Invisible Demons schetst een apocalyptisch portret van het alledaagse leven in Delhi ★★★★☆

Invisible Demons

Je denkt een mistig meer bij zonsopkomst te zien, maar de mist is smog. Je waant je als toeschouwer even in een paradijselijk woud, totdat de camera het bos van bovenaf toont en het slechts een schamel vlekje groen blijkt te zijn op een volkomen dorre, uitgeputte stadsvlakte. Zelfs de puurste beelden zijn als het ware vervuild in de documentaire Invisible Demons, waarmee de Indiase cineast Rahul Jain een duizelingwekkend apocalyptisch portret schetst van het alledaagse leven in zijn stad Delhi – en daarmee ook zijn westerse publiek een spiegel voorhoudt.

In een van de eerste scènes stelt Jain via de voice-over een glasheldere vraag. In 1991, het jaar dat hij geboren werd, ging India officieel over op een vrijemarkteconomie. Wie heeft daar inmiddels nog baat bij? Helemaal niemand, beargumenteert hij, en al zeker de armen niet. De mensen die ondanks de ongebreidelde groei van hun land nauwelijks over schoon drinkwater beschikken. De daklozen die voortdurend zijn blootgesteld aan de uitlaatgassen van het uitstulpende verkeer. De verschoppelingen op de immense vuilnisbelten, gravend naar iets bruikbaars.

Extreme hittegolven

Jain koppelt de tomeloze economische groei van India direct aan de problemen waarmee het land door de klimaatverandering te kampen heeft gekregen, zoals de toename van extreme hittegolven en een volkomen onberekenbare moessonperiode. Het deels bij 50 graden Celsius gedraaide Invisible Demons laat zien hoe de inwoners van metropool Delhi constant door een stoombad van ziekmakende dampen waden: zijn het niet de uitlaatgassen, dan is het wel het gif dat in dikke wolken door de straten en woningen wordt geblazen om door de regentijd opgewekte muggenplagen te bestrijden. Soms kleurt het hele beeld ziekelijk grijs of bruin.

Geregeld voert Jain een geëngageerde televisiejournalist op die je met haar dwingende reportages met de neus op de feiten drukt. De door drie cameramannen vastgelegde film heeft zulk commentaar niet nodig om indruk te maken: zo’n muur van blazende airconditioningventilatoren is veelzeggend genoeg, net als de schuimige blubber die de heilige rivieren van Delhi bedekt. En zoals de cineast fijnstofdeeltjes zichtbaar maakt – als giftige lichtpijltjes die over het scherm schieten – zo schept componist Kimmo Pohjonen hun geluid: knisterende fluisterbliepjes die soms bijna onhoorbaar zijn, maar daarom niet minder aanwezig.

Verstikkend

Een adempauze gunt Jain je niet, ook niet wanneer hij kort in een privéschool neerstrijkt, bij een in de buitenlucht zingende klas. De meisjes zijn amper klaar met zingen of er klinkt flink gekuch. Een verstikkende en daarom onontkoombare film, dat is Invisible Demons.