Is het erg dat jongeren liever Engels lezen? ‘Wat moeten ze met De aanslag? Daarmee vergal je het plezier’

Of het nou gaat om geschiedenisboeken of psychologie, jongeren lezen bijna alleen in het Engels, zei boekhandelaar Evelijn de Jong van Dominicanen in Maastricht een paar weken geleden in de Volkskrant.

‘Het maakt mij huiverig voor de toekomst van de Nederlandstalige literatuur’, vervolgde ze. ‘Als wij die meiden in de boekhandel vragen waarom ze geen Nederlands lezen, antwoorden ze dat in Nederlandstalige literatuur altijd zoveel problemen zijn, personages die met zichzelf in de knoop zitten. Dat willen wij niet lezen, zeggen ze. Het leven is al hard genoeg.’

Wat betekent deze ontwikkeling voor het boekenvak? Een rondvraag langs een literair agent, een inkoper, een boekhandelaar en een uitgever.

‘Laat ze lekker Harry Potter lezen’

Willem Bisseling, literair agent bij Sebes & Bisseling

Waarom lezen jongeren liever Engels dan Nederlands?

‘Voor veel jongeren is Engels zo’n beetje hun tweede moedertaal. Engelstalige boeken zijn goedkoper dan de Nederlandse vertalingen, waarvoor de vaste boekenprijs geldt. Dus waarom zouden zij een boek van 20 euro kopen terwijl ze er ook een van 10 euro kunnen kopen dat ze net zo makkelijk lezen? Ze zullen inhoudelijk misschien hier en daar dingen missen, maar ik denk dat een heleboel mensen ook veel missen in Nederlandstalige literatuur.’

Hebben jongeren een punt dat Nederlandse literatuur te veel over problemen gaat?

‘Je hebt de Hollandse calvinistische literatuur, de Marieke Lucas Rijnevelds, die inderdaad zwaar is en doordrenkt van christelijkheid. Daarnaast is het in de Nederlandse literatuur lang over de Tweede Wereldoorlog gegaan, dat is nu minder. Maar ook in Amerikaanse en Engelse literatuur komen zware onderwerpen aan bod. Ik zie eerder dat de literaire roman in het algemeen het zwaar heeft. Kijk naar de top-100 bestverkochte boeken van vorig jaar, wat staat er nou voor literatuur op? Bijna niets. De top-3 was Lucinda Riley, Charlie Mackesy en Lale Gül.’

Wat moet er gebeuren om jongeren aan de Nederlandse literatuur te krijgen?

‘Vooral belangrijk is dat het literatuuronderwijs wordt aangepast. Want daar gaat het al mis. Laat jongeren gewoon lekker Harry Potter lezen en Game of Thrones. Het maakt niet uit wat. Nu moeten ze op school nog steeds Mulisch en Hermans lezen. Maar wat moeten 14-jarigen met De aanslag? Daarmee vergal je het plezier in lezen. Dat sluit aan bij meiden die romans van het #TikTok-fenomeen Colleen Hoover kopen en zeggen: weet je, wij kopen zo’n heerlijk, vrolijk Engelstalig boek. Dat is veel lekkerder dan die taaie De donkere kamer van Damokles.’

Kan het boekenvak zelf ook nog iets doen?

‘In Nederland is het literaire establishment een beetje koket, we vinden iets alleen literatuur als het doorwrocht en lastig is. Maar dat hoeft helemaal niet. Nederlandse uitgevers moeten meer openstaan voor jonge stemmen en we moeten meer ruimte maken voor storytelling. Lale Gül wordt door jongeren gelezen. Hetzelfde geldt voor Mano Bouzamour. Maar hun werk wordt niet gezien als literatuur.

‘Er ligt ook een rol voor de media, vind ik. Als je kijkt naar commerciële fictie en zogeheten women’s fiction, waaronder ook Colleen Hoover valt, worden die nooit besproken in onze dag- en weekbladen. The New York Times heeft aparte bestsellerlijsten voor allerhande genres. Van romance tot non-fictie. Alle genres worden daar serieus besproken en gerecenseerd. Dat gebeurt in Nederland gewoonweg niet.’

Is er een markt voor?

‘Er is een gigantische markt voor commerciële fictie en non-fictie. Dat zijn de boeken die hoge verkoopaantallen halen. Maar het is niet highbrow. Ik bedacht ooit met een verloskundige Dagboek van een verloskundige. Het speelt zich af in Deventer en het zijn grappige, pijnlijke en intieme verhalen over geboorten, geschreven door Marlies Koers. Er zijn er 25 duizend van verkocht.

