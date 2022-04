Ja, Thomas Mann was een geniale schrijver, maar ook een ramp voor zijn kinderen

Kim Karssen, Florian Myjer en Ludwig Bindervoet in Mann Mann Mann Beeld Sofie Knijff

DE TOVERBERG

Toen acteur en theatermaker Stef Aerts (34) een paar jaar geleden begon te lezen in De toverberg (1924) van Thomas Mann, kreeg hij een schok. Het bleek tot zijn verbazing een heel geestig boek. Er waren volop scènes waarbij hij moest gniffelen.

Aanvankelijk zag hij het lezen van de lijvige, Duitse klassieker als een opdracht aan zichzelf. Maar die opdracht werd al snel een genoegen. Hij raakte bevangen door het verhaal over Hans Castorp, die voor drie weken naar een sanatorium in de Zwitserse Alpen gaat, maar daar uiteindelijk zeven jaar blijft hangen.

‘Een meesterwerk’, noemt Aerts het nu, een week voor de première van de bewerking die hij en Marie Vinck (39), beiden lid van het Antwerpse theatergezelschap FC Bergmann, maken bij Internationaal Theater Amsterdam, met Maarten Heijmans als Castorp. ‘Wat mij nog het meest verbaasde: het boek heeft in al zijn omvangrijke pretentie ook iets nederigs.’

Hij gaf het boek meteen door aan Vinck, die een soortgelijke ervaring had. Haar trof de hartstochtelijke poging van de auteur om door Castorps ogen de wereld te willen begrijpen, evenals de dood en het leven. ‘Hij gaat daar heel ver in, in lange beschrijvingen en dialogen. Maar natuurlijk is zijn poging gedoemd te mislukken. Dat vond ik superontroerend.’

Stef Aerts. Beeld Kelly Fober

Fragiele wezentjes

Falende pogingen om het raadsel van het leven te ontrafelen, zo zou je het oeuvre van Vinck en Aerts bij FC Bergman kunnen samenvatten. Dat bestaat veelal uit ambitieuze ensceneringen, waarin we de zoekende mens het zien afleggen tegen hogere krachten. In 2018 maakten ze de monsterproductie JR (naar de ook al lijvige roman van William Gaddis), met een 14 meter hoog flatgebouw als decor, waardoor tientallen acteurs krioelden. Onlangs was The Sheep Song te zien, over een schaap dat mens probeert te worden.

Vinck: ‘Kleine, fragiele wezentjes in een veel te grote wereld. Zo voelen wij ons toch vaak? We willen het publiek laten zien dat het daarin niet alleen is.’

Het lag voor de hand om De toverberg als volgende project te doen. Die beslissing nam het duo, zoals altijd, impulsief. De verliefdheid op het boek was toen nog vers. Pas later realiseerden ze zich waar ze aan begonnen waren.

Tijd tot stilstand

Thomas Mann schreef allerminst een kant-en-klaar theaterscenario. Daar moesten de theatermakers zelf voor zorgen. En dat bleek een hele puzzel. ‘Wat niet echt helpt,’ zegt Aerts, ‘is dat er niet veel gebeurt in het boek. Het zijn bijna duizend pagina’s over mensen die rondhangen in een sanatorium. Het gaat over die vervreemdende ervaring dat de tijd tot stilstand komt op een plek waar niks gebeurt - afgezien van het praten en palaveren, het wauwelen en zeuren.’

De grote vraag was dus: hoe vertaal je een verhaal met zo’n onmetelijk gevoel naar een voorstelling van maximaal drie uur?

Het antwoord vonden ze in de scenografie van de voorstelling, een sanatorium dat langzaam transformeert, en het gebruik van muziek en live video. Vinck: ‘We proberen een dynamische voorstelling te maken over een leven dat tot stilstand komt. De camera heeft daarin een belangrijke rol en werkt als een stopwatch, die het veranderende ritme van Hans Castorps leven aangeeft.’

Marie Vinck. Beeld Kelly Fober

Profetisch

Hoewel de voorstelling ontsproot uit een impulsieve verliefdheid, heeft het verhaal de afgelopen periode vanzelf raakvlakken met onze tijd gekregen. Eerst was daar de coronaperiode, die de fixatie op gezondheid in het sanatorium actueel maakte. Alle personages verkeren immers in een soort quarantaine, geobsedeerd door ziekte en genezing.

En toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Aerts: ‘Het boek speelt zich af aan vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Het gaat over een tijd die op zijn laatste benen loopt. Je krijgt het gevoel dat de mensen daar boven op die berg ergens wel doorhebben dat het broeit, maar dat niemand het lijkt te willen zien. Totdat het te laat is en er niets meer aan te doen is. Dat vind ik nu akelig herkenbaar.’

‘Voor mij gaat dit boek dan ook over de zelfgenoegzaamheid van het Westen, dat veel te lang in een vadsig makende welstand heeft geleefd, hoog verheven boven de rest van de wereld. Plots wordt die betovering verbroken en nu worden we als baby’s in een keiharde strijd geworpen. Hoe gaan we ons daar ooit uit redden? Mann gaf daarop geen antwoord, maar de vraag is wel profetisch gebleken.’

Dat maakt De Toverberg volgens hen een tijdloos meesterwerk en de schrijver ervan geniaal. ‘Als schrijver, hè,’ benadrukt Aerts. ‘Over hoe Mann was als mens, kan ik niets zeggen. Om daar achter te komen, moeten we waarschijnlijk naar Mann Mann Mann.’

DE TOVENAAR

‘Nee, we hebben De Toverberg niet gelezen’, zeggen Kim Karssen (26) en Florian Myjer (30) in koor.

