Internationaal Theater Amsterdam breidt uit met vier jonge acteurs

Daniël Kolf Beeld ANP

Internationaal Theater Amsterdam breidt uit met vier jonge, getalenteerde acteurs. Eefje Paddenburg, Daniël Kolf, Minne Koole en ‘Ntianu Stuger treden toe tot het ensemble. Oudgediende Eelco Smits, die het gezelschap een paar jaar geleden verliet om te freelancen, keert terug.

Minne Koole speelde al vaker bij ITA en maakte indruk in de film Niemand in de stad en de serie Dirty Lines. Ook Daniël Kolf heeft al enige bekendheid, zo speelde hij opvallende rollen in films als De libi en Forever Rich, en was hij afgelopen zomer te zien in ITA’s The Damned. ‘Ntianu Stuger was te zien in een mooie rol in Drie Zusters, in regie van Eline Arbo en Kasimir en Karoline van Nina Spijkers. En Eefje Paddenburg, zus van Ilke, die al bij het ensemble zit, schitterende onlangs nog in BAAAAAA van Circus Treurdier.

Regisseur Eline Arbo treedt bij het gezelschap in dienst als ‘associate artistic director’, een functie waarin ze het regisseren van voorstellingen combineert met de verantwoordelijkheid voor het ensemble, en inspraak in de keuze voor gastregisseurs en repertoire. Arbo combineert die functie met een betrekking als huisregisseur bij Het Nationale Theater, waar binnenkort de voorstelling De jaren in première gaat, naar het boek van de Franse Nobelprijswinnaar Annie Ernaux.