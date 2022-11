Ja, er bestaat zoiets als typisch Nederlands ontwerp – het boek ‘The New Stijl’ legt de vinger erop

Beeld uit ‘The New Stijl’: de Rietveld-stoel die ontwerpduo Lernert & Sander in 2010 bedacht voor de 50ste editie van de Sikkens Prize.

Er is een oud en een nieuw tijdsbewustzijn

Het oude richt zich op het individueele.

Het nieuwe richt zich op het universeele.

Het zijn de eerste drie zinnen van het manifest van De Stijl, november 1918, ondertekend door onder anderen Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. Er is geen andere Nederlandse kunst- en vormgevingsstroming die internationaal gezien zo invloedrijk is geweest als De Stijl. Alleen al daarom wekt een eeuw later een fors overzichtswerk met de titel The New Stijl – Dutch Creativity Beyond Borders behoorlijk wat verwachting. De vorm van het boek versterkt dat – dik, divers, verleidelijk. Dat de makers er ook het Nederlands ontwerp mee in het buitenland willen aanprijzen, maakt de titel licht ironisch. Want buiten Nederland krijgt niemand de lange ij van stijl goed uit zijn mond. Een tongbreker om Nederlands design internationaal te promoten. Dat moet een twist zijn. En Nederlands ontwerp is goed in concepten met een twist.

‘In de jaren negentig had je Droog Design in meubels en productontwerp en Super Dutch in de architectuur. Nederlands ontwerp was spraakmakend. Het had een duidelijke identiteit, het had humor, was conceptueel sterk, ontwerpers en architecten braken internationaal door’, zegt Jochem Leegstra van creatief bureau Staat, een van de samenstellers van het boek. Hij mist een etalage voor alle kwaliteit die Nederland in huis heeft. ‘Zonder te pretenderen dat we een nieuwe beweging te pakken hebben, kun je met dit boek misschien ontdekken of er een rode draad loopt door al die totaal verschillende mensen en ideeën, van mode, architectuur, games tot een auto op zonnecellen.’

Is er inderdaad een rode draad in de Nederlandse makershand, de hand van de delta, de hand van de polder, de hand van doe-maar-gewoon-dan-doe-je-gek-genoeg? Dat is de eerste van drie vragen die de Volkskrant per mail voorlegde aan de 57 ontwerpers die in The New Stijl zijn opgenomen. Een kwart daarvan reageerde. Natuurlijk zijn de antwoorden even divers als de selectie van The New Stijl.

Op die vraag – is er een verbindende lijn te zien in wat Nederlanders maken? – antwoordt 62 procent: ja. Het Nederlandse is herkenbaar omdat wij ‘niet alleen het functionele, maar ook het poëtische omarmen’, zegt de een. Of: ‘Dutch Design kenmerkt zich door de koppeling van vorm en functie in creatieve vrijheid.’ Anderen gebruiken termen als ‘direct en uitgesproken’ of ‘bluntly elegant’. Lonneke Gordijn van ontwerpstudio Drift ziet een lijn tussen de manier waarop Nederland is bevochten op het water en de ontwerpstijl: ‘Het is kenmerkend voor Nederlanders dat we niet accepteren wat er is, we geven er een draai aan. Dat kun je zien aan het Hollandse landschap. Er was geen landschap, er was geen land. Nederlanders hebben er toch land van gemaakt. Die manier van denken zit echt in ons bloed. Dat zie je terug bij Nederlandse ondernemers en ontwerpen.’

Het boek ‘The New Stijl’ is 2,2 kilo zwaar en 5 centimeter dik.

Hotseknots

De relatie tussen Nederlandse inpolderingsdrift en het dna van de ontwerpcultuur wordt vaker genoemd in deze peiling. Die relatie is ook beschreven in het boek False Flat – Why Dutch Design Is So Good (2003) van Aaron Betsky, indertijd directeur van het Architectuurinstituut in Rotterdam en nu designprofessor in Virginia. ‘Het onafgebroken schikken en herschikken van het landschap maakt het ontwerpen tot een tweede natuur in Nederland; niets is voor de eeuwigheid geschapen. Nederlandse ontwerpers zijn zich ervan bewust dat er niet zoiets bestaat als objectieve grond. Alles in je omgeving is vatbaar voor herinterpretatie.’

