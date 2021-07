Is dat erg: een tekenfilmkonijn dat haar kont en borsten verliest?

Floortje Smit, filmrecensent, werpt haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

De borsten zijn weg. De kont is minder rond. Je kunt de (mannelijke) fans van de eerste Space Jam-film niet gekker krijgen. Hoezo is Lola Bunny – ja, we hebben het inderdaad over een tekenfilmkonijn – in Space Jam: A New Legacy plots zo plat als een dubbeltje?

Omdat regisseur Malcolm D. Lee haar in het origineel uit 1996 ‘niet politiek correct en geseksualiseerd’ vond. Destijds kreeg ze juist extra vrouwelijke vormen omdat het basketballende konijn volgens de ontwerper anders ‘te mannelijk’ zou zijn. Lee ziet dat anders: ‘Het is 2021. Ik vind het belangrijk sterke vrouwelijke personages te tonen zonder ze te objectiveren.’ De controverse verbaasde hem. ‘Wie bedenkt nou dat mensen klagen omdat een geanimeerd konijn geen borsten heeft?’

Je kunt lang en diep nadenken over de seksualisering van vooral vrouwelijke cartoonfiguren, met hun grote borsten, brede heupen en wespentailles. Je kunt je afvragen of je dan kijkt naar de seksuele fantasieën van de mannelijke tekenaars, of dat cartoons per definitie groteske uitvergrotingen zijn. Je kunt de Lola-controverse plaatsen in een historische ontwikkeling, waarin steeds meer aandacht komt voor de verbeelding van vrouwenlijven in tekenfilms en wat dat kinderen leert. Je kunt zelfs denken dat dit dan zegt ‘dat sterke vrouwen geen grote borsten hebben’ – de kritiek die Lee uit vrouwelijke hoek kreeg.

Hoe hardnekkig zo’n vrouwbeeld uit je jeugd kan zijn is in elk geval wel duidelijk: zo hardnekkig dat talloze volwassen mannen 25 jaar na dato nóg piepen over de de-seksualisering van het konijn dat klaarblijkelijk aan de basis stond van hun seksuele ontwaken.

Maar wacht: zijn die mannen écht boos? Of zijn hun tweets ironisch en lachen ze alleen maar harder nu serieuze media die oppikken? Zijn dit niet gewoon de kruisvaarders van het ‘doorgeslagen feminisme’-frame, die in Lola een mooie stok hebben gevonden om mee te slaan? Of heeft die ene malle twitteraar écht uit verdrietige frustratie een gat in de muur geslagen?

Het zóú kunnen, aldus een diepgravend onderzoek van een datingapp van vorig jaar. Want wie is volgens internetters het opwindendste cartoonpersonage? Verdomd: Lola!

Maar wie staat er op twee? Marge Simpson. Een geel stokachtig figuurtje met een nasale zeurstem en blauw omhoog staand haar. Wel borsten, geen borsten, je kunt er lang en kort over praten, maar wie zijn seksuele gevoelens serieus op een tekenfilm wil projecteren maakt het uiteindelijk geen bal uit.