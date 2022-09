Introdans brengt vier choreografieën over stromend water samen tot een gracieuze avond ★★★☆☆

Harbor Me van choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui in het programma Aqua door Introdans. Beeld Hans Gerritsen

Je waant je een dansavond lang in een zacht dobberende bubbel. Wonderlijk hoe het Arnhemse gezelschap Introdans onder de noemer Aqua vier choreografieën samenbrengt die alleen de lieflijke kant van stromend water benadrukken. Golvende motoriek, vloeibaar samenspel, eindeloze deining, soepele duiken en in de muziekkeuze hoor je de tinteling van opborrelende belletjes. Dat maakt Aqua tot een gracieuze maar ook wat waterige, brave totaalavond.

De onderdompeling begint met een danser die in Harbor Me (2015) aanspoelt op een strand en met twee collega’s zoekt naar de beschutting van een trio. In dit miniatuurtje van hotshot Sidi Larbi Cherkaoui raken soms hun vingertoppen, dan weer spelen ze elkaar een imaginair kubusje door. Maar meestal vloeit een golfslag door hun lichaam, die ze nu eens solitair veroorzaken, dan weer gezamenlijk voortstuwen. Deze aardse opmaat wordt snel verzwolgen door de branding van een groepsstuk van oud-Introdanser Jorge Pérez Martínez. Voor Aqua breidde hij zijn optimistische Azul (2017) op drie Spaanse gitaarklassiekers uit met nog meer helder getimede motoriek, nu op Vivaldi’s mandolineconcert tegen een achterwand in blauwtinten. Azul krijgt hierdoor het karakter van een eindeloze strandwandeling langs een mediterrane kust, met je tenen in de branding.

Earth van choreograaf Manuel Vignoulle in het programma Aqua door Introdans. Beeld Hans Gerritsen

In het acrobatische trio Earth (2018) van Manuel Vignoulle behouden drie dansers in tribale catsuits voortdurend lichaamscontact, terwijl ze in een vloeiende bewegingssculptuur over elkaars schouders klimmen en glijden. Tot slot nemen in Océana (2011) van Lucinda Childs zes paren de vloer over. Als een school vissen zwemmen ze met opspattende ledematen voor een gigantische videoprojectie van kolkend water. De Introdansers maken een meditatief spel van dit eindeloze gedobber op de gelijknamige Argentijnse compositie voor gitaren, harp en mijmerende vocalen.

Aqua Dans ★★★☆☆ Door Introdans. Choreografieën van Sidi Larbi Cherkaoui, Jorge Pérez Martínez, Manuel Vignoulle en Lucinda Childs. 9/9, Stadstheater Arnhem. Tournee t/m 30/11.