Is het eigenlijk wel zo prettig om Reve zelf De avonden te horen voorlezen?

Hugo Blom Beeld de Volkskrant

‘Wat zijn volgens jou nou goede stemmen? Kun je daar niet eens een lijstje van maken?’ Het gesprek nam een enigszins dwingende wending, waaruit de Boekenluisteraar met enige moeite de escape wist te vinden: jouw oren zijn de mijne niet. Dus ik ga geen lijstjes maken, daar komt alleen maar gedonder van.

Het bewijs daarvoor vond ik pardoes een paar dagen na deze conversatie toen ik de prille reacties zag op een luisterboek dat in december 2021 verscheen en dat even aan mijn aandacht ontsnapt was: De avonden, voorgelezen door Gerard Reve zelf. Volgens sommige luisteraars had hij dat beter niet kunnen doen: ‘Niet prettig om meermaals in één zin de auteur/voorlezer zijn speeksel te horen wegslikken en smakken.’ Gevolgd door: ‘Jammer dat Reve het zelf voorleest.’ Ook de ondertitel ‘Volkseditie’ die uitgeverij Rubinstein aan de uitgave Gerard Reve leest De avonden meegaf zal wel niet door iedereen geapprecieerd worden. Wie identificeert zichzelf nog als ‘volk’ heden ten dage?

Beeld Rubinstein

We blijven even in de tijd hangen, bij een Oulipiaan. Hervé le Tellier, de Franse schrijver die in 2020 de Prix Goncourt won met Anomalie, is namelijk lid van het Franse literaire genootschap Oulipo, dat staat voor Ouvroir de littérature potentielle (Werkplaats voor potentiële literatuur). Een werkplaats bevolkt door schrijvers en wiskundigen, opgericht in 1960 door o.a. Raymond Queneau en François Le Lionnais, met als bekendste vertegenwoordigers George Perec en Italo Calvino. Bestaat nog steeds, met een levendige website vol activiteiten en publicaties.

De Oulipianen produceren literair werk dat aan bepaalde voorwaarden of beperkingen moet voldoen. Dat kan leiden tot onschuldige taalspelletjes waarin woorden in een tekst worden vervangen door definities uit het boek waarin de afzonderlijke woorden van een taal (met opgave van bepaalde grammaticale kenmerken) en de vaste verbindingen waarin ze gebruikt worden, met hun betekenis (in alfabetische volgorde) zijn opgenomen, maar ook tot sisyfusarbeid zoals Perec verrichte toen hij La disparation schreef, een roman waar de letter e niet in voorkomt. Le Tellier is van oorsprong wiskundige, werd later journalist, is sinds begin jaren negentig schrijver én Oulipiaan dus. In Anomalie speelt hij zeker een spel met de lezer, maar brengt die eerder in verwarring met ingrepen in de tijd dan door zijn taal. Ruben de Goede leest lekker snel voor, heeft een mooie dictie en hij spreekt alle klinkers en medeklinkers uit, onoulipiaans.

Beeld Xander Uitgevers

Een kleiner stapje terug in de tijd. 4 januari 2019, het prepandemium. Historicus Jilt Jorritsma schrijft in deze krant onder de titel ‘Het wordt tijd om onze chaotische werkelijkheid te accepteren, de werkelijkheid kent nu eenmaal geen geordend plot’ een beschouwing over het verlangen van de mens naar een groter verhaal en de waarde van dat verlangen. Naar verhalen om in te leven, te zijn. Naar het overkoepelende verhaal, het visionaire, het ideologische. We waren immers al zo lang verweesd, hebben we wel een nieuw verhaal nodig?

Een visionaire beschouwing, kunnen we nu constateren, want het virus moest nog komen, met een verdubbeld verlangen naar een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid, en vooral een nieuw verhaal. Dat kregen we natuurlijk allemaal niet, maar wat we wel kregen was een nieuwe roman. Die was Jorritsma op dat moment nog aan het schrijven. Was verscheen vorig jaar zomer en bracht de recensent van NRC tot walging en betovering. Daarmee lijkt Jorritsma’s literaire doel, de lezer in verwarring achterlaten over wat hij nu eigenlijk gelezen heeft, bereikt. In Was speelt ook hij met het begrip tijd en kan het verleden heden worden: was is. Een groter verhaal? In ieder geval een verhaal dat beluisterd moet worden. Christiaan Koetsier, acteur, poppenspeler, zanger, leest voor. U mag zelf kiezen wat u hoort, het is in ieder geval een mooi lijstje.