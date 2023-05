Jammeren als een hond op Mount Everest

De Mount Everest Beeld Getty

Himalaya, 11 mei 1996

Hoop... doorgaan... overleven... het overlevingsinstinct is alles wat me rest... de wil om te leven.

Daar staat een tent, twee... Ik moet plassen en plas in mijn donspak. Ik kan het niet tegenhouden. Ik ben uitgeput.

Daar is Anatoli. Het was zijn hoofdlamp die we zagen. Neal verdwijnt in zijn tent. Klev tuimelt de onze binnen, stort neer op de bodem als een gevelde boom. Ik kijk door de storm naar Anatoli. Hij kijkt naar mij – hij beseft hoe erg het is – knielt neer en maakt mijn stijgijzers los.

‘Anatoli, de anderen zijn daar nog. Ze gaan dood.’

‘Waar?’

‘Niet ver weg. Rechtuit. Die kant op.’

Ik kruip mijn tent in. Weet dat er mensen aan het sterven zijn. Martin slaapt. Klev heeft alles gedaan wat hij kon, en nu is hij van de ­wereld. Ik heb het koud, ik beef, jammer als een geslagen hond.

Mijn lichaam reageert, en mijn hersenen zorgen voor... Zuurstof! Is er nog een fles waar zuurstof in zit?

Ik pak Klevs lege fles, schroef de slang los en draai hem vast aan een volle fles. Op de een of andere manier lukt het me hem aan mijn held vast te maken. Kan nu niets meer voor hem doen, hij slaapt.

Vloeistof! Geen sneeuw, alleen maar een blok ijs in de pot, en ik krijg de gasbrander niet aan.

Ik beef en jammer....

Lene Gammelgaard (1961), Deense bergbeklimmer. Ingekort fragment uit De laatste uitdaging. Vertaling Raymond Noë. Bzztôh, 1999.