James Purdy is op zijn ongrijpbaarst in deze korte roman over racisme, homoseksualiteit en meer ★★★☆☆

James Purdy (1914-2009) heeft het grootste deel van zijn loopbaan op voet van oorlog gestaan met de Amerikaanse literaire kritiek. Zijn wel als American magic realism omschreven oeuvre was te ongrijpbaar, te provocerend, te vreemd. Sommige critici namen aanstoot aan de homoseksuele personages en handelingen die werden beschreven. De schrijver zelf haatte het overigens als gay writer te worden geafficheerd.

Maar Purdy had ook zijn voorvechters. Toen de Britse schrijfster Edith Sitwell in de jaren vijftig de door een vriend uitgegeven verhalenbundel Don’t Call Me by My Right Name in handen kreeg, was ze laaiend enthousiast. Sitwell meende een zwarte Amerikaanse auteur te hebben ontdekt, die schreef zoals alleen een zwarte man zou kunnen schrijven. Dat bleek niet te kloppen, maar Purdy was wel zeer vertrouwd met de Afro-Amerikaanse cultuur en bewoog zich vanaf de jaren dertig uitvoerig in kringen van latere zwarte jazzgrootheden.

Naast Sitwell betoonde ook Dorothy Parker zich een groot bewonderaar, en in hun kielzog volgden onder meer Gore Vidal, Paul en Jane Bowles en Jonathan Franzen. Hoge verkoopcijfers haalde Purdy niettemin zelden. Een uitzondering was de Nederlandse vertaling van Garments the Living Wear (De gewaden der levenden) na een tv-optreden van de auteur in Hier is… Adriaan van Dis in 1990.

Dat gebrek aan succes had ongetwijfeld mede te maken met de geringe kritische waardering die Purdy ten deel viel. Toonaangevende media als The New York Times (‘the Pravda-Izvestia of New York’) bespraken zijn werk negatief of zelfs helemaal niet. Maar ook juichkritieken hadden hem vrijwel zeker geen publiekslieveling gemaakt. Toch is Purdy, ook na zijn dood, nooit helemaal van het literaire toneel verdwenen. Al lang geleden merkte bewonderaar Edward Albee op dat er elke tien jaar wel een Purdy-renaissance volgt.

En zowaar: zojuist is er een Nederlandse vertaling verschenen van de korte roman I Am Elijah Thrush (1972). Misschien een verrassende keuze, want het betreft hier Purdy op zijn ongrijpbaarst. Stilistisch is Ik ben Elijah Thrush weliswaar alleszins toegankelijk, maar het interpreteren van deze roman is een andere zaak. Laten we, om een indruk te geven, een blik werpen op de plot.

Absurdistisch plot

Verteller van de roman is Albert Peggs, een 29-jarige zwarte man die aan een geldverslindende en krankzinnige verslaving lijdt (die we niet verraden). Om die verslaving te bekostigen laat hij zich inhuren door de stokoude maar schatrijke erfgename Millicent De Frayne. Zij houdt er eveneens wonderlijke gewoonten op na, die te maken hebben met het sperma van jonge mannen. Peggs moet van haar de ook al stokoude danser Elijah Thrush bespioneren, op wie ze al een halve eeuw smoorverliefd is. Thrush, op zijn beurt, is dolverliefd op zijn achterkleinzoon, die stom is en in een ‘Tehuis voor ongewenste personen’ woont.

Aldus de situatie aan het begin van de roman. Er volgen de nodige absurdistische verwikkelingen en aan het eind van het boek heb je je als lezer geregeld kostelijk vermaakt, maar blijf je tevens achter met de vraag wat je in vredesnaam hebt gelezen. Jazeker, dit moet een allegorie zijn. Maar waarover?

Met gepast mededogen heeft de uitgever bij wijze van nawoord een essay opgenomen van de Amerikaanse hoogleraar Robert J. Corber. Volgens hem moeten we Ik ben Elijah Thrush lezen als ‘een complexe allegorie over racisme’. Dat is gezien Purdy’s affiniteit met de Afro-Amerikanen en hun cultuur geen onaannemelijk standpunt. Toch overtuigt Corber slechts gedeeltelijk. Zeker, hij maakt duidelijk dat de witte Millicent De Frayne en Elijah Thrush de zwarte Albert Peggs als minderwaardig bejegenen en plaatst dat in de context van maatschappelijke ontwikkelingen – de burgerrechtenbeweging – in het Amerika van de jaren zestig. Uitgesproken liederlijk is bijvoorbeeld hoe Millicent tegenover Albert klaagt over haar liefdesverdriet over Elijah: ‘Wat weet jij nou van slavernij? Idioot! Die stelt niets voor vergeleken met die van mij.’

Angst voor ouderdom

Maar Ik ben Elijah Thrush is veel meer dan alleen een boek over racisme, zoals Corber, misschien onbedoeld, zelf laat blijken. Hij schrijft in zijn nawoord dat Purdy zijn roman baseerde op het leven van de (witte) danser Paul Swan (1883-1972). Swan stond in zijn jonge jaren bekend als ‘de mooiste man ter wereld’ en kon moeilijk leven met zijn homoseksualiteit. Zelfs toen hij in de 80 was en uit Carnegie Hall was verbannen, bleef hij dagelijks optreden. Hij gebruikte make-up om jonger te lijken. Het lijkt mij dat Purdy’s roman in elk geval óók een boek is over de angst voor (en het niet kunnen accepteren van) ouderdom.

Ook zaken als pedofilie, homoseksualiteit, verslaving, religie, het streven naar perfectie en de verhouding tussen schijn en werkelijkheid komen in dit boek aan de orde en nodigen uit tot nadere interpretatie. Ik vermoed dat Purdy deze roman heeft geschreven met zowel een grimmig plezier als grondige haatgevoelens jegens zijn critici, die er wel weer geen bal van zouden begrijpen. (Mogelijk daarom bespraken ze het boek nauwelijks.)

Ik ben Elijah Thrush is, zoals te verwachten, bekwaam vertaald door Harm Damsma. Vier jaar geleden was hij het middelpunt van een discussie over de vraag of je – bij het vertalen van een boek uit de tijd dat die woorden courant waren – termen als ‘white’ en ‘negro’ al dan niet moet vertalen als ‘blank’ en ‘neger’. Damsma meende van wel. In deze vertaling illustreert hij zijn standpunt op elegante wijze. In de roman hanteert hij de termen ‘neger’ (het woord valt eenmaal) en ‘blank’, maar in het nawoord is dat ‘zwart’ en ‘wit’ geworden. Jawel, er zijn sinds 1972 dingen veranderd.

James Purdy: Ik ben Elijah Thrush. Uit het Engels vertaald door Harm Damsma. Athenaeum-Polak & Van Gennep; 162 pagina’s; € 15.