Ja, Inhaler is een Ierse rockband met beroemde familieband, maar waag het niet over dat laatste te beginnen

Vrijdag 5 en zaterdag 6 mei staat Inhaler in Amsterdam in het voorprogramma van Arctic Monkeys.

Het plan is om de olifant in de kamer zijdelings te benaderen. Van tevoren is aan de verzamelde pers duidelijk gemaakt dat Elijah Hewson (23), zanger van de Ierse band Inhaler, weliswaar de zoon van Bono is, maar dat directe vragen over de superster en frontman van U2 niet op prijs worden gesteld.

Dus probeert de verslaggever het gesprek richting Bono te sturen met een vraag over het geplande Inhalerconcert bij Slane Castle in Ierland. Dat is immers de plek waar U2 The Unforgettable Fire opnam, het album dat van de Ierse superband een gevestigde naam in de Verenigde Staten maakte. Gelegenheid te over om dan over pa te beginnen.

Pablo Cabenda schrijft sinds 2002 voor de Volkskrant over popmuziek en human interest.

Maar Hewson junior wil niet bijten. ‘Ik denk niet dat die plek zo bekend is dat iedereen haar met de band in verband brengt. En het wordt ook niet ons grootste concert. We hebben vorig jaar al op Glastonbury gestaan.’

Meer wapenfeiten: Inhalers debuutalbum It Won’t Always Be Like This kwam in 2021 op nummer 1 binnen in de Britse en Ierse hitlijsten. Opvolger Cuts & Bruises haalde in Ierland wederom die toppositie en bereikte in Nederland nummer 5.

Klassieke indierockband

Hewsons vriendelijke distantie zodra het over zijn vader gaat, heeft dan ook als subtekst: we hebben niet graag dat de suggestie wordt gewekt dat mijn vader de hand heeft gehad in ons succes. En als Cuts & Bruises iets duidelijk maakt, is het wel dat Inhaler geen project is van een nepobaby. Het tweede album van Inhaler laat een klassieke indierockband horen met een solide gitaarbasis, een gevoel voor melodie en tegelijk het vermogen een pakkende riff en een meezingrefrein op waarde te schatten.

Maar misschien is het opmerkelijkst dat Hewson, Josh Jenkinson, Robert Keating en Ryan McMahon succes hebben bij hun leeftijdgenoten met een traditionele manier van muziekmaken: vier jongens met gitaren die met elkaar stoeien en hun gevoelens delen met het publiek. Hewson: ‘Na de lockdowns snakken jongeren naar groepsgevoel en menselijke interactie, ook op het podium.’

Had Inhaler zelf ook behoefte aan. In het nummer These Are The Days bezingt Hewson de euforie van het klassieke jongensavontuur Bandje Op Tournee.

‘One of our friends is along for the ride

Hangin’ from the window, out of his mind

I don’t want my luck to fall at my feet

Don’t wanna feel a thing, just wanna hear you scream, yeah.’

Dat alles gedragen door dicht gitaargedruis waarover een geëxalteerde stem, lijkend op die van Bono, de glorie van het goede gevoel wil vieren met een vol stadion.

Inhaler Beeld Lewis Evans

The Beatles

Hewson: ‘We hebben deze plaat zo snel na de vorige uitgebracht omdat we op pad wilden om het nieuwe materiaal live te spelen. Bij het eerste album werden we nog beperkt door de coronamaatregelen. De meeste nummers van die plaat moesten we daarom op de laptop schrijven, en opnemen in de studio ging ook niet zomaar. Je speelde je partij in en je ging weer weg. Inklokken, werken, uitklokken. Het voelde helemaal niet alsof we deel uitmaakten van een band.’

Postcorona hadden ze voor Cuts & Bruises de meest iconische jongensband nodig om hen eraan te herinneren hoe het ook alweer moest: Get Back, de driedelige documentaire over The Beatles was een inspiratie voor hun nieuwe songs.

‘Net als The Beatles in die documentaire moesten we gewoon samenkomen, heel veel samen spelen en die typische bandinteractie ontwikkelen. Gewoon dagen achtereen met elkaar doorbrengen in de oefenruimte. Hadden we niet meer gedaan sinds we 18 waren.’

Nu heeft Hewson twee nummer één albums, een optreden op Glastonbury en een trotse vader. Komt die naar het concert bij Slane Castle?

Hewson, met een uitgestreken gezicht: ‘Ik weet het niet. Volgens mij heeft-ie nog geen kaartje gekocht.’

Inhaler speelt vrijdag 5 en zaterdag 6 mei in de Ziggo Dome als voorprogramma van Arctic Monkeys. Het album Cuts & Bruises is verschenen bij Universal.