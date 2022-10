Jaargetijden van Bernard Dewulf is een schatkist vol verfijnde observaties en gedachten ★★★★☆

Beeld AtlasContact

Drie weken voor zijn plotselinge dood op 23 december 2021 leverde de Vlaamse dichter, essayist en columnist Bernard Dewulf, 61 jaar, bij zijn uitgever het manuscript in van wat zijn laatste boek zou blijken te zijn. Jaargetijden vormt samen met Kleine dagen (2009) en Late dagen (2016) een drieluik van miniaturen vol stilistisch verfijnde observaties van het alledaagse.

Kleine dagen werd, tot verbijstering van de laureaat, bekroond met de Libris Literatuurprijs 2010. De jury prees het lef van de schrijver om ‘het aller, allergewoonste, dat tegelijk het meest dierbare is’, het opgroeien van zijn eigen kinderen, tot onderwerp te kiezen. ‘Hun kleine schommelingen’, schreef Dewulf, ‘de schokjes in hun ontwikkeling; ze wikkelen zich af onder mijn ogen.’

Zinnelijke zinnen

Dewulf werd bij leven zeer bewonderd. Maar na de bekroning voor Kleine dagen haalde een aantal critici hard uit. ‘Een taal die moet doorgaan voor poëtisch’, smaalde NRC Handelsblad. ‘Onverdraaglijke truttigheid en ijdelheid’, schreef de Volkskrant. Ik kan die reactie wel begrijpen, maar voel die niet na. Veel van de observaties van Dewulf zijn herkenbaar en ontroerend. Geluk en vertedering spatten ervan af – en dan liggen sentimentaliteit en oppervlakkigheid op de loer.

Toch is Dewulf niet aan die gevaren bezweken. Daar was hij te slim, scherp en ironisch voor en bezat hij te veel zelfspot en reflectievermogen. Hij kon verdomd goed kijken – en zijn blik vangen in zinnelijke zinnen en klare taal. Hij keek vol verwondering en zeer precies naar kunst, naar schilderijen, naar beelden, naar vrouwen, naar zijn vrouw, naar zijn kinderen. Maar ook naar de zee of hoe het heiige herfstlicht zijn tuin binnenviel.

Ik geloof dat het Schopenhauer was die heeft beweerd dat die boeken het mooiste zijn die nergens over gaan. Is schrijven over niets niet eigenlijk het mooiste en het moeilijkste? Dan kan alleen de stijl de schrijver redden. Misschien was Bernhard Dewulf wel op z’n best als hij géén onderwerp had.

Tegelijk zitten die bundels miniaturen – of eigenlijk is ‘bundel’ geen goed woord, dat veronderstelt dat hij zijn verhaaltjes eenvoudig bij elkaar heeft geveegd – veel vernuftiger in elkaar dan je zo zou zeggen. Het zijn composities waarin associatief en melodieus van de ene observatie of gedachte naar de andere wordt overgesprongen. De herkenbaarheid, het autobiografische zou weleens bedrieglijk kunnen zijn. Als je goed kijkt, zie je dat veel van zijn indrukken zijn verschenen voor zijn geestesoog. Ze stammen uit de verbeelding.

In Jaargetijden hebben geluk en vertedering, en dat proces was in Late dagen al in volle gang, plaatsgemaakt voor melancholie. Maar de manier waarop Dewulf zich kwetsbaar toont is gebleven. ‘You’re an open wound’, zegt een Amerikaanse vriendin tegen hem. ‘Don’t walk around like that anymore.’

Inmiddels doet hij dat dus niet meer.

Splijtstof

De tijd verglijdt. Mijmeren. Het huis van de schrijver wordt leger en leger, zijn kinderen zijn volwassen. Hij spreekt met zijn vrienden meewarig over ‘vroeger’. Hem wordt een spiegel voorgehouden. Hij kijkt naar het portret van zijn geliefde, jonggestorven moeder op zijn werktafel. Hij luistert naar de stilte. Hij doorwaakt zijn nachten. Zijn knoken kraken.

Toch weigert hij, chronisch melancholicus, zichzelf ziek te noemen. ‘Ik vind mezelf haast de gezondste mens die ik ken. En ik hou van andere gezonde mensen, dat wil zeggen: schijn nieuw voorjaarslicht over hun dagen en ze splijten. Even weten we dan niet meer waar we bestaan, in het dodelijke licht van de dagen. Omdat we van splijtstof gemaakt zijn.’

De dood is nooit meer dan één zin weg. ‘Ik lig niet wakker van de dood, wel van de volgende dag’, concludeert hij in de winter van zijn Jaargetijden. Het is tragisch om je te realiseren dat er voor Bernard Dewulf geen volgende dag meer is, maar in zijn werk blijven hij en de dood altijd aanwezig, zoals het licht of het nieuws of motregen. ‘Ik weet dat hij er is. Net als ik. Wij zijn er samen. Als ik er niet was, zou hij er ook niet zijn. Wij zijn tegelijk geboren. Hij is even oud als ik, maar heeft geen leeftijd.’

Bernard Dewulf: Jaargetijden. AtlasContact; 240 pagina’s; € 21,99.