Herinterpretatie is ook sterk verbonden aan het erfgoed van het platform Droog Design, dat in de jaren negentig Nederlands ontwerp internationaal vol in de schijnwerpers wist te krijgen. Chest of Drawers (1993) van Tejo Remy is een cirkelvormige constructie, hotseknots opgebouwd uit losse laatjes, bij elkaar gehouden door een spanband. De Chest is lichtvoetig, spitsvondig, simpel, minimaal en ook een kast. Allemaal waarden die sterk zijn verankerd in Droog Design dat een stoet aan meubel- en productontwerpers wist te lanceren en daarmee substantieel heeft bijgedragen aan de goede naam van design als Nederlands exportproduct.

Op de vraag of het label Dutch Design iets voor ze heeft betekend in hun carrière, zijn de creatieven uit The New Stijl iets meer verdeeld: 43 procent had er wat aan, 38 procent niet. ‘Dutch Design is handig voor een tentoonstelling of op een seminar. Maar als je een opdracht wilt binnenhalen in het buitenland, heeft het weinig effect. Daar gaat het gewoon om de kwaliteit van je voorstel.’ Opvallend is dat in veel reacties ook iets anders wordt genoemd dan het label: dat is de rol van overheidsubsidies – ‘niet peuteren aan subsidie in de toekomst!’ – en het Nederlands kunstonderwijs als motor voor succes. Vooral de naam van de Design Academy in Eindhoven valt vaak.

Stoffen, tas en kleding van ontwerper Borre Akkersdijk. Beeld Tomek Dersu Aaron

Eye candy

Een van de studenten in Eindhoven was textielontwerper Borre Akkersdijk, die de afgelopen jaren succesvol werd met het merk ByBorre. Hij heeft vorig jaar zijn tiende eigen modecollectie gelanceerd, die voorlopig ook zijn laatste is uit frustratie over de verspilling van grondstoffen in de mode-industrie. ‘Voor mij is de belangrijkste vraag: moet ik nog wel wat toevoegen aan die overdaad van te goedkope kleding?’ Even niet dus. De focus van ByBorre werd nog meer gelegd op het ontwikkelen van duurzame stoffen en werkmethodes die hij niet voor zichzelf houdt – zoals in de oude economie – maar deelt, zodat andere ontwerpers er hun voordeel mee kunnen doen. Voor Akkersdijk zijn de nieuwe helden in de mode niet de designers op de catwalk, maar mannen en vrouwen die in ateliers in Pakistan verantwoorde stoffen op een eerlijke manier produceren.

ByBorre is niet de enige die productiesystemen wil heruitvinden en die daarvan die de ultieme consequentie accepteert: zelf geen collecties meer ontwerpen. ‘Als je op de Dutch Design Week in Eindhoven rondloopt, zie je een hele generatie die meer bezig is met de productieketens dan met esthetiek’, zegt Toon van Schijndel van Lightyear, dat een auto op zonne-energie produceert. ‘Lightyear is volledig bij nul begonnen te ontwerpen en niet verdergegaan waar de oude industrie was gebleven. De Lightyear 0, zoals onze eerste auto heet, is mobiliteit, ontworpen door de zon en de wind.’

Beeld uit ‘The New Stijl’: de Lightyear 0.

‘Een productieketen veranderen, dat is nogal wat’, zegt Jeroen van Erp, de afgelopen zes jaar hoogleraar conceptueel design aan de TU Delft. Hij onderschrijft de noodzaak om systemen aan te pakken en pleit voor meer samenwerking tussen designers. ‘De bestaande productieketens zijn complex. Het is al heel wat als je een schakeltje weet te veranderen.’ Van Erp is van mening dat in The New Stijl wel erg op vorm wordt gemikt. ‘Het boek ziet er geweldig uit, maar het is vooral eye candy.’ Terwijl de discussie over vorm volgens Van Erp betreft meer hoort bij ‘de oude wereld.’

Wat hij mist in The New Stijl is een voorbeeld zoals de Sweetie-campagne uit 2013. Het reclamebureau Lemz was gevraagd voor een campagne tegen online kindermisbruik. In plaats van filmpjes of waarschuwingsboodschappen op socialemedia, creëerden ze Sweetie, een virtueel tienjarig lokmeisje dat potentiële misbruikers op het web in de val lokte. De gegevens van de daders werden later aan justitie doorgespeeld. ‘Dat is design wat iets veroorzaakt, de vorm is totaal ondergeschikt. Voor mij is de term ‘veroorzaken’ het nieuwe sleutelbegrip in design. Design dat ons gedrag bijstuurt, maatschappelijke problemen oplost en systemen probeert te veranderen.’

