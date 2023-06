Isabella di Morra’s verzen komen er in de compositie van Kate Moore bekaaid vanaf ★★☆☆☆

Het Herz Ensemble speelde de tweede cyclus liederen in de voorstelling 'Isabella' van Kate Moore. Beeld Zeff Zimberlin

Van Isabella di Morra zijn slechts tien sonnetten en drie lange gedichten bewaard gebleven, maar ze valt in de Italiaanse renaissanceliteratuur op dankzij haar originele, persoonlijke toon. In haar nieuwe stuk Isabella zet de Australisch-Nederlandse componist’s Kate Moore Di Morra’s gedachten over eenzaamheid en de kwaadaardigheid van het lot op muziek.

Di Morra had een kort en tragisch leven. Haar broers sloten haar op in hun kasteel en staken haar ergens rond 1546 dood vanwege een vermeende liefdesaffaire. ‘Het is haar kunst die tot me spreekt en niet haar verhaal’, zegt Moore in het programmaboekje. Toch zijn het juist Di Morra’s verzen die er vanavond bekaaid vanaf komen.

Isabella bestaat uit twee liederencycli. Een mijmerende harpsolo dient als prelude tot de eerste cyclus van zes sonnetten, speciaal geschreven voor het Scordatura Ensemble. Zij bespelen instrumenten die door de componist Harry Partch zijn ontworpen voor zijn microtonale toonstelsel van 43 tonen per octaaf. We horen een kithara en een lier, beide geïnspireerd door oud-Griekse snaarinstrumenten, een chromelodeon (orgel) en een cloud chamber bowl.

Subtiel muterende zich herhalende motieven en etherisch glijdende figuren scheppen een sfeer van vervreemding en toenemende hopeloosheid, maar de woorden bloeden dood op de dreinende zanglijnen. De wankele stem en het slordige Italiaans van mezzosopraan Alfrun Schmid helpen niet.

In de tweede cyclus, gespeeld op ‘gewone’ instrumenten door het Herz Ensemble, zwellen de liederen op tot gedreven crescendo’s. Countertenor Kaspar Kröner begint voorspoedig maar wordt onvast. De mezzo wordt bedolven onder felle strijkers en houtblazers, dreunende ritmes, en de fraaie koorzang van Wishful Singing. Van Di Morra’s hartstochtelijke dichtkunst is amper een woord te verstaan.