Jan Sierhuis (1928-2023) was niet de bekendste, maar wel de sierlijkste Cobra-schilder

Wellicht was hij niet een van de bekendste schilders die de Cobra-groep heeft voortgebracht. Maar aan de kwaliteit van zijn werk lag dat niet, vond Jan Sierhuis zelf. In een interview met NH Nieuws, in 2018, liet hij in elk geval weten: ‘In mijn atelier staan nog vier-, vijfhonderd schilderijen. Die zijn allemaal top.’ Dinsdag stierf de ‘topschilder’, op 94-jarige leeftijd.

Zijn Amsterdamse jeugd was geen makkelijke. Sierhuis groeide op tijdens de crisisjaren in een gezin waarvan de vader op jonge leeftijd aan tuberculose stierf en zijn moeder kantoren schoonmaakte en daarvandaan papier meenam waarop de jonge Jan zijn eerste tekeningen maakte. Vervolgens was een cadeau voor zijn negende verjaardag de eerste stap richting schilderkunst: een set penselen en verf.

Sierhuis ontwikkelde zijn talent vanaf de ambachtsschool, waar hij huisschilder wilde worden, tot de avondopleiding op de Amsterdamse Rijksakademie (die hij uit onenigheid vroegtijdig verliet) en de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Na de oorlog sloot hij zich aan bij die ene club kunstenaars die het conservatieve tij in Nederland radicaal wilden keren: de Cobra-beweging.

Minder schreeuwerig

Dat hij tussen zijn collega’s Karel Appel, Corneille en Constant Nieuwenhuijs minder opviel kwam doordat hij net iets minder uitgesproken avant-gardistisch en schreeuwerig was. Appel werd beroemd omdat hij maar wat ‘an rotzooide’, Corneille was het publiekslievelingetje en Constant de meest filosofische en utopische van het stel.

Sierhuis daarentegen heeft altijd zijn sierlijke penseelstreek behouden, overgehouden aan zijn liefde voor Breitner, Matisse en Van Gogh, hoe uitbundig zijn Cobra-werk later ook was. Zijn vroege werk was romantisch en naturalistisch. Landschappen en portretten. Met name zijn portretkunst zou hij tot op het laatst blijven beoefenen, zodat het leek alsof het wildere, wat ruige en abstracte Cobra-werk eerder een uitzondering was dan regel.

Flamenco

Zijn stijl was elegant en beweeglijk. Niet in de laatste plaats door de reizen die hij in Spanje maakte en de liefde voor flamenco die hij daaraan overhield. Dansende figuren vormden naast zijn landschappen en portretten een vaste thematiek. Ook bespeelde hij niet onverdienstelijk de flamenco-gitaar.

De schilderlust van Sierhuis moet de reden zijn geweest dat hij een veelgevraagd docent was: op de Vrije Academie (Den Haag), de Rietveld Academie en Rijksakademie (Amsterdam) en Ateliers ‘63 (toen nog in Haarlem). Zijn werk behoort tot de collecties van uiteenlopende musea in Nederland en werd over de hele wereld tentoongesteld. Op dit moment is een schilderij van Sierhuis te zien in de tentoonstelling Cobra 75: Grenzeloos en Vrij in het Cobra Museum in Amstelveen.