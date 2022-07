Jacques Brel verklaarde in Marieke niet één vrouw zijn liefde

Zonder liefde warme liefde,

waait de wind de stomme wind

Marieke, Jacques Brel (1961)

Ze staat in een klein parkje aan de Coupure, het 18de-eeuwse kanaal in het centrum van Brugge, en ze danst, Marieke, loom, een tikje uitdagend en schaars gekleed. Dit is de vrouw aan wie Jacques Brel, Le Grand Jacques, zijn liefde verklaarde.

Het standbeeld aan de Predikherenrei.

Of beter gezegd: het is de verbeelding van die vrouw, een Vlaamse, zij die ooit rondwaarde tussen de torens van Brugge en Gent. Het standbeeld aan de Predikherenrei is veel jonger dan Marieke. Ze straalt daar pas sinds 1988, op één been.

Jacques Brel in Frankrijk. Beeld Getty

De hommage aan Brel (1929-1978) werd gemaakt door beeldend kunstenaar Jef Claerhout, na een geslaagde lobby van de bekende journalist Johan Anthierens. Hij vond dat Brel, de grote chansonnier, óók in Vlaanderen zichtbaar moest worden geëerd. Terwijl het in Brussel en Wallonië (en uiteraard Frankrijk, zijn tweede vaderland) wemelde van de eerbetonen, meer dan vijftig, kwam Brel er in Vlaanderen bekaaid af.

De komst van Marieke naar Brugge ging – ook een teken aan de wand – niet zonder slag of stoot. ‘Enkele gemeenteraadslieden wrijven het Jacques Brel nog steeds aan dat hij zijn dochters naar een Franse school heeft gestuurd in plaats van hen Nederlands te laten leren’, schreef Luc Ferdinand in zijn boek Brel, de Belg.

De dochters van Jacques Brel zingen in 1961 een lied in op een plaat van hun vader. Beeld Getty

De taal, altijd de taal, in België. Frans was de moedertaal van Brel. Zijn hele, korte leven voelde de flamboyante drinker (en roker) uit Brussel zich desondanks Vlaming. In het tv-programma Echo zei hij: ‘Ik ben geen Vlaamse Franstalige, maar een Franssprekende Vlaming.’

Albumhoes van 'Marieke'.

In Marieke weefde Brel voor het eerst Nederlandse zinnen. Behalve een ode aan de vrouw is het ook een hartstochtelijk eerbetoon aan zijn land en aan zijn wortels: ‘Mijn platte land, mijn Vlaanderland.’

En Marieke? Zij bestond echt, onthulde Anthierens in zijn boek Jacques Brel, de passie en de pijn. Marie-Louise V., roepnamen Marie-Lou én Marieke, ontmoette de zanger als kind en raakte jaren later na een ontmoeting in het Casino van Knokke bevriend met hem. ‘Ik vond Brel boeiend gezelschap, maar was nooit verliefd’, zo tekende Anthierens uit haar mond op. Een aanbod om samen op wereldreis te gaan, sloeg ze af.

De theorie van Anthierens is jammer genoeg discutabel. Marieke wás de muze van Brel, in zekere zin, maar het is aannemelijk dat de vrouw uit het nummer is samengesteld uit meerdere vrouwen; Vlaamse vrouwen. ‘Een vrouwelijk prototype’, zo omschreef een van zijn beste vrienden het, nachtclubeigenaar Franz Jacob.

Vlak voor haar dood, in 2000, sprak Anthierens nog met haar. Ze vertelde dat ze ‘een detail’ was geweest in het leven van de chansonnier, ‘en misschien een voetnoot in sommige chansons’.

Ik ben Marieke niet, zei Marieke. ‘Laat ons aannemen dat ik óók Marieke ben, een van de Vlaamse vrouwen met wie hij het goed kon vinden, soms zonder hen persoonlijk te kennen’. En daar stopt het verhaal van Marieke; het verhaal van de vrouw, niet van het nummer, want dat is niet aan tijd gebonden.