Dat hoefden ze ook helemaal niet te doen voor hun voorstelling Mann Mann Mann, die ze samen met Ludwig Bindervoet maken bij toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel), waar Myjer in de artistieke kern zit. Die gaat niet over de grote auteur Thomas Mann, maar over drie van zijn zes kinderen. Erika, Klaus en Golo Mann om precies te zijn, en de persoonlijke tragedies die zij hebben moeten doorstaan door een leven lang in de schaduw van ‘de tovenaar’ te moeten verkeren, zoals ze hem met de nodige afkeer noemen.

Ludwig Bindervoet, Florian Myjer en Kim Karssen, in Mann Mann Mann. Beeld Sofie Knijff

Zelfmoord

Want het bleek, ondanks alle rijkdom en status die de familie ten deel viel door het succes van Mann, geen pretje om een kind te zijn van deze Nobelprijswinnaar. Genialiteit heeft ook zijn prijs. Alles draaide in het gezin om het schrijverschap van de vader. Ook echtgenote Katia diende de BV Mann draaiende te houden. De kinderen waren vooral bruikbaar als materiaal voor Manns romans.

In de voorstelling vertelt een van de kinderen dat hij ooit aan zijn vader vroeg: ‘Hou je van me?’ Het antwoord was: ‘Ik hou van mijn boeken.’

Niet gek dus dat veel van de kinderen aan depressies leden. Twee pleegden zelfmoord, onder wie Klaus.

Dit gegeven fascineerde Karssen en Myjer, die samen eerder voorstellingen maakten met literaire thema’s, zoals Bloomsbury, over de Britse Bloomsburygroep, en Oorlog en Vrede, naar het boek van Tolstoj. Vooral de relatie tussen kunstenaarschap en familie trok hun aandacht. En daarvoor hoef je inderdaad niet per se het werk van Thomas Mann te lezen.

Wel lazen ze de vele romans en dagboeken van de kinderen, want iedereen in dat gezin werd uiteindelijk schrijver. Ook de romans van jeugdschrijver Rindert Kromhout over Klaus Mann waren een inspiratiebron.

Florian Myjer en Kim Karssen.

Selfies

Hoe meer ze lazen, hoe schrijnender het werd, zegt Myjer. ‘Die familie is echt voer voor psychologen.’ Met zijn drieën zaten ze een middag bij een systeemtherapeut voor een sessie familietherapie. Myjer: ‘Ik had een poppetje van Klaus, Kim van Erika en Ludwig van Golo. En dan moesten we commentaar geven op verschillende opstellingen.’ Je familie, bleek daar weer eens, is een blauwdruk voor de rest van je leven. De patronen die je daar aanleert, raak je nooit meer kwijt.

Een van de dingen die ze tijdens hun onderzoek geleerd hebben over Thomas Mann is dat hij een narcist was, en veel van zijn kinderen daardoor ook. Karssen: ‘Dat gaf ons een actuele invalshoek. De huidige maatschappij wordt steeds individualistischer. Hoe meer selfies je maakt, hoe narcistischer je wordt. De familie Mann deed dat ook, alleen met de middelen van toen. Ze zijn de hele tijd over zichzelf aan het praten en schrijven.’ Als ze nu hadden geleefd, zouden het populaire Insta-influencers zijn, een soort literaire familie Kardashian, die niets anders doet dan zichzelf presenteren.

Karssen: ‘Die drang heb ik zelf niet, maar herken ik wel om me heen. Het lijkt me niet gezond als iedereen altijd op zichzelf gericht is. Kijk maar naar de Mannen. Daar zorgt niemand voor elkaar – en zie hoe ze eindigen.’

Maakbaarheid

Myjer bewondert wel de manier waarop Thomas Mann zijn leven heeft vormgegeven, alsof het een kunstwerk op zich is. ‘Hij heeft op een moment een keuze gemaakt. Hij heeft zijn homoseksualiteit afgezworen, wilde een rijke vrouw trouwen en kinderen nemen. En dat is allemaal gelukt. Goed, de mensen om hem heen werden er doodongelukkig van, maar die maakbaarheid van het leven, ja, dat vind ik wel fascinerend.’

Karssen kan uiteindelijk geen bewondering opbrengen voor Mann. ‘Ik snap wel dat hij mooie boeken heeft geschreven. Maar de prijs is mij te hoog. Mijn sympathie gaat dan toch uit naar de kinderen. Dan denk ik: had dan geen kinderen gekregen. Was dan echt volledig kunstenaar geworden.’

Myjer: ‘We zagen de documentaire Licht van Oeke Hoogendijk over de Duitse componist Karlheinz Stockhausen. Zijn dochter kwam aan het woord. Die zei: fantastisch dat mijn vader heeft bestaan. Hij heeft ongelofelijke dingen gemaakt. Maar laat zulke mensen in godsnaam geen kinderen krijgen.’

In Mann Mann Mann zien we, op soms hilarische wijze, hoe dat mis kan gaan. Hoe torenhoge ambities en ego’s een gezin kunnen vergiftigen. Tijdens een drankovergoten avondje zit het drietal aanhoudend te fulmineren op ‘de tovenaar’ en op elkaar, als een duivelsuitdrijving die maar niet wil lukken.

Myjer: ‘Het theater is een veilige plek om niet alleen het verhevene, maar juist ook de lelijkheid van de ziel te tonen, de perversiteit en het narcisme, om daar hopelijk iets van te leren.’

De Toverberg gaat in première op 16/4 in ITA, Amsterdam. Daar te zien t/m 1/5. Mann Mann Mann van Toneelgroep Amsterdam nog te zien t/m 6/5.

Thomas Mann, circa 1915. Beeld Corbis via Getty Images