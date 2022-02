Christine de Pizan, geïllustreerd door Loyset Liédet, L’Epistre d’Othea, 1460, schildering op perkament. Beeld KBR Brussel

Misschien ligt het aan een schilderijtje dat ik ooit in Londen zag en dat me nogal is bijgebleven, omdat de afgebeelde prinses een woeste draak verveeld aan een riempje vasthoudt alsof ze wacht tot haar chihuahua klaar is met poepen, en niet zojuist van een gruwelijke dood-door-draak is gered door Joris, die naast haar nog steeds staat te zwoegen om dat monster te bedwingen. Maar sindsdien valt het me op dat als je een vrouw in een schilderij ziet met een draak, die vrouw er opvallend vaak nogal blasé uitziet. Zoals dus ook deze, in een 15de-eeuws manuscript. Ja, ik heb twee draken in mijn vuisten. Dus? Alsof ze het wekelijks op maandagmorgen doet, draken fijnknijpen. Een draakje spartelt zo zenuwachtig dat-ie zichzelf in de vleugel bijt. Haar wenkbrauwen zijn hoog en haar oogleden laag, wat bijdraagt aan de onverschillige blik. Ondertussen is haar rok wel modieus opgetrokken zodat de blauwe onderrok en haar fijne zwarte puntschoentjes zichtbaar worden. Je bent wraakgodin of niet.

Vrouwen en draken vormen samen een prettig soort contrast: zij een schoonheid en vaak ook nog deugdelijk, naast een destructief monster. Vruchtbaarheid en vernietiging, schoonheid en afschrikwekkende gruwel bij elkaar. Als die deugdelijke, schone dame dan ook nog met de grootste moeiteloosheid controle over het monster heeft, wordt er bij de kijker iets gestild; de voldoening dat zuiverheid krachtiger is dan geweld.

Overigens zijn dit hier volgens het verhaal geen draken maar slangen. Het gaat over koning Athamas, wiens vrouw zo jaloers was op haar eigen stiefkinderen dat ze die wilde vermoorden. Om dit te voorkomen stuurde godin Juno de furie Tisiphone op hem af, die hem met het gif van twee slangen waanzinnig maakte. Daarop vermoordde hij zijn vrouw, daarna zijn twee kinderen en sprong hij in de zee en verdronk, wat ook in deze voorstelling op de achtergrond te zien is. Een vreemd verhaal, want voor die kinderen maakte de hele operatie dus weinig uit, die werden linksom of rechtsom sowieso omgebracht. Het komt uit een verhaal dat razend populair was in de 15de eeuw: L’Epistre D’Othea van Christine de Pizan. In de Koninklijke Bibliotheek van Brussel is het nu te zien als een van de prachtige manuscripten van de hertogen van Bourgondië in een fijne tentoonstelling.

Paolo Uccelo, Sint Joris verslaat de draak (detail), 1470. Beeld National Gallery Londen

Christine de Pizan was een geliefde auteur die ook in haar andere werk over de kracht van vrouwen in mythologie en geschiedenis schreef, wat uitzonderlijk was voor die tijd. Vrouwelijke heiligen treden het kwaad steeds koel en dapper tegemoet. In een soort omgekeerde versie van het verhaal van Eva in het paradijs heeft Tisiphone controle over de slangen, net als Pizans eigen naamheilige Christina die ze ook beschrijft, die na vele martelingen monter overeind blijft en die zelfs twee giftige slangen gedwee aan haar voeten hun koppies laat buigen. Duidelijk is dat Christine de Pizan een speciale band met de combinatie vrouw-reptiel had. In deze illustratie staat de furie met de draakslangen dus ook centraal, terwijl normaal in afbeeldingen van dit verhaal Athamas juist de hoofdrol speelt. Als los detail is Tisiphone hier een nogal emanciperend beeld: de vrouw die met gemak twee dodelijke monsters in bedwang houdt.