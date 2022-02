Italië levert Songfestival-favoriet met liefdesduet van twee jongens in Nederlands decor

Mahmood en Blanco lieten zich voor de clip van Brividi filmen in Nederland: fietsend over de dijken met straffe tegenwind, en door knusse duindorpen.

Als Stien den Hollander alias S10 in mei aantreedt op het Eurovisie Songfestival, dan loopt zij tegen een voor Nederland oude bekende aan. Net als Duncan Laurence mag ook S10 het opnemen tegen de Italiaan Mahmood, die in 2019 met zijn lied Soldi nipt verloor van Arcade.

Alessandro Mahmood (29) uit Milaan werd na zijn tweede plaats op het Songfestival in Israël toch een beetje de morele winnaar. Zijn ijzersterke nummer Soldi, dat klassieke Italiaanse liedkunst combineerde met donkere elektronische dance en hiphop, werd het meest gestreamde Songfestivalnummer ooit, en een gigantische wereldhit. Zijn clip werd op YouTube al 188 miljoen keer bekeken.

Maar nu mag Mahmood zich ook revancheren op het Songfestival, dit jaar in zijn eigen land, in Turijn. De zanger won afgelopen weekend het beroemde Italiaanse liedfestival van Sanremo met het nummer Brividi, een liefdesduet met de 18-jarige zanger Blanco. En de winnaar van Sanremo levert volgens de Italiaanse traditie ook de inzending voor het Europese festival.

Het zinderende Brividi werd na de winst in Sanremo direct bestempeld als een van de grote favorieten voor de zege in Turijn. En aan de officiële clip bij het nummer te zien, verheugt ook Mahmood zich op een nieuwe tweestrijd met Nederland. Mahmood en Blanco lieten zich filmen in Nederland: fietsend over de dijken met straffe tegenwind, en door knusse duindorpen.

Brividi, dat ‘rillingen’ betekent, gaat over de liefde tussen twee jongens, het verlangen naar elkaar en de onmogelijkheid de liefde uit te laten groeien tot iets moois. In de ballade wordt de smachtende Italiaanse pop opnieuw gecombineerd met elementen uit de r&b en de hiphop, al is het zwaar op de piano gestoelde nummer traditioneler dan de vorige bijdrage van Mahmood.

Volgens veel Italianen is de popcultuur van het land de afgelopen jaren mede dankzij de liedjesfestivals ingrijpend veranderd. In 2019 was Mahmood nog enigszins controversieel, vanwege zijn gedeeltelijk Egyptische afkomst en het weinig Italiaanse karakter van zijn nummer Soldi. Twee jaar later won de Italiaanse rockband Måneskin met het nummer Zitti e buoni, dat was op te vatten als een strijdlied voor seksuele diversiteit en vrijheid. Ook Måneskin werd na het Songfestival een groot internationaal popsucces.

Nu kan Mahmood dát succes weer overtreffen, met een lied dat opnieuw tegen de haren van al te conservatieve Italianen kan instrijken. De clip bij het nummer is binnen een week al 13 miljoen keer bekeken. Als Mahmood en Blanco ervoor zorgen dat Italië voor de tweede keer op rij wint, zou dat zeer bijzonder zijn, maar niet uniek. In 1972 en 1973 won Luxemburg het Songfestival en vanaf 1992 triomfeerde Ierland het festival drie keer op rij.