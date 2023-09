Jan Smit ontpopt zich in ‘Volendam, dorp in de eredivisie’ als messias voor mensen die niet verlost willen worden

Grootste onthulling uit documentaireserie Volendam, dorp in de eredivisie: Jan Smit is 37. Onmogelijk voor mededertigers als ik om bij zo’n leeftijd-persoon-combinatie niet gepanikeerd aan een pijlsnelle levensloopvergelijking te beginnen. Smit scoorde twintig nummer 1-hits, had een realityserie, won een Gouden Televizierring, een Edison, was Topper, becommentarieert al meer dan tien jaar het Songfestival, is nu voorzitter van een voetbalclub – en wat heb jij de afgelopen dertig jaar gedaan? Die ene andere persoon die incidenteel dit soort gevoelens veroorzaakt, legde tenminste nog met 33 het loodje. Jan Smit blijft maar aan de weg timmeren als messias van zijn katholieke vissersdorp.

Volendam heeft 20.000 inwoners, FC Volendam is de kleinste profclub van Nederland. In 2009 degradeerde de club en begon een periode van kaalslag. Tot FC Volendam voorjaar 2022 weer promoveerde, waarna Smit voorzitter werd – de zesdelige documentaireserie volgt zijn eerste jaar. Smit heeft grootse plannen: een nieuw stadion, Europees voetbal. Bij de club moeten ze het allemaal nog even zien. ‘Hij is natuurlijk fan’, zegt trainer Wim Jonk over zijn nieuwe voorzitter. ‘En hij heeft dromen. Maar hij is ook gewoon zanger.’

Jan Smit tijdens FC Volendam - NEC Beeld Avrotros

Het eerste deel van aflevering één, maandagavond op NPO 2, gaat alles voor de wind: de spelers kunnen dankzij nieuwe sponsors op trainingskamp, de club wint in de eredivisie. Maar dan moet Volendam uit tegen PSV, en hoewel Jonk nog iets zegt over ‘het niet laten gebeuren’, weet de kijker al: dat wordt niks.

Na 7-1 verlies keert het sentiment in het dorp zich al snel tegen Smit en Jonk, maar vooral tegen de door hen ‘aangetrokken spelers’. Vissersfamilie Schilder vertelt vanaf de palingboot hoe Volendam vroeger enkel ‘eigen teelt’ in het elftal had. ‘Die kwamen gewoon in de Eredivisie.’ Oud-clubvoorzitter Henk Kras – inmiddels hoofd stadionbeheer – vindt dat er sinds zijn vertrek ‘te veel jongens van buiten’ meespelen. Vroeger kende je de spelers persoonlijk, beamen de vrijwilligers die het stadion schoonmaken. ‘Die zag je gewoon elke zaterdag bij de jeugd. Nou komt het maar aanwandelen.’

Niemand benoemt wat precies bedoeld wordt, maar dat hoeft ook niet. Afgelopen week werd in Volendam voor de zoveelste keer verzet geuit tegen de komst van 160 vluchtelingen naar een Van der Valk-hotel. Het Noord Hollands Dagblad beschreef hoe bewoners op een raadsvergadering voorspelden dat hun ‘mooie Volendamse dochters door zwarte jongens zullen worden belaagd’.

Volgens Smit komt de stuurse houding van zijn dorpsgenoten door een ‘bepaalde bewijsdrang’, ontstaan doordat Volendam vroeger geen eigen kerk had, en het naburige protestantse Edam wel. Inmiddels heeft Volendam drie kerken, vertelt Smit, en nog altijd doen de inwoners ‘het liefst alles zelf’. Zo’n uitleg kan je naïef noemen, maar verraadt ook Smits enorme drang zijn geboorteplaats goed op de kaart te zetten. Volgende aflevering gaat hij aan de slag met het nieuwe stadion. Een messias met zijn eigen kerk, in een dorp dat ogenschijnlijk niet verlost wil worden.