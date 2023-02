Jan Kooijman speelt de legendarische danser Nureyev. ‘Het zou potsierlijk zijn hem na te doen. Maar ik ga wel een beetje dansen’

Jan Kooijmans als Rudolf Nureyev. Beeld Ernst Coppejans

Hij had een manische honger naar alles. Optredens, applaus, roem. Juwelen, antiek, villa’s. Liefde, seks, aandacht. Rudolf Nureyev (1938-1993) was een halfgod in de dans en een beest op toneel. Als een van de beste dansers van de vorige eeuw schitterde de Oostenrijkse Rus zeker 250 keer per jaar op grote podia. Hij vloog per helikopter van repetitie naar optreden en van gala naar staatsbanketten om zijn moordende schema rond te krijgen.

Tot hij begin jaren negentig werd geveld door aids. Dat is het moment waarop de voorstelling Nureyev begint, met acteur, presentator, zanger en oud-danser Jan Kooijman (41) in de rol van de terugblikkende, choreograferende sterdanser en de jonge dansers Nehanda Péguillan (21) en Kiran Gezels (21) in bijrollen.

‘Nureyev’ door De Theater BV. Beeld Annemieke van der Togt

Nureyevs onwaarschijnlijke levensverhaal – geboren in de trans-Siberië-express op weg naar Vladivostok, opgegroeid in de arme Russische republiek Tatarstan en als solist van het Kirov Ballet op een vliegveld in Parijs ontsnapt aan de KGB – inspireerde velen tot biografieën, films, documentaires en dansvoorstellingen. In de Nederlandse documentaire Rudolf Nureyev – Een Rus in de polder (2011) legde Jellie Dekker talloze herinneringen vast aan zijn flamboyante samenwerking met het balletechtpaar Han Ebbelaar en Alexandra Radius en de choreografen Rudi van Dantzig, Toer van Schayk en Hans van Manen.

Allemaal roemden ze zijn werklust en charisma, alsook zijn humor, mannelijke kracht en (seksuele) energie. Maar ze hadden ook te maken met zijn narcistische ego. ‘Rudolf was een tsaar, hij schreef iedereen de wet voor’, wist Radius, die als uitverkoren ballerina van heinde en ver door hem werd opgetrommeld om beroemde pas de deux te dansen. ‘Soms wist ik in de kleedkamer nog niet welk ballet hij had gekozen. Dan siste hij voor het doek opging: ‘Do you know this fucking ballet?’ Door mijn toewijding en geheugen redde ik het altijd. En Rudolf had een geweldige uitstraling. Naast hem ging iedereen vanzelf beter presteren.’

Jan Kooijman herinnert zich hoe hij op de Havo voor Muziek en Dans onder de indruk raakte van Nureyevs sprongkracht. ‘We kregen videobanden te zien tijdens lessen dansgeschiedenis. Ik was geen fan, maar wel gefascineerd. Van zijn strijd tegen aids wisten we niets.’

Jan Kooijman in ‘Nureyev’. Beeld Annemieke van der Togt

Kooijman is opgeleid in moderne dans, niet in de klassieke techniek van de Vaganova-school waaruit Nureyev stamt. ‘Het zou potsierlijk zijn hem na te doen. Maar ik ga wel een beetje dansen. Ik ben in 2009 gestopt als danser bij Scapino Ballet Rotterdam, maar mijn lichaam is nog fit.’ Toch gaan de vijftig pagina’s tekst die scriptschrijver Allard Blom afleverde voor Kooijmans monoloog meer over Nureyevs complexe persoonlijkheid. ‘Hij kon hard en arrogant zijn, maar als hij van je hield, was zijn liefde gul en loyaal. Ik wil het publiek al die kanten laten ontdekken.’

Inmiddels is het levensverhaal van de wereldster meermaals vastgelegd, het uitvoerigst in de biografie Rudolf Nureyev: The Life (2007) van Julie Kavanagh. Dat boek diende als uitgangspunt voor het filmscript van The White Crow (2018), geschreven door David Hare en geregisseerd door acteur Ralph Fiennes. De nadruk ligt op Nureyevs impulsieve vlucht naar het Westen in 1961. Het Kirov Ballet stond na succesoptredens in Parijs op het punt door te vliegen naar Londen; Nureyevs koffer was ingecheckt. Maar de 23-jarige danser werd onverwacht door KGB-agenten op een vlucht naar Moskou gedwongen – zijn moeder zou ernstig ziek zijn. Nureyev herkende de valstrik, hij had de avond ervoor nog met zijn moeder gebeld en voorvoelde wat hem te wachten stond: straf, verbanning of erger. In Parijs had Nureyev tegen de voorschriften in contact gezocht met de culturele en politieke elite. In paniek belde hij een van hen. Hij kreeg het advies politiek asiel aan te vragen.

Toch vertellen archiefbeelden nog altijd het meest. Nureyevs vrije geest spat van het scherm als hij danst in balletklassiekers of moderne choreografieën, en als hij zich, uitgedost in bont, amuseert met de rijken der aarde of gewiekst speelt met talkshowvragen over zijn privéleven. Op Netflix is de documentaire Nureyev: an Orgy of One (2018) te zien, van de Britse broer en zus David en Jacqui Morris, met nooit eerder vertoonde opnamen. Vrienden, collega’s, biografen komen aan het woord, maar niet in beeld. Nureyevs wervelende dans wordt nooit onderbroken. Zich meer Tataar dan Rus voelend zegt Nureyev in deze documentaire: ‘Ons Tataarse bloed is altijd bereid te koken.’

Nureyev door De Theater BV. Met Jan Kooijman, Nehanda Péguillan en Kiran Gezels. Voorpremière 20/1, première 21/2. Tournee t/m 19/5.