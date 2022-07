Jan Lucassen schreef een uitgebreide geschiedenis van werk – die óók gaat over ongelijkheid: ‘Het is natuurlijk verschrikkelijk uit de hand gelopen’

Beeld Thomas Nondh Jansen

Wat er zo leuk is aan werk? Emeritus hoogleraar sociale geschiedenis Jan Lucassen (75) staart een tijdje peinzend naar het systeemplafond van de kamer aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam, waar hij zijn onderzoek doet. Dan: ‘Ik kan het misschien uitleggen aan de hand van een vergelijking. Ik ben een erg gelukkig mens; niet alleen heb ik mijn werk maar ik verzamel ook vakantiemunten. Als iemand nog ergens een potje heeft staan, ga ik dat uitzoeken. Het stelt niks voor en het resulteert in niks, maar ik heb er lol in.

‘Op gezette tijden zeg ik tegen mijn vrouw: ‘Deze week (bonkt gedecideerd met vuist op tafel) ga ik niet werken. Deze héle week ga ik alleen maar munten doen.’ Nou ja: dat houd ik nog geen dag vol. Na een paar uur ben ik die munten helemaal zat. Maar als ik druk aan het werk ben en denk: vanavond ga ik nog wat munten doen, en het wordt eerst negen uur, dan tien uur en vervolgens elf uur voor ik eindelijk kan beginnen, dán is dat uurtje voor mij het geluk op aarde. Een psycholoog zou hier wel iets van kunnen maken.’

Wat dan?

‘Dat weet ik niet. Maar je hebt bezigheden mét resultaat en bezigheden zonder resultaat. En met resultaat is toch fijner.’

Recentelijk verscheen bij WBooks de Nederlandse vertaling van Jan Lucassens levenswerk, eerder gepubliceerd bij Yale University Press: De wereld aan het werk – Van de prehistorie tot nu. Het is, naast een zeer gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van arbeid wereldwijd, ook een ode aan de loonslaaf oftewel de ‘gewone werknemer’. In zijn voorwoord uit Lucassen zijn ongenoegen over een gedachte die in de jaren negentig postvatte: dat alleen losers voor iemand anders werken, en dat de ware winnaars zzp’ers dan wel ondernemers zijn.

‘Ik ben me steeds meer gaan storen aan deze kijk op mensen die gewoon hun werk doen als hetzij uitgebuite slachtoffers, hetzij weinig vindingrijke en fantasieloze sufferds’, schrijft hij. Werken, is zijn overtuiging, staat centraal ‘in bijna ieder mensenleven in ieder werelddeel’. Werken is niet alleen noodzakelijk, het geeft ook voldoening. Het voorziet in onze basisbehoefte aan gezelschap. Werk is ‘geen oudtestamentische vloek’ maar een zegen.

Deze weken begint de zomervakantie en stoppen veel mensen tijdelijk met werken. U lijkt me zo iemand die ’s zomers gewoon doorgaat.

‘Dat klopt, maar ik ben natuurlijk wel de meest luxepersoon die op de hele wereld rondloopt, want ik heb prettig werk waar ik erg van hou. Als ik in een archief zit om onderzoek te doen, ben ik meer dan gelukkig.’

Waar zit dat geluk precies in?

‘Ja, wat is dat. Het begint met nieuwsgierigheid. Ik probeer me te verplaatsen in een wereld van honderd of duizend jaar geleden, via schriftelijke bronnen; ik probeer me voor te stellen hoe die mensen leefden, wat ze bewoog. Je zoekt naar iets en als je het vindt – wat niet altijd gebeurt maar vaak wel – is dat heerlijk.’

Dat zou u óók allemaal kunnen doen zonder dat het uitmondt in een artikel of boek, dus puur voor de lol.

‘Maar dan is het niet leuk. Een groot deel van het plezier, voor mij dan, is toch dat er een bepaald resultaat komt, een product dat je kunt delen, uit kunt delen, bij wijze van spreken. Ik houd van resultaat.’

Jan Lucassen groeide op in het dorp Meijel in Midden-Limburg. Hij is de oudste zoon van een onderwijzer en een verpleegkundige en heeft acht broers en zussen, onder wie IISG-directeur Leo Lucassen (nummertje 7) met wie hij het boek Vijf eeuwen migratie – Een verhaal van winnaars en verliezers schreef.

