Ivo van Hove stopt als artistiek directeur ITA: ‘Die functie was nooit een doel op zich’

Vertrekkend artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam Ivo van Hove. Beeld ANP

Ivo van Hove (64) vertrekt op 1 september als artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam. Hij wordt opgevolgd door Eline Arbo (37), nu al ‘associate artistic director’ bij het Amsterdamse theater. Van Hove, die het gezelschap 22 jaar heeft geleid, blijft nog de komende jaren als regisseur aan ITA verbonden. Vanaf 2024 is hij drie jaar artistiek leider van de Ruhrtriennale, het muziek- en theaterfestival in het Duitse Ruhrgebied. Van Hove en de raad van toezicht van ITA hebben dit besluit woensdag aan de medewerkers van ITA bekend gemaakt.

Van Hove vertelt dat hij zelf tot deze beslissing is gekomen, en dat het beëindigen van zijn directeurschap niet onder druk van het gezelschap of de raad van toezicht is genomen. Van Hove: ‘Vorig jaar is mijn beste vriend gestorven, hij was twee jaar jonger dan ik. Dan ga je nadenken. Wat is in mijn leven nu het belangrijkste, en hoe kan ik dat het beste vormgeven? Ik concludeerde dat regisseren, voorstellingen bedenken en mensen enthousiasmeren nu het belangrijkste is. Ik ben 64 en besef dat mijn tijd gelimiteerd is.’

Eline Arbo, de nieuwe artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam. Beeld Fabian Calis

Van Hove noemt ook een inhoudelijke reden voor zijn besluit. Doordat hij Eline Arbo binnen ITA heeft leren kennen (zij regisseerde daar eerder De Uren en nu Penthesilea) als iemand die graag grote zaalproducties maakt, gaf hem dat voldoende vertrouwen in de toekomst van ITA. Vorige week vroeg hij haar in een gesprek ineens: ‘Eline, wat zou er gebeuren als ik morgen met een vliegtuig neerstort en dood ben, zou jij mijn taak dan overnemen?’ Het antwoord was: ja, dat zou ik dan wel echt au sérieux nemen. Van Hove: ‘Dat was voor mij een keerpunt. En ook dat ik weet dat ze om dit ensemble geeft en dat ze het in stand kan houden, het met de tijd mee kan laten gaan en kan vernieuwen.’

Staking om werkdruk

Heeft Van Hove vanuit de organisatie weleens signalen gehad van ‘Ivo, wordt het niet eens tijd dat je plaats maakt?’ Vorig jaar mei berichtte de Volkskrant over onvrede binnen de organisatie, toen theatertechnici bij De Toverberg staakten vanwege de hoge werkdruk. Van Hove: ‘Er was onrust, zeker, en het waren allemaal legitieme bezwaren, maar het was bijzonder dat wij eruit werden gepikt. Bij allerlei grote theaters waren te weinig technici beschikbaar. De coronacrisis heeft dit versneld. Maar in Engeland, in Duitsland, overal hoorde je hetzelfde verhaal. Dus dat heeft absoluut niets te maken met mijn beslissing om te vertrekken uit de directie.’

Van Hove trad in 2001 aan als artistiek leider van toen nog Toneelgroep Amsterdam (de naam Internationaal Theater Amsterdam ontstond in 2018 na de fusie met Stadsschouwburg Amsterdam) als opvolger van Gerardjan Rijnders. Van Hove beleefde een paar moeilijke beginjaren, maar slaagde erin het ensemble te vernieuwen en vooral internationaal op de kaart te zetten. Romeinse Tragedies, Opening Night, Angels in America, Kings of War en Een klein leven waren van Taipei tot New York te zien. Van Hove zelf vestigde zijn naam als vernieuwend theatermaker en werd wereldwijd gevraagd voor het regisseren van theater, opera en musicals, waaronder Lazarus met David Bowie.

Eline Arbo, geboren en getogen in Noorwegen, volgde de regieopleiding aan de Amsterdamse Theaterschool en maakte veelgeprezen voorstellingen zoals Weg met Eddy Bellegueule, haar bewerking van de roman van Édouard Louis, en De jaren, naar het boek van Annie Ernaux bij Het Nationale Theater. Regelmatig werkt ze in het buitenland, dat wil ze ook blijven doen. Naast Eline Arbo als artistiek directeur zal de leiding van ITA vanaf 1 september bestaan uit Clayde Menso als algemeen directeur en een nog aan te stellen zakelijk directeur.

Nieuwe koers

Zal Eline Arbo als artistiek directeur van ITA een nieuwe koers varen? Arbo: ‘Natuurlijk zullen er dingen veranderen. Mijn leiderschap is gedreven door mijn artistieke visie. In mijn eigen voorstellingen voel je dat het gaat over empathie, inclusie, transparantie. Dat zijn belangrijke kernbegrippen voor mij. Dat zal voelbaar zijn in de visie van het gezelschap.’

Hoewel de regies van Ivo van Hove op het programma blijven staan, zal Arbo als artistiek directeur van ITA op haar eigen wijze verder bouwen aan het gezelschap. Arbo: ‘Ik ken de organisatie intussen door en door, ik weet wat hier speelt. Voor mij voelt het echt als een goed moment. Het is een kans die je maar één keer in je leven krijgt. Ik heb gemerkt dat het werken bij een groot gezelschap mij heel goed ligt. Toen ik hier met De uren binnenkwam, voelde dat als thuiskomen. Dat heeft Ivo gezien en gevoeld, en daarvoor heeft hij mij ook gevraagd. Het was echt een match vanaf het eerste moment.’

Later dit jaar moet ITA, net als alle andere gesubsidieerde gezelschappen, het nieuwe beleidsplan voor 2025-2029 opstellen. Ook daarom is dit een goed moment voor de directiewisseling, omdat Arbo en haar team dat plan dan kunnen schrijven.

Dat van Hove 22 jaar lang het gezelschap heeft geleid kan ook worden ervaren als té lang, zeker gezien het feit dat hij veelvuldig in het buitenland aan het werk is. Had hij niet eerder moeten stoppen? Van Hove: ‘Ik geloof dat ik dat nog nooit in een interview heb gezegd, maar voor mij is het directeurschap nooit een doel op zich geweest. Ik heb die functie altijd, en ook de laatste 22 jaar, echt gezien als middel om dingen mogelijk te maken, om het beste theater van de wereld te kunnen realiseren. Voor onze vele nationale en internationale gastregisseurs en voor mezelf.’

Nieuwe projecten van Van Hove en Arbo Voor volgend seizoen hebben zowel Eline Arbo als Ivo van Hove hun nieuwe theaterregies aangekondigd. Arbo maakt bij ITA een bewerking van Connie Palmens debuutroman De wetten en brengt de internationale hit-voorstelling Prima Facie naar Nederland. Van Hove doet een nog nader aan te kondigen nieuwe regie bij ITA en regisseert de musical Jesus Christ Superstar van producent Albert Verlinde. Ook in seizoen 24/25 maakt hij een nieuwe voorstelling bij ITA, die net als die van het komend seizoen in première gaat op de Ruhrtriennale.

Over de auteur Hein Janssen schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant over theater en richt zich vooral op toneel en musical.