‘Daarnaast geldt: ik word 40 dit jaar en ik behoor nog steeds tot de jongeren van het vak. Er moet wat jong bloed in het boekenvak komen. Iedereen blijft hangen tot z’n pensioen. Bij ons agentschap zorgen we ervoor dat er veel jonge mensen rondlopen. Zij zorgen ervoor dat je wakker blijft en open blijft staan voor nieuwe stemmen.’

‘De uitdaging is om erbovenop te zitten’

Jan Peter Prenger, inkoper voor Libris Blz.-boekhandels (waaronder ruim 200 boekhandels vallen, variërend van het grote Broese in Utrecht tot het kleinere Oonk in Twello)

Is de verengelsing een zorgelijke ontwikkeling voor boekhandelaren?

‘Vanuit commercieel perspectief is het lastig. Domweg omdat je op Engelstalige boeken minder rendement haalt dan op Nederlandstalige en vertaalde boeken. Engelstalige boeken hebben een lagere verkoopprijs en ze moeten worden geïmporteerd. Dat maakt het rendement lager. Ook is de levering vanwege de Brexit onzekerder. Kort gezegd: met Nederlandstalige boeken verdien je als boekhandelaar meer.

‘Er zijn mensen die zich er zorgen over maken. Zelf doe ik dat niet, want dit soort ontwikkelingen zijn al eeuwen aan de gang. Het zijn modes en je hebt er niet veel invloed op. Ik denk dat je veel mist als je niet in je moedertaal leest, maar onder jongeren is Engels lezen een ego-dingetje. Het wordt als stoerder gezien. Je kunt dus beter nadenken over hoe je erop kunt inspelen.’

Hoe speelt u er dan op in?

‘We zorgen ervoor dat titels die populair zijn op sociale media – via #BookTok en #instabook – makkelijk verkrijgbaar zijn voor boekhandels. Colleen Hoover is al twee jaar populair, maar voor de rest zijn de titels die hot en happening zijn onder jongeren net dagkoersen: het gaat razendsnel. De uitdaging voor inkopers is om erbovenop te zitten, zodat boekhandels snel kunnen inspringen op de vraag.’

Hebben jongeren een punt dat Nederlandse literatuur veel over problemen gaat?

‘Nee. Bedoelen ze dan Philip Huff of Marieke Lucas Rijneveld? Ik denk dat ze het goede boek dan gewoon nog niet hebben gevonden, want het aanbod aan mooie Nederlandse literatuur is groot en breed. Mijn zoon heeft met veel plezier Ernest van der Kwasts Mama Tandoori gelezen. Is dat zwaar op de hand? Onderhuids wellicht wel, maar in de taal zeker niet.

‘Op de shortlist van de Libris Literatuurprijs staan boeken die ik blind aan iedere puber of twintiger zou geven: Aleksandra van Lisa Weeda over Oekraïne, geweldig geschreven, dichter op de tijd kom je momenteel niet. Willem die Madoc maakte van Nico Dros is ook prachtig en laat zien dat sommige driften en emoties van alle tijden zijn. De atlas van overal van Deniz Kuypers kruipt herkenbaar in het hoofd van een zoon die een moeilijke relatie met zijn vader heeft.’

Wat valt u verder op als het over jongeren en literatuur gaat?

‘Een paar jaar geleden lazen jongeren graag Das Mag-auteurs als Lize Spit, om wie het imago van jong en hip hing. Die auteurs zijn inmiddels een paar jaar ouder en ze spreken de jongeren van nu minder aan. Nu zijn er weer andere jonge auteurs van een jongere generatie, Tobi Lakmaker bijvoorbeeld.

‘Ook waren er vorig jaar veel debutanten, al zijn ze niet allemaal doorgebroken. Terwijl er een paar uitzonderlijk goede debuten tussen zaten. Zoals Stenen eten van Koen Caris en Het aanbidden van Louis Claus van Valentijn Hoogenkamp.

‘Uiteindelijk denk ik dat ontlezing een probleem van alle tijden is. Er is maar een klein percentage jongeren dat lezen leuk vindt. Dat was vroeger niet anders. Sterker, als ik op sociale media en ook op festivals als Lowlands zie hoe jongeren van nu met boeken omgaan, denk ik: zo droevig is het allemaal niet.’