Wanneer ontstond uw fascinatie voor werk?

‘In mijn kinderjaren. Ik heb altijd veel respect gehad voor mensen die hard werken en vooral voor mensen die daar dan niet al te veel voor krijgen. Ik denk dat dat met name van mijn moeder komt. We hadden thuis meisjes die kwamen poetsen – dat was wel nodig in een gezin met negen kinderen – en een vaste uitspraak van mijn moeder was: ‘Weet je waaraan je kan zien hoe beschaafd mensen zijn? Aan hoe ze met het dienstmeisje omgaan.’ Dat was echt een criterium voor haar. Ze zei het dan in het Limburgs hè.’

Hoe klinkt dat?

‘Wèts dich wie me kan zeen of eemes daucht? Wie ze met ur dinstperseniël umgaon. Det zeet alles. Werk heeft me altijd geïntrigeerd. In 1988 kwam ik hier op het IISG en werd me gevraagd een onderzoeksafdeling op te zetten. Het was de tijd van de glasnost, de val van de Muur en het failliet van het arbeidersparadijs. Arbeid was dus niet sexy meer en we leken op weg naar een nieuwe wereldorde waarin we nog maar een paar uur per dag of week hoefden te werken. Ik dacht: als niemand zich in het thema arbeid wil vastbijten, moeten wij het maar doen. Want werk is een belangrijk onderwerp.’

Wat was uw eigen eerste baan, of baantje?

‘Asperges steken, ik zat nog op de lagere school. Je kreeg er heel weinig voor. Ik deed dat tussen zes en zeven ’s ochtends, om zeven uur moesten we allemaal naar de kerk. Mijn ouders waren goed katholiek, dus als kindertjes gingen wij naar de vroegmis. En verder natuurlijk bessen plukken, aardbeien plukken: alles waar je in een dorp maar geld mee kunt verdienen. Ik heb in een steenfabriek gewerkt, in de bouw, in de granietmijnen in Australië. Als historicus kun je niet genoeg ervaring hebben.’

Vandaag de dag, schrijft Lucassen in zijn boek, brengen de meeste mensen op onze planeet meer dan de helft van hun wakkere leven door met werken. Over wat dat ‘werken’ precies behelst bestaan talloze definities. In veel ervan komt onbetaald huishoudelijk werk er beduidend bekaaider van af dan betaald werk buitenshuis. Flauwekul, vindt Lucassen, die als uitgangspunt voor zijn boek voor de ruime definitie van werk koos van de Amerikaanse sociologen Charles en Chris Tilly: ‘Werk omvat elke menselijke inspanning die ‘gebruikswaarde’ toevoegt aan goederen en diensten. Hoezeer degenen die de inspanning verrichten er ook van genieten of haar verafschuwen, conversatie, zang, decoratie, pornografie, de tafel dekken, tuinieren, het huis poetsen en het repareren van kapot speelgoed houden allemaal arbeid in, in die zin dat zij de bevrediging vergroten die de consument eraan beleeft’.

Het oudste beroep van de wereld is niet dat van hoer; het oudste beroep van de wereld is dat van jager-voedselverzamelaar, oftewel huisman/huisvrouw. Andere vroege beroepen zijn die van akkerbouwer, veehouder of zeeman. Steden zijn aanjagers van nieuwe beroepsgroepen: rond 3000 v.Chr. specialiseren mensen zich tot kappers, wevers, bouwers, pottenbakkers, geneesheren of schrijvers – die laatste groep had in het begin van het derde millennium al een eigen vakopleiding.

Ruim twintig jaar heeft Lucassen aan zijn boek gewerkt, en misschien nog wel langer. ‘Ik weet het niet precies. Ik ben al tientallen jaren bezig met de geschiedenis van arbeid wereldwijd. Bijna alles wat daarover was geschreven, gaat over de tijd van ná de industriële revolutie. Over arbeiders, en revolutionaire arbeiders, en nog revolutionairdere arbeiders – allemaal leuk en aardig en zeer relevant, maar het is maar zó’n (millimeter afstand tussen duim en wijsvinger) stukje van het hele verhaal. Werk is van alle tijden, en ik wilde de hele arbeidsgeschiedenis behandelen. Het leek me gekkenwerk, ik dacht dat ik het nooit zou afkrijgen. Maar na mijn pensioen kon ik er lekker aan werken. Ik deed en doe nog steeds ook veel andere dingen, maar er was wel meer tijd om te schrijven.’

