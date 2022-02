Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen.

Door de woke-cultuur steekt het nu ook in andere landen de kop op, maar in Nederland bestond het altijd al: discussiëren over waarover je mag discussiëren. Nederland was altijd al woke. Wat waren de zuilen anders dan safe spaces? In de discussie naar aanleiding van Joris Luyendijks De zeven vinkjes zie je het ook weer. Vrijwel onmiddellijk zwenkte het debat van de inhoud naar de vraag: mag Luyendijk dit eigenlijk wel opschrijven? Is hij wel gerechtigd tot het maken en uitdragen van deze analyse? Het Parool, afgelopen zaterdag: ‘Mag Joris Luyendijk het over zijn zeven vinkjes hebben of moet hij als witte heteroman zijn mond houden?’

Luyendijk zou zich bijvoorbeeld de ideeën van anderen toe-eigenen, zonder hun credit te geven. Het gaat vooral om, let op, ons woord van de week —> intersectionalisme. Dat is een dure manier om te zeggen dat mensen op meer dan één manier tegelijk gediscrimineerd kunnen worden. ‘Intersectie’ betekent kruising; je kunt je op een kruispunt bevinden waar diverse sociale achterstanden samenkomen. Of je staat juist op een kruispunt van —> privileges: wit, hoger opgeleid, man, enzovoorts.

De term intersectionalisme werd in 1989 gemunt door de rechtsgeleerde Kimberlé Crenshaw, die de dubbele discriminatie van zwarte vrouwen probeerde aan te vechten. Luyendijk had Crenshaw moeten noemen, zeggen critici nu. Gloria Wekker, de Surinaams-Nederlandse antropoloog die in Crenshaws voetsporen trad, geeft hij ook te weinig krediet. ‘Dit riekt naar toe-eigening', zegt Wekker. En politicus Sylvana Simons zegt: ‘Ik hoop niet dat we over vijftig jaar zeggen: alle kennis hebben we aan Luyendijk te danken.’

Dat is het beeld: zwarte vrouwen die in de schaduw pionierswerk doen en een aanmatigende witte man die dat even handig verpakt en vermarkt.

Maar wat in het debat over —> wit privilege zelden vermeld wordt, is dat die term gemunt werd door een witte onderzoeker van zeer welgestelde huize, werkzaam aan de Harvard-universiteit: Peggy McIntosh (1934). Zij publiceerde in 1989 White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack. Mensen zoals ik, schreef zij, dragen een onzichtbaar knapzakje mee vol privileges. Haar eigen knapzakje bevatte vijftig onderdelen, vijftig voorrechten die haar leven makkelijker maken dan dat van mensen zonder zo’n zakje. Nr. 1: ik kan ervoor zorgen dat ik altijd onder mensen van mijn eigen ras ben. Nr. 50: ik voel mij welkom en op m’n gemak op openbare plaatsen. In een knapzak zo volgeladen kan niet alles even zwaar wegen. Nr. 46: ik kan altijd pleisters kopen die min of meer mijn huidskleur hebben.

Als Luyendijk van íemand heeft geleend, dan is het van McIntosh. Als een man die zich verbaast over de inhoud van een damestas heeft hij de zaak opnieuw gesorteerd en 43 items weggegooid.

Peggy had dit idee waarschijnlijk nooit gekregen zonder het werk van W.E.B. Dubois (1868-1963), de zwarte Amerikaanse socioloog en burgerrechtenactivist. Die sprak van het ‘psychologische loon’ dat je ontvangt door wit te zijn. Oftewel: —> wit privilege.

Kortom: deze ideeën zijn het gezamenlijke werk van een uniseksuele, multiraciale, ja, een werkelijk intersectionele coalitie van schrijvers en denkers die het beste met de mensheid voorhebben. En als die elkaar nu gewoon ruiterlijk krediet geven, kunnen we het over die ideeën hebben, in plaats van over hóé erover mag worden gepraat.