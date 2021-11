Iván Fischer leidt zijn orkest beestachtig ruig en verontrustend donker in de Negende van Mahler ★★★★☆

Dirigent Iván Fischer. Beeld Ákos Stiller

Het Concertgebouw moest in 2020 het ambitieuze Mahler Festival annuleren. Ook de uitgestelde editie ging niet door. Afgelopen week was er dan toch een soort mini-Mahlerfeest in Amsterdam, met woensdag het Zweeds Radio Symfonie Orkest (Vierde symfonie) en donderdag de Negende symfonie door het Boedapest Festival Orkest.

Je gaat van levensgroot tot helemaal niets in ongeveer anderhalf uur tijd. Dirigent en oprichter Iván Fischer leidt zijn orkest beestachtig ruig en verontrustend donker. Opvallend is de plek van de contrabassen: op een rij in het midden houden ze als een bruine gordel houtblazers en percussie bijeen.

Fischer legt totale verwarring bloot in het onevenwichtige, ritmische raamwerk opgezet door cello’s en hoorn. Waar de twee middendelen weleens iets relatief lichts hebben tegen het decor van de intense buitenste delen, verzwaart Fischer ze juist. De Ländler in deel twee is van zichzelf al een boertige dans. De Hongaren doen er nog een schepje bovenop en maken er een lompe dronkenmansdans van. De grimmige wals die erop uitdraait, druipt van het sarcasme over de zorgeloos draaiende dansparen in spiegelzalen.

In het derde deel ontketent het onverschrokken en energieke orkest een bijtende burleske. Bekkens zijn de toverslag die de sfeer doen omslaan naar lief en zacht, met een ultraromantische melodielijn in de violen. Maar ‘mooi’ is niet wat Fischer zoekt: na chaos het verval, daar ligt zijn nadruk.

Het daaropvolgende verdriet in de sonore strijkers, klinkt een stoel verder terug in gesnotter. Na een weemoedige pastorale in het hout nemen de strijkers het weer op en volgt de desintegratie van de muziek. De adem stokt langzaam. Stille vrede hangt over ons heen als een troostende deken.