Jan Rothuizen is in Oss, het stadje van de margarinemiljonairs

Margarinemiljonairs

Als Oss in 1768 het exclusieve recht krijgt om boter te verhandelen in de regio is de basis voor industriestad Oss gelegd. Wanneer de vraag naar boter bijna groter is dan het aanbod bouwt men de eerste margarine­fabriek ter wereld. In 1888 laat margarinemiljonair Van Den Bergh ‘Villa Constance’ als woonhuis bouwen. Hier is nu Museum Jan Cunen gevestigd, waar t/m 28/8 een tentoonstelling van Jan Rothuizen te zien is.