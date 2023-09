Israel Nash’ oerdegelijke americana klinkt weer vertrouwd lekker in TivoliVredenburg ★★★☆☆

Israel Nash in TivoliVredenburg. Beeld Ben Houdijk

De Amerikaanse zanger/gitarist Israel Nash had zoals veel muzikanten wat goed te maken. Zijn tot twee keer toe uitgestelde concert in het Utrechtse TivoliVredenburg kon donderdag dan toch plaatsvinden en daar was de 42jarige Nash blij mee. Zeker toen hij een volle Pandora-zaal voor zich zag. Het was bovendien het laatste concert van zijn Europese tournee, extra reden voor een feestje. Dus streek hij even door zijn lange haren, en trok van leer met het soort oerdegelijke maar meteen vertrouwd klinkende americana waarmee hij liefhebbers al bijna vijftien geleden jaar geleden mee inpakte.

Zijn vaste gitarist moest de tour eerder verlaten, maar multi-instrumentalist Eric Swanson kwam een paar keer achter zijn pedal steel vandaan om Nash op gitaar bij te staan. Het repertoire speelde Nash vooral van zijn albums Barn Doors and Concrete Floors (2011) en Israel Nash’s Plain Rain (2013).

Swansons pedal steel, met die licht huilende toon, gaf de liedjes een passende snik, een die zijn gitaar wat minder kon bieden. Nash zelf was op zijn best als hij een nummer als Baltimore even inleidde met een mooie anekdote. Zo kregen we ook te horen waar het titelnummer van zijn kersverse album Ozarker vandaan kwam, voordat het zich ontpopte als een toekomstige Nash-favoriet. Net als de twee overige liedjes van dat album, dat binnenkort verschijnt. Can’t Stop en Roman Candle bleken van die typische vertrouwd klinkende Nash-liedjes. Je kunt de met gruizige, krachtige stem gezongen nummers meteen meeneuriën en denkt ze te kennen van Bob Seger of John Fogerty. Nee, ze zijn van Israel Nash. Iets nieuws heeft Nash niet te bieden, maar het klonk lekker. En het goede nieuws is dat hij in februari, zo vertelde hij dankbaar, weer terug in het land is.