Is het pensioen de leukste periode van uw leven als het om werk gaat?

‘Voor mij wel, maar dat is ook omdat ik fellow ben bij het IISG en hier een of twee keer in de week langskom. Dan zie en spreek ik mijn collega’s. Vroeger moest ik eindeloos tentamens nakijken, colleges voorbereiden, vergaderen. Nu doe ik uitsluitend nog de leuke dingen.’

Bij collega’s of vrienden die met pensioen gaan, valt me op dat ze in eerste instantie doodongelukkig zijn en liever zouden doorwerken. Hun werk is hun identiteit. Is dat een stijlbreuk in de geschiedenis, dat veel mensen het voor het eerst niet fijn vinden om met pensioen te gaan?

‘Ik weet niet of het een stijlbreuk is. Ik moest verplicht met pensioen op mijn 65ste, anders was ik ook niet gegaan; maar ik geloof dat identificatie met het werk dat je doet iets algemeens is. Dat was er vroeger ook al. Alleen is het een hard demografisch feit dat vroeger bijna niemand aan zijn pensioen toe kwam. Wat nieuw is, is dat we de mogelijkheid hebben niet meer te werken. Dat we het ons kunnen permitteren voor pensioenen te sparen. We hebben pensioenpotten, dat is vrij zeldzaam in de geschiedenis; en we gaan over het algemeen pas veel later dood. In het verleden kwamen mensen niet voor het moment te staan dat ze niet meer werkten. Zelfs in het bejaardentehuis bij de nonnen in het dorp waar ik als klein kind kwam, was iedereen druk bezig. De mannen schilden aardappelen, de vrouwen zaten te breien of weet ik wat. Ze werden allemaal aan het werk gehouden.’

De geschiedenis van werk is óók een geschiedenis van ongelijkheid. Keer op keer maakt Lucassen duidelijk dat bij het schetsen van grote lijnen het gevaar van versimpeling op de loer ligt. ‘We zien de geschiedenis zich herhalen’, schrijft hij. ‘Grootschalige loonarbeid, slavenarbeid, zelfstandig werk en zelfs markteconomieën zijn in verschillende delen van de wereld herhaaldelijk opgekomen en soms ook weer verdwenen.’ Toch is het evident dat de beloning van arbeid in de lange periode waarin mensen als jager-verzamelaars over de wereld sjouwden en aan het eind van de dag de buit verdeelden, vermoedelijk ‘rechtvaardiger’ was georganiseerd dan in het Engeland van de industriële revoluties.

In zijn boek stelt hij een elementaire vraag: waarom de ene soort werk zo anders wordt beloond dan de andere. Waarom hij meer moet verdienen dan zijn vader, die als onderwijzer dezelfde inspanning leverde, en waarom een verpleegkundige zoals zijn moeder minder betaald kreeg dan de arts die naast haar stond.

Vindt u dat verpleegkundigen en onderwijzers net zoveel moeten krijgen als artsen en hoogleraren?

‘Ja. Ik kan geen fatsoenlijke reden bedenken waarom dat anders zou moeten.’

Moet je überhaupt het ene beroep beter belonen dan het andere en zo ja, wat zijn dan de criteria?

‘Ja god… we hebben natuurlijk een maatschappij waarin we op een gegeven moment behoefte hebben aan mensen die dit of dat doen, en een manier om dat gedaan te krijgen is ze meer geld geven. Op die manier zouden we nu ons gebrek aan verpleegkundigen en weet ik wat allemaal kunnen oplossen. Maar daar zijn we te beroerd voor.’

We belonen geen inspanning, maar opleiding.

