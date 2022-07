Iron Maiden geeft in het nieuwe werk de melodie én de stem van Bruce Dickinson de ruimte ★★★★☆

Iron Maiden op 23 juni, op het festival Tons of Rock in Oslo. Beeld ANP/Imago Stock & People GmbH

Juni was de maand van de oude rockhelden. Ze kwamen met hun vrachtwagens vol showspullen naar onze parken, festivals en voetbalstadions, en deden alsof ze in de kracht van hun artistieke leven stonden. Wat natuurlijk meestal niet zo was.

Maar anders dan bijvoorbeeld de Eagles, Eric Clapton en Guns N’ Roses is Iron Maiden zeker nog vitaal en zelfs urgent omdat de band nog altijd, heel plichtsgetrouw, stevig nieuw werk uitbrengt. De grondleggers van de nieuwe Britse heavy metal, die vanaf eind jaren zeventig de wereld bestormden, brachten vorig jaar nog het knappe dubbelalbum Senjutsu uit, met songs die ook echt een nieuwe levensfase van de band inluidden. Iron Maiden is rustiger geworden en geeft de altijd al sterke gitaarmelodieën nog meer de ruimte. Zanger Bruce Dickinson mag bovendien, eindelijk, zijn lagere vocale registers verkennen.

Hoe pakt dat live uit, vraag je je dan af. En in de dampende Gelredome moet je maandag al snel constateren: behoorlijk goed.

Iron Maiden op 23 juni, op het festival Tons of Rock in Oslo. Beeld ANP/Imago Stock & People GmbH

De show in het net niet uitverkochte stadion begint gelukkig met zo’n fraai nieuw nummer van de laatste plaat, dat ook alles zegt over de muzikale ontwikkeling van Iron Maiden. Het titelnummer Senjutsu is opgebouwd rond holle, marsachtige drums die een Japanse samuraisfeer moeten scheppen. Het is eigenlijk een lied zonder refrein – of als één langgerekt refrein, het is maar hoe je ernaar luistert – maar in de Gelredome klinkt het prachtig. Het geluid is gewoon goed; de maar liefst drie rond elkaar kringelende gitaren zijn scherp als een katana (samoeraizwaard). En nog verheugender: de stem van Bruce Dickinson, die de laatste jaren veel klappen heeft gehad, onder meer vanwege een ernstige ziekte, is in vorm. Ook omdat de galm uitstekend is afgesteld: complimenten voor de geluidstechniek.

Het volgende kakelverse nummer, The Writing on the Wall, klinkt ook zo helder als een frisse bergbeek, vooral dankzij een prachtige solo van gitarist Dave Murray. Wat gaan we hier nog beleven?

Iron Maiden begrijpt natuurlijk dat het publiek hits wil horen en vooral ook zien. Na de openingsnummers in Japanse setting worden nieuwe decors het podium opgeschoven, als in een ouderwets lijsttheater. Het nummer Flight of Icarus, van de plaat Piece of Mind, is adembenemend mooi, met een reusachtige zilveren engel die boven de band zweeft.

Dan begint een glorieuze eindsprint, met de grootste metalhits uit de catalogus. Uiteraard drijft ook Iron Maiden op het oeuvre uit de beste jaren, maar in deze blakende vorm klinken Hallowed Be Thy Name en The Number of the Beast alsof ze net van de tekentafel zijn gerold. Beoordelen we deze show van Iron Maiden als een zo goed mogelijke uitvoering van het eigen, klassieke muziekwerk, dan kan het eigenlijk nauwelijks beter, vindt ook het stadionbreed meezingende publiek. De frisse uitvoering van het nieuwe repertoire maakt het metalfeest compleet. Dat we dit nog mochten meemaken.