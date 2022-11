ITA schrapt in programmering vanwege hoge werkdruk

De voorstelling ‘De toverberg’ door ITA, waar veel handelingen plaatsvinden buiten het zicht van het publiek, dat dit via camera’s op een groot scherm te zien krijgt. Beeld Dim Balsem

Daarnaast wordt de randprogrammering rond het festival Brandhaarden beperkt, en wordt een aantal educatieve en commerciële activiteiten heroverwogen. Directeur Clayde Menso van ITA zegt na intensief overleg met onder anderen de technici tot dit ‘pijnlijke maar noodzakelijke’ besluit te zijn gekomen.

Internationaal Theater Amsterdam, het grootste Nederlandse rijksgesubsidieerde theatergezelschap, is in 2018 ontstaan na een fusie van de Amsterdamse Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam. Door de hoge werkdruk in de fusieorganisatie, de nasleep van corona en een nijpend personeelstekort staat de techniekafdeling van het gezelschap al langer onder druk. In mei berichtte de Volkskrant over onvrede en uitval onder technici, en zelfs een staking bij de première van De toverberg. De niet-aflatende werkdruk, lange dagen en hoge eisen aan het technische team werden toen genoemd als voornaamste problemen.

Bij ITA zijn nu 46 technici in dienst, die zowel in de schouwburg als op tournee zorg dragen voor audio, video, licht en bouw- en hijswerkzaamheden bij theaterproducties, randprogrammering en andere activiteiten. Er staan momenteel acht vacatures open. Menso: ‘Met een team van 54 technici zou het geplande programma haalbaar zijn, en mijn hoop was dat we dat aantal nu wel zouden hebben gerealiseerd. Maar als gevolg van de blijvende onderbezetting en de knelpunten die daardoor ontstaan, hebben we nu helaas kritisch naar de planning moeten kijken.’

De ingreep in de programmering is een van de manieren waarop het gezelschap probeert de werkdruk te verlichten. Na zijn aantreden afgelopen april is Menso meteen met vertegenwoordigers van het technische team in gesprek gegaan, zegt hij. ‘Ik ben direct gaan inventariseren: waar knelt het, wat moet er gebeuren om het behapbaarder te maken voor iedereen? Een ogenschijnlijk eenvoudige ingreep waar veel behoefte aan bleek te bestaan was bijvoorbeeld sneller duidelijkheid creëren over roosters. Daarnaast is een beheerder aangesteld die zorg draagt voor de correcte opslag van decors. Dat scheelt weer een zorg voor de technici.’

Voor het opbouwen van de decors wordt bovendien meer tijd vrijgemaakt: afhankelijk van de complexiteit van de productie komen er één of twee zogeheten ‘bouwdagen’ bij, waardoor technici minder lange dagen hoeven te maken. ‘Al kan het aantal uren kort voor een première altijd wat oplopen’, aldus Menso.

De belangrijkste structurele oplossing blijft volgens hem: meer mensen erbij. En dat is lastig, want de hele theatersector kampt met een schrijnend tekort aan technici. Veel van hen hebben in coronatijd ander werk gezocht en werken nu bijvoorbeeld als installateur van zonnepanelen. Menso: ‘Wij betalen marktconform, maar we kunnen moeilijk concurreren met het bedrijfsleven. Dus ik hoop vooral dat het de schoonheid van het vak is die mensen hier uiteindelijk weer naartoe lokt.’

Maar zolang het huidige tekort aanhoudt, zal de planning moeten worden aangepast, in elk geval komend voorjaar. Menso: ‘Uiteindelijk zijn het de mensen die deze organisatie maken. Zij zijn ons kapitaal, dus daar gaat onze eerste zorg naar uit. Met deze ingreep kunnen we nog steeds een stevig programma neerzetten, maar houden we vooral ook oog voor het welzijn van onze mensen.’