, nu zijn het er bijna zes keer zoveel. Ik kan nu als tapdanser een duurzame professionele carrière opbouwen zonder telkens ver in inkomen terug te vallen als ik geen klus heb.’

One Small Step, trio rond tapdanseres Janne Eraker met links violist Vegar Vårdal en midden contrabassist Roger Arntzen. Beeld Thor Hauknes