De derde en laatste vraag aan de creatieven uit The New Stijl: is een nieuw nationaal label, in plaats van Dutch Design, belangrijk/wenselijk voor Nederland? Ja, zeggen negen van de veertien respondenten, nee zeggen twee van hen. Maar zowel ja- als nee-zeggers twijfelen over een label met het woord Dutch erin. ‘Sinds de opkomst van digitaal komen invloeden van en connecties met andere makers overal vandaan. Design is grenzeloos geworden. Daarmee is een Nederlands ontwerp ook internationaal ontwerp’, luidt een van de reacties.

Het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is ontworpen door het Nederlandse architectenbureau MVRDV. Beeld Ossip van Duivenbode

Grenzeloos

‘Ideeën zijn vandaag zelden van één iemand alleen’, zegt de Amerikaanse professor Betsky. ‘Digitalisering heeft geleid tot grote deelbaarheid van beeldcultuur. Nederland is nog steeds een goed ontwerpland, maar wat er in Nederland is te zien, kan soms ook uit Frankrijk of Senegal komen. Beeldcultuur trekt zich weinig aan van grenzen.’

Dat grenzeloze geldt zeker ook voor degenen die in The New Stijl zijn opgenomen. Inez van Lamsweerde, een van ’s werelds bekendste modefotografen, werkt al sinds de jaren negentig in New York. Het streetwearmerk Daily Paper is gesticht door drie mannen die in Nederland zijn opgegroeid maar inspiratie putten uit hun Afrikaanse wortels. Grafisch ontwerper Jop van Bennekom maakte zijn wereldwijd gedistribueerde cultmodebladen Fantastic Man en The Gentlewoman lang vanuit Londen. Lightyear leunt sterk op zonnelaadtechniek van de TU in Eindhoven, maar de Lightyear 0 is getekend door een Belgische ontwerper die weliswaar studeerde aan de TU Delft, maar zijn sporen verdiende in Italië. De auto is in windtunnels van Stuttgart vervolmaakt en wordt in Finland gebouwd.

Naast internationaal samenwerken vindt Van Erp dat de designwereld vooral moet sturen op de impact van een ontwerp. Zelfs als dat betekent – zoals bij ByBorre – dat je juist niets ontwerpt. ‘Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam probeert een wetsartikel in hun vaste collectie op te nemen. Het is de wet die winkels verplicht geld te vragen voor plastic tasjes. Dat heeft ons gedrag fundamenteel veranderd en plasticvervuiling teruggedrongen. Die regelgeving verdient een sokkel.’

Hack the system, houd nieuwe ideeën niet voor jezelf, werk samen en ontwerp geen rommel die vervuilende systemen in stand houdt. Hoe moet die stijl van ontwerpen heten? Van Schijndel van solarauto Lightyear vindt het interessant dat de titel The New Stijl verwijst naar de beweging De Stijl. ‘Die zin ‘Het nieuwe richt zich op het universeele’ uit dat manifest van 1918 is nog steeds, of weer, geldig.’ Alleen slaat dat universele nu op het hele systeem, waarin het proces van ontwerpen, maken en eindproduct één worden. ‘Waarom noemen we de nieuwe aanpak niet Zero Stijl, of misschien beter nog, System Stijl?’

Beeld uit ‘The New Stijl’: werk van illustrator Merijn Hos.

