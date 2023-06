Ja zeg, kom nou: met deze retorische truc kun je het gesprek over je eigen verantwoordelijkheid mooi ontwijken

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: hiermee beschuldigt u héél veel mensen.

Stel: je bent schooldirecteur en wordt door de inspectie op de vingers getikt. De schoolprestaties zijn ondermaats en er wordt veel gepest. Dat is natuurlijk vervelend, maar met een retorische truc kun je het gesprek over je eigen verantwoordelijkheid ontwijken. Je zegt dat je het goed vindt dat er onderzoek is gedaan, maar dat dit echt te ver gaat: ‘Ik laat mijn leerlingen niet wegzetten als dom en al helemaal niet als pesters.’ Je zou denken dat zoiets niet werkt, de kritiek is duidelijk op jou gericht en niet op de leerlingen. Toch kom je ermee weg, zolang je maar plechtig genoeg doet.

Mark Rutte deed het toen Sylvana Simons een andere coronastrategie voorstelde omdat het aantal dodelijke slachtoffers volgens haar te hoog was. Volgens Rutte was dit kwetsend ‘voor al die mensen die anderhalf jaar bezig zijn corona te bestrijden’. Niet dat die de strategie bepalen, maar als afleidingsmanoeuvre werkte het uitstekend. Diezelfde Simons uitte later in 2022 haar zorgen over het politiegeweld tegen Kick Out Zwarte Piet-demonstranten. De daarvoor verantwoordelijke minister Yesilgöz antwoordde dat ze ‘zich dat niet laat zeggen over zestigduizend politiemensen die dag in dag uit werken voor onze veiligheid’.

Caroline van der Plas maakte het nog bonter tijdens het debat over het structurele extreme geweld door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Ze stelde dat het onderzoek daarnaar te generaliserend was en geen oog had voor de benarde positie waarin de Nederlandse militairen zaten. Toen ze er door Sjoerd Sjoerdsma op werd gewezen dat al deze nuances uitgebreid beschreven staan in het rapport en dat ze dat misschien even moet lezen, hield ze voet bij stuk: ze gaat geen D66-opdrachtjes uitvoeren. Zelfs als er in de aanklacht letterlijk staat dat je iets niet zo moet opvatten, kun je het ongestraft toch zo opvatten. Ideaal.