Is die kus in ‘You People’ nu echt nep of spettert het gewoon niet tussen Laura London en Jonah Hill?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Ogenschijnlijk is het een doodnormale ‘I do’-kus. In de Netflix-film You People buigen Jonah Hill en Laura London in de laatste scène tegelijkertijd naar voren, in slow motion, bloemblaadjes dwarrelen door beeld, en... smak.

Maar er is iets geks mee. De kus is nep. Tenminste, dat beweert een van de acteurs die aanwezig waren, Andrew Schulz. ‘Het is CGI (een computer generated image), man’, zegt hij in een podcast. ‘Ik zweer het. Ik zag ze naar voren leunen en hun gezichten bleven van elkaar af. En ik dacht nog: hoe gaan ze dat doen in de montage? Waarschijnlijk snijden ze weg. Maar in de film zie je ze wel tot elkaar komen en dan ‘morfen’ ze een beetje in een nepkus.’

Zo veel vragen. CGI voor een kús? Was het een dwarse, artistieke keuze van regisseur Kenya Barris om die twee níét te laten kussen bij het altaar en kreeg hij daar achteraf spijt van? Had een van beiden een koortslip? Was er een intimiteitscoördinator op de set en is dit het nieuwe normaal? Of was er tussen de twee acteurs gewoon zó weinig chemie dat zelfs zo’n keurig kusje voor hen te veel was? Want eerlijk is eerlijk: in deze romantische komedie gebeurt er net zo veel tussen Hill en Londen als tussen Bert en Ernie. Dat ze hun truien aanhouden in bed, helpt niet.

‘Chemie’ is het belangrijkste aspect van elke romantische komedie, en hopeloos ingewikkeld. Het heeft niets met schoonheid te maken, en goede acteurs kunnen met de verkeerde tegenspeler nog steeds een hopeloos slechte match vormen, hoeveel violen je er ook onder zet. In Hollywood doen ze dus aan ‘chemietests’: zet de twee beoogde acteurs in een ruimte en kijk wat er gebeurt. Sekstherapeut Pamela Stephenson Connolly schrijft in The Guardian dat daarbij wordt gelet op verwijde pupillen, lichaamstaal, blosjes. De fysieke, seksuele, dierlijke respons die ook een acteur niet helemaal onder controle heeft.

Maar dan nóg is het volgens haar voor een groot deel in het hoofd van de kijker waar het gebeurt. Die projecteert zijn individuele verlangens, lustgevoelens en ideeën over liefde op de personages. Chemie ís niet universeel: een schermkoppel kan voor de ene kijker voorbestemd en ideaal zijn en voor de andere mwoah.

Ongrijpbaar. Een ding is wel zeker: als je chemie met CGI moet opwekken, ben je als regisseur mooi de klos.