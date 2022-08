Janine Abbring stopt na zes seizoenen met Zomergasten

Janine Abbring in het decor van Zomergasten in 2018. Beeld ANP Kippa

De 46-jarige Abbring presenteerde het VPRO-programma al sinds 2017. Ze werd de opvolger van Thomas Erdbrink die het programma slechts één seizoen presenteerde. Na Peter van Ingen, die het programma acht seizoenen lang leidde van 1988 tot 1995, was ze de langstzittende Zomergasten-presentator.

‘Dit was de laatste aflevering van Zomergasten van dit seizoen’, zo meldde Abbring na afloop van haar gesprek met Van der Kolk. ‘Het is mijn laatste aflevering ooit.’ Ze bedankte de kijkers voor het kijken en ook het hele team voor hun inzet. ‘Het is een geweldig team.’

Prijs

Abbring werd door de jaren heen door kijkers en recensenten geprezen om haar humor, empathie en haar betrokken manier van interviewen. Vooral haar uitzending in 2017 met de ernstig zieke Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan kreeg veel lof. Abbring ontving voor dit gesprek de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview van het jaar. Van der Laan overleed in oktober van datzelfde jaar.

De veelzijdige Abbring werkte onder meer als presentator van het radioprogramma Vroege Vogels, als documentairemaker voor RTV Noord en bij De Wereld Draait Door. Ook was ze werkzaam als eindredacteur voor het populaire satirische tv-programma Zondag met Lubach. Hiermee won Abbring, eveneens in 2017, de felbegeerde Gouden Televizier-Ring, de belangrijkste Nederlandse televisieprijs.

In december maakte Abbring voor het eerst ook een serie Wintergasten, waarin internationale beroemdheden te gast waren.