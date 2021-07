Is Mannes, de 6 meter hoge stationshond van Assen, nu wel of niet opgeknapt van zijn reparatie?

Hond Mannes, nog in volle glorie in 2018. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dat een hond aandacht en verzorging vraagt, kan elk baasje je vertellen. Maar Mannes, de 6 meter hoge hond bij het station van Assen, spant vermoedelijk de kroon. Na een hersteloperatie eist de kunstenaar in een kort geding dat de gemeente het houten standbeeld weghaalt of afdekt.

Mannes, gemaakt door beeldend kunstenaar Q.S Serafijn en architect Maurice Nio, werd op dierendag 2018 onthuld bij het nieuwe station. Het houten kunstwerk reageert op verkeer en kinderstemmen door het verspreiden van waternevel uit zijn vacht. De gigantische hond hult zich dus letterlijk in nevelen, afkomstig uit sproeikoppen.

In de aanloop was er weerstand tegen het 500 duizend euro kostende beeld. Tegenstanders hadden liever een groot standbeeld van Bartje gezien in de hoofdstad van Drenthe, dan deze grote hond. Toch groeide Mannes al snel uit tot een populair icoon voor Assen, inclusief merchandising bij de VVV.

Maar door de stoom kwamen er al snel vale, witte strepen op de roodbruine vacht. Daar werd Mannes niet mooier van. Een eerste onderhoudsbeurt, in 2020, mocht niet baten om van de kalksporen af te komen. Vorig jaar werd Mannes daarom weggehaald op het plein voor een grondiger reparatie bij een bedrijf in Werkendam.

Na zeven maanden kwam het beeld terug. Mannes is helemaal geschuurd en ingepakt met een gewapende bekleding van glasvezel. Er zitten vier lagen hoogglans over zijn vacht.

Hond Mannes in Assen, april 2018. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Mislukt

Volgens kunstenaar Q.S. Serafijn is de opknapbeurt mislukt. De stationshond glimt veel meer dan voorheen en lijkt volgens hem niet meer op het origineel. ‘Op het moment dat je een kunstwerk krijgt en het moet hersteld worden, dan mag je er niet zomaar ineens iets anders van maken’, zegt de advocaat van Serafijn tegen RTV Drenthe.

Serafijn eist van de gemeente dat het kunstwerk uiterlijk vrijdag wordt weggehaald of afgedekt. Maar Assen stelt Serafijn en architect Nio verantwoordelijk voor de reparatiekosten van 90 duizend euro. Volgens de gemeente is het kunstenaarscollectief gedurende tien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

De makers van Mannes liggen onderling ook in de clinch. Nio is onaangenaam verrast door de eisen van Serafijn. ‘Ik trek samen op met de gemeente’, zegt hij tegen RTV Drenthe. ‘We hebben hard gewerkt aan het herstel van Mannes en mijn werk is na zeven maanden gedaan.’ De glimmende laag waar nu kritiek op is, gaat volgens Nio nog weg. In 2018 glom de hond ook: ‘Het gaat om de laatste laklaag, die gaat er waarschijnlijk binnen een paar maanden af.’