‘Dat, en degenen in de betere posities zijn natuurlijk geweldig goed in staat die posities te verdedigen. Dan gaat het over ‘verworven rechten’. Of over het feit dat je erin hebt geïnvesteerd, met die vreselijke studieschulden. Het leenstelsel is vrágen om problemen, het is volslagen logisch dat mensen dat geld later willen terughalen. Net zoals het begrijpelijk is dat mensen die veel geërfd hebben, vinden dat het geld ze niet mag worden ‘afgepakt’, want ‘je hebt het nu eenmaal’.

‘Verworvenheden: psychologisch is het allemaal verklaarbaar, maar ik vond het aardig die lange geschiedenis te beginnen met de jager-verzamelaars, toen het inderdaad zo was dat iedereen min of meer gelijk was. Een luilak kreeg heus niet het beste stuk en er was vast een zekere parallellie tussen inspanning en beloning, zoals dat nog altijd in kleine kring geldt – iemand in jouw vrienden- of familiekring die nooit iets geeft, die krijgt doorgaans ook niet veel. Maar dat soort wederkerigheid is natuurlijk iets heel anders dan de afschuwelijke inkomens- en vermogensongelijkheden die later zijn ontstaan.’

Graanoogst in het oude Egypte. Detail uit de fresco's in het Graf van Menna, Luxor. Beeld Getty

De maatschappelijke ongelijkheid nam toe na de landbouwrevolutie, toen mensen meer voedsel konden produceren dan nodig was en de eerste overschotten ontstonden.

‘Ja, maar voedseloverschotten leiden ook weer niet automatisch tot ongelijkheid; in delen van Afrika heb je ook na de landbouwrevolutie nog millennia gehad waarin de herverdeling van hulpbronnen zwaarder woog dan individuele bezitsgroei. Het ontstaan van verschil in beloning hangt samen met staatsvorming, zo’n vijfduizend jaar geleden. Leiders van een staat hebben de mogelijkheid zichzelf meer toe te eigenen dan anderen. Je ziet dan ook voor het eerst dat ze krijgsgevangenen aan het werk zetten als slaven, in plaats van hen te doden.

‘Maatschappelijk geaccepteerde ongelijkheid wordt mogelijk als er mensen aan de top van een staat staan die zich zeggen in te spannen voor het algemeen belang. Zoals ook in bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, of in de katholieke kerk. Maar voor een echt sterk gelaagde samenleving, waarin het ene individu succesvoller kan worden dan een andere, heb je markteconomieën nodig. Een markteconomische samenleving is een staat waarin de ongelijkheid wettig wordt geregeld en erkend; dat als je geld verdient, het niet kan worden afgepakt – want anders werkt een marktsamenleving niet. Hoe die samenleving is ingericht, bepaalt vervolgens in hoeverre het uit de hand kan lopen.’

Graanoogst en landbouw in de Middeleeuwen, verbeeld op de maandkalender Ruralia Commoda van Pietro de' Crescenzi (1233-1320). Beeld Getty

En het ís uit de hand gelopen.

‘Ja, de laatste dertig, veertig jaar is het natuurlijk verschrikkelijk uit de hand gelopen. Maar omdat we tegelijk nog die oorspronkelijke idee in ons hebben van wat juist en rechtvaardig is en wat niet, hebben we óók in een doorgeslagen markteconomie een verhaal nodig. Dus krijg je die ideologie van ‘de samenleving functioneert het best als we allemaal heel erg ons best doen, en om iemand enorm zijn best te laten doen moet hij veel verdienen; veelverdieners zijn dus goed voor de samenleving’. Zoiets, hè. Niemand zal zeggen: ‘Het is goed dat Elon Musk zoveel miljarden heeft want die man heeft dat nodig, die verdíent het.’ Het is meer dat we die enorme rijkdom bij wijze van spreken op de koop toenemen.’

Het communisme was een poging om aan dergelijke excessen een einde te maken, maar daar is de wereld ook niet echt van opgeknapt.

‘Ik schrijf ook dat het communisme weliswaar een ontzettend aardig idee lijkt, maar toch gedoemd is te mislukken, en wel hierom: het is geen oplossing voor het menselijk initiatief. Een van de domste dingen die de Sovjets hebben gedaan, is dat ze de kleine boeren en de handwerkslieden hebben aangepakt. Hoe krijg je een meer egalitaire samenleving waarin het initiatief beloond wordt, zonder dat dat initiatief over-beloond wordt? Dat is denk ik de grote vraag.’

