Internationale media lovend over Songfestival in Ahoy: ‘Ondanks alle obstakels een enorm succes’

Songfestivalpresentatoren Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager kregen complimenten van BBC-commentator Graham Norton: ‘Ze hebben het onder lastige omstandigheden heel goed gedaan.’ Beeld EPA

Internationale media zijn te spreken over de organisatie van het Songfestival, het eerste grote internationale cultuurevenement sinds de coronacrisis begon, in maart 2020. Ondanks de coronabeperkingen waren in Ahoy 3.500 bezoekers welkom − het kabinet had het feest aangemerkt als Fieldlab-experiment. Zij zagen in Ahoy meerdere technische hoogstandjes: zo werd met augmented reality de Erasmusbrug in de zaal geprojecteerd.

‘Ondanks alle obstakels slaagde Nederland er in om dit evenement van de grond te krijgen en er een enorm succes van te maken’, schrijft de Nederlandse journalist Thomas Erdbrink in The New York Times. ‘De show in Ahoy toonde een glimp van het leven dat we kenden, en van een toekomst waarin het virus onder enige vorm van controle komt. Mensen dansten, juichten, dronken en sloegen elkaar op de schouders.’

Erdbrink voegt toe: ‘Wie er ook wint, Eurovisie helpt Nederland en Europa uit de pandemie.’

In Italië, thuisland van de winnende band Maneskin, was de krant La Repubblica iets kritischer: ‘Het was een vermakelijke avond, al was het niet zo explosief als in voorgaande edities’, schrijft Ernesto Assante. ‘Er waren geen grote verrassingen, de behoefte aan extravagantie die de Europese zangwedstrijd altijd heeft gekarakteriseerd leek een beetje weggestopt. In het postcoronatijdperk was het een show die voorspelbaarder was, ook in muzikaal opzicht, met vooral conventionele pop-danceliedjes.’

The Guardian klonk positiever. ‘De show vond plaats in Rotterdam, voor een beperkt publiek van 3.500 fans, en had alle spanning en sensatie die je zou verwachten. Eurovision was back with a bang.’ Hoewel Duncan Laurence en de IJslandse band Dadi og Gagnamagnid positief testten op corona en daardoor niet live konden optreden, was ‘de stemming bij deze love-it or hate-it extravaganza onverminderd positief’, schrijft Martin Belam in de Britse krant. ‘Met de focus terug op waar die moet liggen: de gekke en prachtige liedjes, cheesy teksten en flamboyante kostuums.’

Het Franse dagblad Le Monde: ‘Met het thema Open Up bood het Eurovisie Songfestival, ondanks de schaduw van de coronapandemie, frisse lucht aan de inwoners van Rotterdam.’

In Australië, waar het evenement dermate populair is dat ze er sinds 2016 aan meedoen, schrijft The Sydney Morning Herald dat ondanks de coronabeperkingen ‘de competitie de rijke kleur en geestige praalvertoning leverde die het Songfestival tot zo’n liefde maakt voor hen die het volgen. Dat er verder geen diepzinnige betekenis achter zit, is geen gebrek ervan. Integendeel, het is de essentie van de aanhoudende aantrekkingskracht van de competitie’.

Ook Nikkie de Jager, Jan Smit, Edsilia Rombley en Chantal Janzen kregen lof toebedeeld. ‘Deze presentatoren hebben het onder heel lastige omstandigheden heel goed gedaan’, zei Graham Norton op de BBC. ‘Met alle regels, coronatesten en beperkingen was dit niet makkelijk. Maar vanavond hebben ze het wel zo doen lijken.’

Jeangu Macrooy eindigde met zijn Birth of a New Age op een roemloze 23ste plaats. Van de nationale vakjury’s kreeg hij 11 punten, van het publiek 0. In de kranten komt hij er beter vanaf: La Repubblica noemt zijn optreden ‘een van de beste’ van de avond.

Alex Marshall schrijft in The New York Times dat het lied geschreven was in reactie op de dood van George Floyd vorig jaar in Minneapolis en de daaropvolgende heropleving van de Black Lives Matter-beweging. Birth of a New Age is een kritiek op het kolonialisme: in het refrein schakelt hij van het Engels over naar het Sranantongo, een taal die wordt gesproken in Macrooy’s geboorteland Suriname − tot 1975 een Nederlandse kolonie. ‘Yu no man broko mi’, zingt hij dan. ‘Je kunt me niet breken.’

Het Songfestival staat bekend om nummers die politieke standpunten innemen, schrijft Marshall. ‘Dus is het geweldig om te zien dat Macrooy die trend doorzet.’