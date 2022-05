Ivo van Hove gaat de komende jaren de prestigieuze Ruhrtriënnale leiden

Ivo van Hove (tijdens een repetitie van ‘Wie heeft mijn vader vermoord’). Beeld Jan Versweyveld

Directeur Ivo van Hove van Internationaal Theater Amsterdam wordt de nieuwe intendant van festival de Ruhrtriënnale. Dat heeft het gezelschap woensdag bekendgemaakt. Van Hove volgt in november 2023 de huidige intendant Barbara Frey op, voor de periode 2024-2026. Het prestigieuze podiumkunstenfestival in het Duitse Roergebied wisselt elke drie jaar van artistiek leider. Eerder gaf ook Johan Simons leiding aan het festival.

Van Hove zegt zich in de programmering te willen concentreren op theater en muziektheater, in het industriegebied waar veel in onbruik geraakte fabrieken nu dienstdoen als kunstlocaties. De bedoeling is dat op elke editie van het festival in elk geval één productie van ITA in wereldpremière gaat. Met theater op rauwe, industriële locaties keert Van Hove terug naar zijn ‘roots’, zegt hij: in het begin van hun carrière maakten Van Hove en partner Jan Versweyveld theater in havenloodsen, een oude wasserij, een kelder en zelfs in woonkamers.

Cultuurminister Isabelle Pfeiffer-Poensgen van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen noemt de aanstelling van Van Hove ‘een grote aanwinst voor de Ruhrtriënnale en daarmee voor de cultuur in Noordrijn-Westfalen in het algemeen’. Toch is het een opvallende stap voor Van Hove, wiens werk, ondanks de grote internationale waardering, juist in Duitsland vaak minder goed aanslaat. Wel gingen eerder zijn Couperus-bewerkingen De stille kracht, De dingen die voorbijgaan en Kleine zielen in première op het festival.

Een groot internationaal podiumkunstenfestival organiseren is voor Van Hove niet nieuw: van 1998 tot 2004 leidde hij het Holland Festival. Van Hove zal de werkzaamheden voor de Ruhrtriënnale combineren met zijn taken als regisseur bij en directeur van ITA.