We hebben een hoop ideologieën gehad: fascisme, communisme, socialisme, liberalisme. Zou er een heel nieuwe ideologie kunnen komen, eentje die we nu nog helemaal niet kennen?

‘Ik mag het hopen! En ik denk ook dat daar echt behoefte aan is en dat ernaar gezocht wordt. Piketty is natuurlijk niet voor niks zo populair geworden, zijn boek over ongelijkheid is breed aangeslagen; het was echt niet alleen de loony left die daar achteraan ging. Ik was een tijdje geleden bij een rechtse denktank in Westminster om te komen praten over mijn eigen boek, ze waren oprecht geïnteresseerd. En ze waren het er ook over eens: zoals het nu gaat, zo kan het niet.’

En dan bedoelen ze de huidige ongelijkheid.

‘Ja. En die zijn allemaal voor ondernemerschap en noem maar op hè. Dertig jaar hebben ze gedacht: hoppakee, maar nu staan ze met de mond vol tanden. Ze weten niet hoe het verder moet. Het probleem van de ongelijkheid tussen mensen wordt op dit moment wat overschaduwd door de Oekraïne-oorlog en de grotere implicatie daarvan, namelijk dat we nu toch weer in blokken denken, in ‘wij’ en ‘zij’. Maar het probleem is daarmee niet weg.’

Is het basisinkomen een oplossing voor de ongelijke beloning van arbeid?

‘Ik vind dat een lastig onderwerp. Spontaan zeg ik: Ja. Tuurlijk. Waarom zou een mens dat niet moeten krijgen? Dikwijls wordt gezegd: ja maar de luilakken et cetera, of: dan gaat niemand meer wat doen, maar daar ben ik niet zo bang voor. Waar ik veel banger voor ben, is voor wat je zag in die toeslagenaffaire: wanneer er iets fout gaat, bij wie moet je dan verhaal halen? Als je een rotte baas hebt, ga je naar een andere baas die iets minder rot is. Maar de staat, de bureaucratie, kun je niet inruilen. Ik zou het basisinkomen graag omarmen, maar ik vind dat we er heel goed over moeten nadenken.’

In de geschiedenis komt het ideaal van niet werken vaak terug, of het nu bij de oude Grieken is of bij Keynes. De idee dat mensen gelukkiger zouden zijn als ze niets hoefden te doen.

‘Ik denk dat dat een misverstand is. Maar ieder misverstand heeft zijn grond. En de grond is het gebrek aan autonomie waarvan in veel werk sprake is. Iedereen begrijpt natuurlijk dat het in een autofabriek waarin elke arbeider zelf mag bedenken hoe hij die auto in elkaar zet een zootje wordt. Maar toch: als iemand in je bedrijf zegt dat zus of zo beter kan, neem dat dan serieus. Ik denk dat werk, wil het écht persoonlijk bevredigend zijn, vanuit een maximum aan autonomie en initiatief moet gebeuren.’

Dat is dan tevens het begin van de oplossing in de huidige arbeidscrisis, of het nou over de zorg gaat waar medewerkers zich aan talloze protocollen moeten houden, of de koffersjouwers op Schiphol.

‘Vergeet de onderwijsgevenden niet, ik heb het op de universiteit zelf meegemaakt en werd er stapelgek van. Ik dacht: kom op, jullie hebben mijn kóp toch gehuurd! De bedilzucht is een van de heel grote problemen van een steeds rationelere samenleving, waarin we denken: hoe beter we het organiseren, hoe beter het gaat. Nou ja: dan krijg je allemaal managementlagen. Veel middenmanagement is er uitsluitend om verantwoordelijkheden af te schuiven.’

De in 2020 overleden Amerikaanse antropoloog David Graeber sprak in dat verband van ‘bullshitsjobs’, onzinbanen.

