Jane Roe maakt in docu vlak voor haar dood nog een draai: ze is altijd voor abortus geweest

Norma McCorvey bij een hoorzitting van het Congres in 2000. Zij figureerde als ‘Jane Roe’ in het Roe versus Wade-vonnis waarmee het Amerikaanse Hooggerechtshof abortus legaliseerde. Beeld Reuters

McCorvey, die drie jaar geleden overleed, stond aan de wieg van het befaamde Roe versus Wade-vonnis, waarmee het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1973 het recht op abortus vastlegde. Drie jaar eerder had ze een zaak aangespannen tegen het verbod op abortus in Texas, nadat ze ongewenst zwanger was geraakt. Zij kreeg gelijk, maar de zaak kwam uiteindelijk bij het Hooggerechtshof terecht nadat Texas in beroep was gegaan.

Voor McCorvey zelf - in de gerechtsdocumenten ging ze schuil achter de naam Jane Roe - maakte het vonnis van het Hooggerechtshof niets uit: ze had haar kind kort na de geboorte afgestaan voor adoptie. Maar veel Amerikaanse vrouwen beschouwden Roe versus Wade als een bevrijding.

Heldin met spijt

In feministische kringen groeide McCorvey uit tot een heldin, maar in de jaren negentig gooide ze het roer radicaal om nadat ze zich tot het christendom had bekeerd. Ze noemde haar rol bij het tot stand komen van Roe versus Wade de ‘grootste fout van haar leven’ en begon campagne te voeren tegen abortus.

Er werd zelfs een film gemaakt, Roe v Wade, waarin haar bekering en campagne tegen abortus werden bezongen. Maar uit de documentaire AKA Jane Roe komt een heel ander beeld naar voren. Vlak voor ze stierf bekende ze dat haar bekering ‘één groot toneelstuk’ was. Volgens haar liet ze zich betalen door Operation Rescue en andere christelijke organisaties voor haar rol als boegbeeld van de anti-abortusbeweging.

Bij elkaar zou McCorvey ruim 400 duizend euro hebben gekregen van sponsors uit anti-abortuskringen. De conservatieve predikant Rob Schenck, destijds een van de leiders van Operation Rescue, sloot tegenover de maker van de documentaire niet uit dat zij zich hebben laten bedotten door McCorvey. Maar hij erkende dat de anti-abortusorganisaties haar ook hebben gebruikt voor hun eigen doeleinden.

In de documentaire van Nick Sweeney beklemtoont McCorvey dat zij altijd vierkant achter het recht op abortus stond. ‘Als een jonge vrouw een abortus wil, is dat niet mijn schuld. Daarom noemen ze dat vrijheid van keuze.'