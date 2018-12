Interne mails bewijzen: Facebook ging lang door met doorsluizen gebruikersdata

Facebook verleende grote techbedrijven als Airbnb, Netflix en Lyft rond 2015 bijzondere voorrechten. Zij kregen toegang tot meer gebruikersgegevens van Facebook dan andere bedrijven. Dit beeld komt naar voren uit de 250 pagina’s aan interne correspondentie van Facebook die dinsdagmiddag zijn gepubliceerd door een onderzoekscommissie van het Britse parlement. Die documenten zijn vorige maand al in handen van de parlementariërs gekomen nadat een directeur van softwarebedrijf Six4Three gedwongen werd deze te overhandigen. Six4Three is in conflict met Facebook in een verder onbeduidende zaak, maar de documenten die in bezit zijn van het bedrijf schijnen nieuw licht op de schandalen waarin Facebook het afgelopen jaar verwikkeld is geraakt.

In 2015 werd een serie mails verstuurd tussen Facebook en vertegenwoordigers van Netflix, Airbnb en Lyft over de voor die bedrijven waardevolle gegevens van Facebook-gebruikers. Bedrijven die gebruik maken van Facebook op hun apps – bijvoorbeeld om hun gebruikers te laten inloggen – krijgen zo van Facebook niet alleen informatie over die consumenten, maar ook over hun vrienden. Facebook blijkt in deze periode zeer bereidwillig te zijn om zijn partners van dit soort informatie te voorzien.

I believe there is considerable public interest in releasing these documents. They raise important questions about how Facebook treats users data, their policies for working with app developers, and how they exercise their dominant position in the social media market. Damian Collins

Pikant

Volgens de Britse parlementariër Damian Collins is deze informatie pikant omdat Facebook vóór deze mails al veranderingen aankondigde die de ongebreidelde toegang voor ontwikkelaars van andere partijen tot gebruikersdata moest beperken. Dit was precies ook de kern van het Cambridge Analytica-schandaal. Niet alleen de gegevens van mensen die ooit hadden meegedaan aan een online test kwamen beschikbaar, maar ook die van hun vrienden. Facebook benadrukte daarna dat het nooit de bedoeling was dat app-ontwikkelaars met die gegevens aan de haal zouden gaan en beloofde daarna beterschap. Dat lijkt nu dus anders te liggen.

Vorige week werd via the Wall Street Journal al bekend dat Facebook enkele jaren geleden overwoog geld te vragen aan bedrijven voor toegang tot gegevens van zijn gebruikers. De technologiegigant zou hebben gekeken naar de mogelijkheden om adverteerders meer geld te vragen in ruil voor toegang tot meer informatie over gebruikers. Deze informatie kwam uit de mails die nu zijn vrijgegeven.

Concurrentie

Een andere onthulling is dat Facebook gebruik maakte van de gegevens van het Israëlische bedrijf Onavo over mobiele apps van andere bedrijven. Op die manier kreeg Facebook zicht op de populariteit ervan. Worden ze veel gedownload, worden ze veel gebruikt? Facebook gebruikte deze waardevolle kennis om zo’n snel opkomende app in te lijven of om zo’n app juist als bedreiging te zien. Als dat laatste het geval was, zou Facebook essentiële data juist niet delen met de app-ontwikkelaars, waardoor die apps minder goed werkten.

In een schriftelijke verklaring zegt Facebook dat de nu gepubliceerde documenten misleidend zijn omdat de context ontbreekt. ‘Zoals elk bedrijf hadden we veel interne gesprekken over de verschillende manieren waarop we een duurzaam bedrijfsmodel konden bouwen’, stelt het bedrijf. ‘Maar de feiten zijn duidelijk: we hebben nooit gegevens van mensen verkocht.’ Mark Zuckerberg zegt ondertussen in een blogpost dat dit alleen maar bewijst dat zijn bedrijf de laatste jaren op de goede weg is in het beschermen van zijn gebruikers.