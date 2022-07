Jack White weet met zijn nieuwe folkalbum het gebruikelijke rockgeweld niet te evenaren ★★★☆☆

Na grof gitaargeweld de fijnzinnige folk. Na zijn eerder dit jaar verschenen overdonderende rockalbum Fear of the Dawn zou Jack White een rustiger album uitbrengen. Belangrijkste vraag: evenaart Entering Heaven Alive Fear of the Dawn?

Opener A Tip from You to Me stemt hoopvol, met zijn Beatles-achtige melodielijnen en West Coast-samenzang. Maar waar je op Fear Of The Dawn door Whites sfeer- en stijlveranderingen in één nummer voortdurend op het puntje van je stoel werd gehouden, voelen die in een rustigere context vaak geforceerd. Help Me Along, met zijn kamermuziekstrijkers, schiet halverwege in een progrockkramp en maakt daarna nog drie scherpe bochten. Bovendien blijkt White in de akoestische setting van Love Is Selfish een middelmatige zanger, die met zijn stem alleen een liedje niet naar een hoger plan kan tillen. Dan heeft White de kracht van rock nodig om de boel bij elkaar te houden.

Jack White

Entering Heaven Alive

Pop

★★★☆☆

Third Man Records