‘Zolang mensen maar boeken kopen’

Daan van der Valk, boekhandelaar at large bij Athenaeum Boekhandels

Jullie hebben net een nieuwe boekhandel geopend in Amsterdam-Zuidoost, die zich in het assortiment ook richt op Engelstalige boeken.

‘We zien steeds meer dat het belangrijk is een goed assortiment Engels neer te leggen. De trend is dat jongeren veelal Engels lezen. Die taal is zo ingeburgerd dat het voor hen niet uitmaakt dat het niet hun moedertaal is, en Engelse boeken zijn goedkoper. Ik vind het geen zorgelijke ontwikkeling. Zolang mensen maar boeken blijven kopen, of ze nou Nederlands- of Engelstalig zijn.’

Maar jullie moeten veel meer Engelstalige boeken verkopen om erop te verdienen.

‘Dat klopt. De marges zijn minder, dus je moet er meer van verkopen. Maar vooralsnog gebeurt dat: jongeren komen in groepjes naar de boekhandel en gaan weg met twee à drie boeken.’

Hebben jongeren een punt dat ze Nederlandse literatuur te zwaar vinden?

‘Ja, dat kan ik wel begrijpen. Nederlandse literatuur gaat vaak over problemen en zware relaties. Een boek als Wat je van bloed weet van Philip Huff bijvoorbeeld. Ik lees veel Nederlandstalige literatuur, zoals God in Japan van Willem Melchior of Het licht aan het einde van de loop van Martin Michael Driessen, maar dat zware gedoe laat ik zelf ook links liggen.

‘Daarnaast is het aanbod van Engelse literatuur natuurlijk groter, dus vind je gemakkelijker iets wat bij je past. Nederlandstalige literatuur is maar een klein gebiedje als je het vergelijkt met het Angelsaksische aanbod.’

‘Ik geloof in het sneeuwbaleffect’

Maaike le Noble, algemeen directeur van uitgeverij Meulenhoff Boekerij

Bent u huiverig voor de Engelstalige leesontwikkeling onder jongeren?

‘Natuurlijk, een beetje. We volgen het goed. Maar ik denk niet dat we er ongelooflijk veel invloed op kunnen uitoefenen. Ik zie er dus graag het positieve van in: dat jongeren in ieder geval lezen. Geweldig! Ze beïnvloeden elkaar, raden elkaar titels aan via #BookTok. Ik geloof in het sneeuwbaleffect: mensen die lezen brengen anderen aan het lezen met hun enthousiasme.’

Hoe kunnen uitgevers jongeren verleiden toch Nederlandstalige boeken te lezen?

‘Door Nederlandstalige edities zo mooi en aantrekkelijk uit te geven dat je er hebberig van wordt. We hebben het gezien bij Het onzichtbare leven van Addie LaRue van V.E. Schwab, een boek dat populair is op #BookTok. De Engelse versie is goed verkocht, maar onze Nederlandstalige uitgave ook: we zitten inmiddels op tienduizend verkochte exemplaren. Van boekhandelaren hebben we gehoord dat jongeren de Nederlandse editie zó mooi vinden dat ze daarom de Engelse, goedkopere versie links laten liggen.

‘Wat wij ook regelmatig horen, is dat jongeren onze boeken als e-book lezen, maar dan zo verslaafd raken aan een serie dat ze alsnog de papieren editie kopen om die in hun boekenkast te kunnen zetten. Dat horen we bijvoorbeeld over de youngadultserie Elfhame en Faerie van de Amerikaanse schrijver Holly Black, die inderdaad schitterend is uitgegeven, mooi gebonden met goudbedrukte letters.’

Gaat Nederlandse literatuur te veel over problemen?

‘Nederlandse literatuur gaat niet meer of minder over problemen dan de rest van de wereldliteratuur. Maar de leeslijsten op school vaak wel. Laat jongeren zelf bepalen wat ze willen lezen.’

Jullie geven een breed assortiment aan boeken uit. Van Corina Bomann en Charlotte de Monchy tot Nobelprijswinnaar Abdulrazak Gurnah. Waarom?

‘Wij merken dat veel lezers helemaal niet zo in categorieën denken als we wel geneigd zijn te doen in het boekenvak. Veel lezers springen heen en weer tussen genres. We zien mensen die de ene week een feelgoodboek van Charlotte de Monchy lezen en de volgende week een thriller van Stephen King. Of de ene week Stephen King en de volgende week Nobelprijswinnaar Gurnah. Zo geven wij dus ook uit. Het gaat ons er uiteindelijk om dat mensen lezen en genieten van boeken.’