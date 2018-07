Is rappen het gevaarlijkste beroep ter wereld?

Opnieuw is de hiphopwereld opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. Ditmaal kwam de Canadese rapper Smoke Dawg gewelddadig aan zijn einde voor een nachtclub in Toronto. Zijn dood volgt op het recente overlijden van de Amerikaanse rappers XXXTentacion en Jimmy Wopo bij schietpartijen in de Verenigde Staten.

De Canadese rapper Smoke Dawg . Foto Getty

Smoke Dawg werd bekend doordat hij in het voorprogramma stond van superster Drake tijdens zijn Boy Meets World European-tour in 2017. Drake reageerde op Instagram Stories op de dood van de 21-jarige rapper: ‘Zoveel talent en zoveel verhalen die we nooit verder uitgewerkt gaan zien. Rust in vrede, Smoke.’

Drake via his IG story. RIP Smoke Dawg 💔 pic.twitter.com/xRnKVZzncX Drake Direct

Drakes woorden doen denken aan de droevige reacties nadat vorige maand XXXTentacion (20) slachtoffer werd van een roofoverval in Deerfield Beach, Florida, en Jimmy Wopo (21) in Pittsburgh werd doodgeschoten. Op sociale media wordt opnieuw de vraag gesteld wanneer het geweld in de hiphopwereld ooit stopt. Geen gekke vraag: met de gewelddadige dood van Smoke Dawg zijn dit jaar al twaalf rappers vroegtijdig aan hun einde gekomen.

Nu is het natuurlijk de vraag wanneer iemand als hiphopartiest of rapper kan worden aangemerkt, of eerder als straatboef, die met bravoure en confronterende teksten verhaalt over zijn straatleven vol gevaar, geweld en criminaliteit. Neem Louis Badazz, die in mei in Baton Rouge, Mississippi, werd doodgeschoten of A1 Lil Tony die in Waldorf, Maryland, met kogels werd doorzeefd. Waren zij buiten hun eigen woonplaats bekend als rapper? En was hun gewelddadige dood een gevolg van hun carrière als rapper of van hun leven op de rafelrand van de samenleving?

Met dit soort vragen worstelen de samenstellers van zogenoemde dodenlijsten van rappers. Ook Wikipedia erkent dat zijn lemma List of murdered hip hop musicians, waarop 39 namen prijken, onvolledig is. Over een ding zijn de meeste samenstellers het over eens: de eerste vermoorde rapper was Scott la Rock in augustus 1987. Tupac Shakur (1996) en The Notorious B.I.G. (1997) waren de bekendste slachtoffers. Beide schietpartijen zijn nooit opgehelderd.

Uit onderzoek dat Dianna Theadora Kenny, hoogleraar psychologie en muziek aan de universiteit van Sydney, enkele jaren geleden deed naar de dood van ruim 13.000 muzikanten bleek dat ruim 51 procent van de hiphopartiesten door geweld om het leven komt. Bij countryzangers is dat slechts 1,6 procent.