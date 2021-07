Italiaanse Uffizi-museum klaagt Pornhub aan om gebruik beeltenis Venus

Screenshot uit het promotiefilmpje met Ilona Staller. Beeld Pornhub

In de gids van Pornhub word je virtueel rondgeleid langs naakte kunstwerken van de meest prestigieuze musea, zoals het Musée d’Orsay en het Louvre in Parijs, het Metropolitan Museum of Modern Art in New York, het Prado in Madrid, de National Gallery in Londen en het Uffizi in Florence.

De beroemde kunstwerken worden online vertoond en voorzien van een dosis schunnigheid, ingesproken door de Japanse pornoactrice Asa Akira. In het geval van van Uffizi is De Geboorte van Venus van Sandro Botticelli uitverkoren. ‘Net zoals jij en ik kwam ze poedelnaakt ter wereld’, zegt Akira in de voice-over. ‘Maar Venus is toch een beetje speciaal, want ze wordt uitgespuwd door een gigantische schelp. En als je dacht dat die schelp een symbool is voor een WAP (Wet Ass Pussy, red.), dan heb je helemaal gelijk.’

Om de gids te promoten, nam Pornhub een commercial op met Ilona Staller, die Venus vertolkt, de Romeinse godin van de liefde. Bij het grote publiek is Staller beter bekend als la Cicciolina. De pornoactrice werd in 1987 in het Italiaanse parlement verkozen voor de radicaal-liberale Partito Radicale. In de jaren negentig had ze een relatie met kunstenaar Jeff Koons. In 1980 nam Staller overigens al het Italiaanse disconummer Sexy Venus op.

Gratis promotie voor het kunstwerk, zou je kunnen denken. Een manier voor musea om een nieuw publiek aan te boren. Maar volgens Italiaanse culturele erfgoedcode is voor commercieel gebruik van een beeltenis van een museum eerst toestemming nodig, zo schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. Die toestemming heeft Pornhub niet gevraagd, zegt het Uffizi.

Het museum bereidt nu een aanmaning voor en eist dat Pornhub de beeltenis van De Geboorte van Venus uit de gids haalt. ‘De wet moet worden gerespecteerd’, zo meldt het museum aan La Repubblica. ‘Dit is een van de vele gevallen waarin er commercieel gebruik wordt gemaakt van onze afbeeldingen zonder toestemming.’