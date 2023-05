Isabelle Huppert speelt in ‘La syndicaliste’ haar beste rol sinds ‘Elle’ uit 2016 ★★★★☆

La syndicaliste

Vakbondsleider Maureen Kearney wordt in dit krachtige mengsel van paranoiathriller en psychologisch drama door verschillende personages op verschillende manieren getypeerd. Als ‘geboren bluffer’ (tijdens een potje poker thuis aan de keukentafel). Als ‘lastpost met veel contacten’ (volgens de nieuwe baas van de kerncentrale waar ze de belangen van 50 duizend werknemers behartigt). Of als ‘direct’ en een ‘strijder’, die tegelijk ‘iets fragiels’ bezit (aldus haar vorige baas, die zich beduidend minder vijandig tegenover haar opstelt).

Het zijn ook omschrijvingen die toebehoren aan het type personage dat de Franse actrice Isabelle Huppert graag – en goed! – speelt. Vrouwen waarin kracht en kwetsbaarheid met een zekere eigenzinnige flair om voorrang vechten. Als madame Kearney speelt ze hier zo’n personage waarmee de hele film wordt opgetild. Iemand met een gezicht dat een wereld aan gevoelens oproept door alleen al haar bovenlip minimaal te laten trillen. Het is haar beste rol sinds ze onder regie van Paul Verhoeven met Elle (2016) een Oscarnominatie in de wacht sleepte.

Over de auteur Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film (en soms over videogames).

La syndicaliste vertelt een waargebeurde, doch weinig tot Nederland doorgedrongen recente Franse geschiedenis, waarin Kearney vanaf 2012 lijnrecht tegenover haar werkgever komt te staan, het door de Franse staat geleide kernenergiebedrijf Areva. Ze raakt in het bezit van documenten waaruit een geheime deal blijkt met een Chinese energiereus, waardoor niet alleen gevoelige nucleaire informatie wordt gedeeld maar ook mogelijk tienduizenden Franse banen op de tocht komen te staan. Terwijl ze de politiek tracht wakker te schudden en een afspraak regelt met president François Hollande, stapelen de persoonlijke bedreigingen zich op. Eerst via omineuze telefoontjes en een overval bij het stoplicht, dan met een gewelddadige aanval in haar eigen huis, waar een onbekende de A van Areva in haar buik krast en haar verkracht met het handvat van een mes.

Die aanval – in het begin al even te zien als flashforward – zorgt voor een omslagpunt in de film. Van paranoiathriller in de geest van Amerikaanse genregenoten uit de jaren zeventig, inclusief unheimische scène in een verlaten parkeergarage met knipperend tl-licht, transformeert de film tot drama waarin Huppert de onvoorziene gevolgen van die persoonlijke aanval op majestueuze wijze gestalte geeft.

Het zijn ondertussen de kleinste details waardoor Kearney en de mensen in haar omgeving overtuigen als waarachtige, soms tegenstrijdig handelende mensen. Het jointje dat Kearney af en toe rookt en de verwassen bandshirts die haar echtgenoot Gilles draagt (Pink Floyd, The Clash) suggereren bijvoorbeeld een verleden in de tegencultuur waar verzet tegen kernenergie ooit gold als belangrijk onderdeel van de identiteit. Zo blijkt La syndicaliste ook een film over de veranderlijke aard van de mens – al dan niet beïnvloed door de verpletterende druk van een ongrijpbaar grote, vijandige wereld.