‘Interpretative Dancing’ bruist van de ideeën en bevat enkele van de beste The Slow Clock-liedjes tot dusver ★★★★☆

Het eerste coronajaar werd draaglijker dankzij de vanuit Amsterdam opererende Harmen Kuiper, die onder de naam The Slow Clock in een paar maanden tijd tien ep’s uitbracht met elk zeven liedjes, een bijna wekelijkse verrassing.

Stilistisch kon zowat álles, van kleine popliedjes tot lappen lawaaigroove, nerveuze indie, snelle punkschetsen en jarenzestigpastiches. Qua ongrijpbaarheid en scheppingstempo liet The Slow Clock zich hooguit vergelijken met een band als Guided by Voices.

Na dat ep-bombardement bracht Kuiper in 2022 albums uit met The Slow Clock én als helft van postpunkduo GDVRDGDVR. Nu is er weer een Slow Clock-album, Interpretative Dancing, dat wederom bruist van de ideeën, alle kanten opschiet en enkele van de beste Slow Clock-liedjes tot dusver bevat, het catchy Fire Up the Barbecue voorop.

Zangeres Amarins Romkema laat zich in verschillende liedjes horen, wat een verrijking is. De eerste kerstkraker van 2023 (Christmas in a Bottle) hebben we ook maar alvast binnen.

The Slow Clock Interpretative Dancing Pop ★★★★☆ Eigen beheer