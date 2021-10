Is dezelfde dag steeds opnieuw beleven een straf? Niet in de woeste wereld van Deathloop ★★★★☆

Deathloop speelt zich af in een stijlvolle variatie op de jaren zestig. Beeld Arkane Lyon

Wat als Bill Murray in Groundhog Day, de moeder aller tijdlusfilms, de beschikking had gehad over vuurwapens, explosieven en bovenmenselijke krachten?

Dan hadden we 28 jaar geleden niet zitten kijken naar een romantische komedie over een cynische weerman die door loutering de liefde ontdekt, maar naar een heel andere film. Een die vermoedelijk wel iets weg zou hebben van de onstuimige game Deathloop.

De Bill Murray van Deathloop, de huurmoordenaar Colt Vahn, wordt steeds weer met een kater wakker op het rommelige strand van het eiland Blackreef. Op deze plek is een dubieus bondgenootschap van megalomane geleerden en zakenlieden aan de haal gegaan met een militair experiment met de tijd.

Zonder er al te veel Einstein bij te halen, komt het erop neer dat dit gezelschap zich elke ondeugd onder de zon kan permitteren omdat dezelfde dag steeds weer opnieuw begint, met een schone lei. Zoals Bill Murray in Groundhog Day die ene dag steeds weer opnieuw beleeft, jaren achtereen, tot Andie MacDowell verliefd op hem raakt en de ban verbreekt.

Colt Vahn moet meer moeite doen om uit zijn tijdlus te ontsnappen. Hij moet op die ene dag de zeven leiders van het hedonistisch zootje ongeregeld om zeep helpen. Net als Bill Murray in Punxsutawney de enige is die zich gisteren kan herinneren lijkt Colt de enige op Blackreef van wie het geheugen niet elke keer wordt gewist.

Colt en met hem de gamer krijgt dus stapje voor stapje, dag na dag in de herhaalstand, langzaam in de gaten onder welke omstandigheden hij zijn doelwitten moet uitschakelen om zijn ongevraagde missie tot een goed einde moet brengen, tegen een stijlvolle achtergrond die ons een alternatieve versie van de jaren zestig voorschotelt.

Wat is de verborgen agenda van Julianna, de nemesis van Colt in Deathloop? Beeld Arkane Lyon

Improviseren

Er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Je kunt vijanden ongezien besluipen, maar je kunt je ook luid knallend op een kluitje tegenstanders storten. Deathloop biedt de mogelijkheid om toch al indrukwekkend wapentuig nog verder op te voeren of om gebruik te maken van attributen die rondslingeren. Op internet zijn indrukwekkende voorbeelden te vinden van alle geïmproviseerde manieren waarop spelers de tegenpartij om zeep helpen.

Een complicerende factor is dat er evenwel nog iemand op het eiland rondstruint die niet aan amnesie lijdt: Julianna Blake na, een van Colts acht doelwitten. Zij weet waar hij op uit is. Ze doet er alles aan om hem te dwarsbomen. Ze heeft de hand in letterlijk de duizend doden die Colt sterft.

De speler kan aan het begin van het spel kiezen of hij de rol van Colt op zich neemt. Want hij kan ook in de huid van Julianna kruipen. Het ingenieuze is dat we als Julianna in de (optionele) multiplayer-modus online andermans game kan binnendringen en het daar Colt knap lastig kan maken.

Als Julianna krijgt een speler meer kansen om de spelmechanismen onder de knie te krijgen, omdat zij maar één leven heeft, maar niet steeds opnieuw hoeft te beginnen. Colt na het opsouperen van zijn drie levens steeds wel.

Een nadeel is wel dat de game niet aan match-making doet. Dus een minder ervaren Julianna kan dus in de game van een ander een doorgewinterde Colt aantreffen en gezwind en roemloos het onderspit delven. Of andersom.

Bovenmenselijke krachten komen goed van pas in Deathloop. Beeld Arkane Lyon

Herhaalvirus

Groundhog Day kreeg in de loop der jaren vele opvolgers zoals Source Code, Edge of Tomorrow en Looper en nog dit jaar The Map of Tiny Perfect Things. Recensente Pauline Kleijer vroeg zich eerder dit jaar bij de verschijning van de komedie Palm Springs af of de bioscoopbezoeker wel op dit genre film zit te wachten. Want zijn wij allemaal niet door de coronapandemie veroordeeld geweest tot het steeds weer opnieuw beleven van dezelfde dag?

Gamers doen overigens op een andere manier in de meeste spellen niets anders: als ze voortijdig in het stof bijten moeten ze opnieuw aan een level beginnen - elke keer weer tot ze genoeg punten scoren om verder te mogen.

Het zal wel loslopen met die afkeer van de kijker: de tijdlus blijft nu eenmaal een gewild ingrediënt waarmee filmmakers fijne filosofische vragen kunnen stellen over wat een mens doet met de wetenschap dat hij dezelfde dag steeds weer opnieuw zal beleven, hoe hij zich ook gedraagt.

Leef je helemaal uit, lijkt Deathloop te antwoorden, en maak er vooral een feestje van. Bill Murray zou zich op Blackreef helemaal thuis hebben gevoeld.