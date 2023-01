Is ‘geluksstad’ Shangri-La in Tibet nu wel of niet het ware paradijs? ★★★☆☆

‘Shangri-la, Paradise Under Construction’.

Is de in de jaren negentig tot de officiële ‘geluksstad’ Shangri-La benoemde Tibetaanse bergstad nou wel of niet de ware bron voor dat paradijselijke en gelijknamige Tibetaanse kloosteroord uit James Hiltons Lost Horizon uit 1933? Zelfs al zette de Engelse schrijver dus nooit een stap in Tibet? Voor het fraai geïllustreerde Shangri-la, Paradise Under Construction spitte de Nederlands-Finse filmmaker Mirka Duijn diep door het (beeld)archief. Ook reisde ze af naar Tibet, waar ze zich met kalme, serene vertelstem verwondert over het ontwrichtende wezen van toerisme en de al of niet terechte culturele toe-eigening van dat mythische óf toch rechtmatige oord Shangri-La. Wel wat langgerekt: op momenten meer podcast met plaatjes dan documentaire.