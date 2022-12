Janine Jansens festival in Utrecht blijft de ideale plek voor kamermuziek op het hoogste niveau

Sopraan Alma Sadé zingt op het openingsconcert van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. Beeld Marieke Wijntjes

Janine Jansen was er wel. Maar wat een pech, ze speelde niet. Bij het openingsconcert van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht, nota bene haar eigen feestje, liet de wereldster haar viool in de koffer. Ze was ziek, kwam later aangereisd, kon niet meedoen met repetities. Maar dinsdagavond gonsde door TivoliVredenburg ook goed nieuws: de rest van de vierdaagse speelt Jansen mee zoals gepland.

‘Dankzij Janine is Utrecht een stad waar muziek in zit’, sprak Utrechts burgemeester Sharon Dijksma. Mooie woorden, zij het licht geflatteerd, want wat te denken van het vermaarde Festival Oude Muziek. Bovendien was de recente historie van het kamermuziekfestival bepaald onrustig. Het verschoof van winter naar zomer en terug. Cellist Harriet Krijgh nam het stokje over, maar vertrok na twee edities. En toen kwam corona: twee festivals werden gestreamd dan wel verschoven.

Dus hoorde je bijna een opgelucht ‘hè, hè’, toen altviolist Amihai Grosz met een handvol musici plaatsnam op het podium van de Grote Zaal. Grosz, eerste altist van de Berliner Philharmoniker, tevens stamgast in Utrecht, is gastprogrammeur. Moeiteloos nam hij de festivalsignatuur over: veel vertrouwde kamermuziek, hier en daar een origineel accent.

Neem zo’n vergeten prachtlied van Alexander Zemlinsky, Maiblumen blühten überall. Het Weense fin de siècle balde er zich in samen: erotiek, liefde, dood. Sopraan Alma Sadé werd gewikkeld in de meest sensuele draden die je met twee violen, twee altviolen en twee cello’s maar kunt spinnen. Terug te luisteren via radio4.nl: doen.

Of neem de stukken die Grosz uitstrooit in een Kerkenmarathon. Het is de ruime benaming voor een serie korte optredens in de Geerte-, Lutherse en Nicolaikerk. Eerder een hinkstapsprong, maar alweer: een mix van bekend en verrassend. Mozart naast Benjamin Britten; een Bachsuite voor cello solo, maar nu ingekleurd door twéé cello’s.

Jansens festival blijft de ideale plek om te zien hoe kamermuziek op het hoogste niveau werkt. Brahms, Tweede Strijksextet: Grosz, de Israëliër, verzamelde een specialistenteam om zich heen, met een Rus, een Zuid-Koreaanse, een Fransman, een Spanjaard en nog een Israëliër. Zie hoe geconcentreerd ze kijken en luisteren. Een instrument licht op als het kan, treedt terug als het moet. Zo klinkt een paradijs van vierentwintig snaren. Slotakkoord, stilte, slikken, bravo’s.

Wel blijft er werk aan de winkel, want de zaal zat maar halfvol. Het festival probeert met wandelconcerten, een bibliothekentour en kinderconcerten nieuw publiek te kweken. Zo kan iedereen vanaf 1 jaar naar Stapel, ‘een tekstloze muziekvoorstelling over ontdekken, bouwen en afbreken.’

Ook dit jaar: Jiddische liedjes. Je moest er in TivoliVredenburg even een klimtocht voor maken. Van lange roltrap naar minder lange roltrap, van korte roltrap naar kortste roltrap. Dan door naar de vaste trap en rechtsaf naar de steile trap. Op 47 meter boven straatniveau werd je ontvangen met een glaasje jus of prosecco.

Sopraan Alma Sadé stond opnieuw paraat, nu met operette, cabaret en jazz uit het interbellum. Die vernietigde wereld heeft ze de afgelopen jaren in Berlijn herontdekt, in het kielzog van de operaregisseur Barrie Kosky. De zang was misschien te klassiekerig, maar het energieke jonge Noorse strijkkwartet dat Sadé begeleidde, Opus13, bleek een ontdekking.

Ook met de talentscouting zit het in Utrecht goed. Maar het beste nieuws voor burgemeester Dijksma en andere fans: volgend jaar, bij de twintigste editie, neemt Janine Jansen als vanouds het complete festival onder haar hoede.