‘Daar heb ik wel een probleem mee. Iedereen vindt iets anders een bullshitjob. Iemand die niet in de media gelooft, zal jouw werk een bullshitjob noemen en je geen cent waard vinden. En iemand die meent dat de wetenschap de boel belazert, vindt dat ík een bullshitjob heb. Maar de meeste mensen vinden dat hun eigen baan wel wat toevoegt. We zitten momenteel in een heel interessant laboratorium, met die gigantische arbeidstekorten. Als we echt zoveel bullshitjobs zouden hebben, dan zou daar toch in gesneden worden zodat het echte werk gedaan kon worden? Dan zou Schiphol hun mensen toch van de kantoren halen en ze op andere plekken zetten? Kennelijk is dat niet zo eenvoudig.’

Deegmachines in Italië, 1955. Beeld Getty

Misschien omdat veel mensen liever iets vaags doen achter hun bureau dan fysiek zwaar werk verrichten?

‘Ja, vermoedelijk. En aanzien en prestige spelen ook een rol, de psychologische functie van werk is zó belangrijk. Stel dat ze dat experiment zouden doen: hoe kun je nou thuiskomen met het verhaal dat je opeens koffersjouwer bent geworden? Ik weet ook niet hoe je dat moet oplossen.’

We gaan het toch proberen. Vanaf morgen bent u de baas. Voor u ligt een groot leeg vel papier. Iemand zegt: meneer Lucassen, u bent de arbeidsexpert: schets eens een geheel nieuw model. Waar gaat u beginnen?

‘Met een Piketty-achtig verhaal: we moeten vermogen veel zwaarder belasten zodat er ruimte komt om arbeid beter te belonen, en dan vooral de laagste banen, de banen waar veel behoefte aan is.’

En de autonomie, hoe regel je die?

‘Gedeeltelijk denk ik dat je autonomie niet kunt opleggen, die moeten mensen ook zelf veroveren. Lang hebben ze dat gedaan via vakbonden, iets waartoe ze nu minder geneigd zijn; maar je zou initiatieven daartoe kunnen bevorderen. En je moet iets doen aan de grootte van organisaties. Ik zou, als ik dan toch de dictator werd, alle scholen met tienduizend leerlingen of meer splitsen. Behapbare groepen: dat is een basisvoorwaarde voor het zorgen voor meer autonomie. Ik zou meteen ophouden met het samenvoegen van gemeenten en er weer een stel splitsen. Zo zijn er best wat dingen die structureel beter kunnen.’

Is er ooit een plek en een periode in de geschiedenis geweest waarin het werk min of meer ideaal georganiseerd was? Wat is, in dat hele grote boek, uw favoriete plek en tijd?

‘Ha! Nou, de plek is Nederland; en ik denk dat in de jaren vijftig, zestig, zeventig van de vorige eeuw een aantal arbeidsvoorwaarden veel beter was dan nu.’

Dus we hoeven niet terug naar het begin van de landbouw?

‘Nee, dat lijkt me niet zo’n fijne tijd, met die afschuwelijk grote kindersterfte en noem maar op. Conservatieven zoals Baudet willen terug naar 1850, dan denk ik: je hebt een gaatje in je hoofd. Dat was een en al ellende. Maar een eeuw later was de kindersterfte teruggedrongen, de gezondheidszorg redelijk goed toegankelijk, het onderwijs kwam open te staan voor velen, armoede was voor een groot gedeelte uitgebannen. En er was hoop. Maar goed, dat was een fase in de geschiedenis. En je kunt nooit teruggaan naar een fase in de geschiedenis.’

Jan Lucassen: De wereld aan het werk. Van de prehistorie tot nu. Uit het Engels vertaald door Marie-José Spreeuwenberg en geïllustreerd. WBooks, 512 pagina’s, €34,95

Beeld rv

Prof. dr. J.W.M.G. (Jan) Lucassen (1947) is emeritus hoogleraar internationale en comparatieve sociale geschiedenis aan de VU en Fellow van het IISG. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en doceerde geschiedenis in Den Haag, Utrecht, Hull en Amsterdam. Zijn voornaamste onderzoeksgebied is de vergelijkende wereldgeschiedenis van arbeid en het verband tussen geldcirculatie en loonarbeid. Hij schreef verschillende boeken; De wereld aan het werk is zijn magnum opus.