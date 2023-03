Isabelle Huppert, al een halve eeuw veel meer dan een ijskonijn. Drie streamingtips

Isabelle Huppert (links) en Miou-Miou in ‘Coup de foudre’ (1983).

Moeilijke omschrijving op (de Engelstalige) Wikipedia: ‘Ze is bekend van haar portretten van koude en laatdunkende personages, zonder enige moraal.’ Het doet Isabelle Huppert, een van de beste en veelzijdigste actrices van haar generatie, die te zien is in meer dan 120 films, nogal tekort. Er zijn altijd wel een paar van haar films te zien op de streamingdiensten en zelfs in de gemiddelde detective is de Française het onbetwiste middelpunt van haast elke scène.

Een goed voorbeeld van de vroege Huppert is haar rol in het al weer veertig jaar oude Coup de foudre (1983, Netflix) van Diane Kurys, over de intense vriendschap tussen twee vrouwen in het naoorlogse Frankrijk. Tegenspeler hier is Miou-Miou, die naast Huppert een van haar beste rollen speelt.

‘Elle’ (2016).

Voor de moderne Huppert is Elle (2016, iTunes) van Paul Verhoeven onmisbaar, ook voor de Verhoeven-collectie trouwens. Het leverde de actrice opvallend genoeg pas haar eerste Oscarnominatie op, terwijl ze ondertussen wel elke andere filmprijs op de planeet in huis heeft. Huppert is geweldig als het slachtoffer van een verkrachting die haar aanvaller op het spoor komt. ‘Wraak van de ijskoningin’, schreef The Guardian boven de juichende recensie.

‘L’Avenir’ (‘Things to Come’), 2016.

Maar kijk ook naar L’Avenir (Things to Come) (2016, Picl) van Mia Hansen-Løve, die steeds meer tot een moderne Éric Rohmer uitgroeit met haar filosofische conversatiefilms over menselijke relaties. Huppert is hier een filosofiedocent, die een nieuw leven instruikelt als haar man haar verlaat. Opeens wordt filosofie aan de dagelijkse praktijk getoetst.