The New Stijl, het boek Het boek The New Stijl weegt 2,2 kilo, is vijf centimeter dik en bevat het werk van 57 Nederlandse of aan Nederland gelieerde creatieven – van de fotografie van Inez van Lamsweerde tot aan streetwear van Patta en van de tuinen van Piet Oudolf tot het gamedesign van Guerrilla. The New Stijl ambieert een etalage te zijn voor de kracht en breedte van Nederlands ontwerp. Vorige week is The New Stijl gepresenteerd, de titel is een knipoog naar – of een ode aan – de invloedrijke kunststroming uit begin twintigste eeuw. ‘Ik wil laten zien hoeveel goede dingen in Nederland worden gemaakt, het is een boek waar mijn hart in ligt’, zegt Jochem Leegstra van creatief bureau Staat die The New Stijl maakte samen met Gunifort Uwambaga van uitgever Mendo. ‘Het is misschien een subjectieve selectie en waarschijnlijk incompleet.’ Maar dit is wat de samenstellers om zich heen gemaakt zien worden en waarover ze een gesprek op gang wilde brengen. ‘Gek genoeg was er geen podium voor voor dat gesprek.’ The New Stijl heeft niet de pretentie een canon te zijn. ‘Het is onze visie op de kracht en betekenis van Nederlandse creatieven.’ Soms zijn het gevestigde namen als architectenbureau MVRDV, soms zijn het juist nieuwkomers als The Fabricant, dat louter digitale mode ontwerpt, en textielontwerper Borre Akkersdijk, die zo focust op verantwoord materiaalgebruik dat hij zijn eigen modelijn even on hold heeft gezet. Het boek bevat interviews en korte essays, maar vooral is The New Stijl een beeldetalage, een verzameling hoogwaardig werk van Nederlandse bodem. Voor Leegstra is het ook een statement, omdat hij vindt dat het economisch belang van de Nederlandse creatieve industrie wordt onderschat. Een meer herkenbare identiteit, zoals samengebald in The New Stijl, helpt volgens hem ontwerpers en creatieven een internationaal podium te geven. ‘Vroeger was er Droog, of een term als Dutch Design. Dat waren merken. Maar als ik nu ambassadeur ben in Zuid-Korea of Washington, hoe kan ik in een groot gebaar laten zien wat Nederlands ontwerp zo goed maakt? Met dit boek dus.’ The New Stijl, Dutch creativity beyond borders, concept en ontwerp door creatief bureau Staat, met interviews van Sanne Bolten en Katerina Furrer. Uitgeverij Mendo, € 69.

Ontwerpteam van het Nederlandse merk Patta. Beeld Ashley Röttjer

Hoe groot is de bijdrage van de Nederlandse creatieve industrie aan onze economie? Toen in 2011 de creatieve industrie een van de negen topsectoren van het Nederlandse bedrijfsleven werd, was duidelijk dat de overheid creativiteit ook als een economische factor van betekenis ziet. Maar hoe groot is de bijdrage van de sector aan het bruto nationaal product (bnp) precies? Er gaan verschillende cijfers rond. Op de Dutch Design Week in Eindhoven circuleerden in oktober allerlei hoge exportwaarden, maar de werkelijkheid is volgens onderzoeker Paul Rutten, medeopsteller van de gezaghebbende Monitor Creatieve Industrie van mediaplatform Media Perspectives, een stuk bescheidener. Al zegt hij er direct bij dat de ‘maatschappelijke waarden van de creatieve industrie groter zijn dan ze in de economische meetmethodes zichtbaar worden.’ ‘De creatieve industrie maakt 2 procent uit van het bnp, het aantal banen beslaat 4,1 procent van de totale werkgelegenheid. Dat zijn 368 duizend arbeidsplaatsen, met een omzet van ongeveer 40 miljard’, aldus Rutten. Onder creatieve industrie verstaat de monitor: kunst en cultureel erfgoed, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Dat bekent dus: designers, reclamebureaus, podiumkunst, fotografen, gamedesigners, John de Mol cs en ook modeontwerpers. De banengroei in deze sector is bovenmatig. De laatste tien jaar is de toename jaarlijks ruim 1,6 procent groter dan de algemene werkgelegenheid. In de monitor wordt de toeleveringsindustrie niet meegerekend. Dus wel de kaartverkoop van Youp van ’t Hek, niet het transportbedrijf dat zijn decors vervoert. ‘Dat zou een onzuiver beeld geven’, zegt Rutten. Het probleem van creativiteit in euro’s uitdrukken is dat het louter de directe opbrengsten van de creatieve bedrijven registreert. Niet de gerealiseerde waarde verderop in de keten. Dat wil zeggen: als een ontwerper een nieuwe verpakking aan een bedrijf levert dat een product in een grote oplage produceert, belandt het profijt daarvan meestal in de kassa van de producent. ‘Creativiteit is een unieke handeling en vaak niet schaalbaar’, zegt Rutten. Hij benadrukt dat design zorgt voor innovatie en tegelijk grote maatschappelijke waarde oplevert. Maar dat is allebei niet zichtbaar in economische modellen. Met een variant op Luceberts befaamde uitspraak over kunst, alles van waarde is weerloos, zegt Rutten: ‘Niet alles van waarde is meetbaar. Dat leidt natuurlijk tot een zekere mate van frustratie bij makers.’