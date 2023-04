Interieurindustrie manoeuvreert op Milan Design Week om heikele kwesties heen

Every Human van Moooi

Ben je een binnen- of buitenmens? Heeft één kleur je voorkeur of een bont palet? Houd je van een relaxte sfeer thuis of juist wat creatieve pit? Een stuk of tien vragen over je persoonlijkheid worden afgevuurd op bezoekers van de showroom van het Nederlandse meubelmerk Moooi. Op basis daarvan bepaalt een algoritme een bijpassend interieurparfum. De persoonlijke geur wordt ter plekke samengesteld door een ingenieuze installatie van 48 flacons met aroma’s als muskus, citrus, melk en thee.

Aan het einde van de installatie rolt een ‘unieke huisgeur’ van een kleine lopende band. De intrigerende geurinstallatie Every Human is een blikvanger op de Milan Design Week, die maandag begon en nog tot en met zondag duurt.

In hoeverre zijn deze geuren daadwerkelijk een afspiegeling van iemands persoonlijkheid? Dat is de vraag, beaamt ook Frederik Duerinck van het Nederlandse kunstenaarsduo Algorithmic Perfumery, dat de installatie voor Moooi ontwikkelde. ‘Maar gaandeweg wordt het algoritme door de groeiende groep gebruikers getraind om de antwoorden steeds nauwkeuriger om te zetten in gepersonaliseerde geuren.’

Every Human is vooralsnog een intrigerende verbeelding van de invloed die kunstmatige intelligentie kan hebben op onze woonomgeving. Wie weet bepalen data-analyse en slimme algoritmen straks ook de vorm of kleur van onze meubels? Of veranderen licht, temperatuur en het kleurpalet van onze woon- en slaapkamers mee met onze gemoedstoestand? Het antwoord op deze vragen blijft in geurige nevelen gehuld op de Milan Design Week.

Naast oprukkende technologie zijn er wel meer heikele kwesties waar de interieurindustrie behoedzaam omheen manoeuvreert. Grondstof- en energieschaarste, inflatie en niet in de laatste plaats klimaatverandering: deze crises spelen slechts een bijrol op ’s werelds grootste designevent. Waar zijn de revolutionaire productietechnieken die energie besparen of lokale productie vereenvoudigen? Of de grootschalige toepassing van nieuwe duurzame materialen?

Na drie akelige coronajaren is het business as usual. Dit gebrek aan engagement met de grote zorgen van deze tijd wringt op een evenement dat de spil in de mondiale designindustrie wil zijn, al was het maar omdat deze zorgen ook de fabrikanten en ontwerpers zelf bedreigen. Symbolisch is het 80ste verjaardagsfeestje van Ikea met stampende dj’s en eetkraampjes. Het merk dat ooit design democratiseerde met een innovatieve doe-het-zelfesthetiek, zou wereldwijd grote invloed kunnen hebben. Maar het kiest in Milaan voor plat volksvermaak.

Wat is er zoal te zien op de meer dan honderd locaties in Milaan, van kerken en bibliotheken tot de statige palazzo’s en zelfs een art-decobuitenzwembad, allemaal omgetoverd tot tijdelijke showrooms? Veel fantasierijke meubels in knallende kleuren met expressieve dessins en patronen. Ook wellness en de home spa rukken op. Alsof de boze buitenwereld er even niet is. Opvallend is verder dat de West- en Noord-Europese hegemonie in design – Italië in het bijzonder – afbrokkelt. ‘Nieuwe’ landen als Polen, Tsjechië, Hongarije, Libanon en India zijn nadrukkelijk aanwezig.

‘Private Jet’ van G-Star x Maarten Baas op Milan Design Week.

Dat levert spannende producten op, zoals een minimalistische lampencollectie van grof vulkaansteen van de Mexicaanse ontwerper David Pompa. Of een serie lampen van de Brits-Japanse ontwerper Amy Lewis, die afstudeerde aan de Design Academy Eindhoven met een serie speelse ledlampen, gebaseerd op Aziatische vlechttechnieken van bamboe. Een belangrijke innovatie komt van overzee: de startup Prowl uit Californië heeft als eerste een procedé ontwikkeld om bioplastic op basis van hennep te kunnen rotatiespuiten, een techniek uit de massaproductie.

De meubelindustrie is vol vertrouwen, zou dus ook een conclusie kunnen zijn van deze Milan Design Week. De Nederlandse stoffenfabrikant Byborre zet een eerste stap naar verduurzaming van de textielindustrie door het probleem van vervuiling en uitbuiting te benoemen. Met een wereldkaart wordt de complexiteit van de productieketen van textiel inzichtelijk gemaakt. Katoen uit Centraal-Azië wordt verscheept naar China voor productie met machines uit de VS om als fast fashion te eindigen in Europese winkels.

Waar te beginnen met het verduurzamen van zo’n systeem? Met transparantie over de herkomst van grondstoffen en het maakproces. En met het eindeloos herhalen van de noodzaak van nieuwe manieren van produceren en ook consumeren, juist op de Milan Design Week.

Dat een genuanceerd standpunt en inspirerende creativiteit elkaar niet in de weg hoeven te staan, bewijst het Nederlandse denimmerk G-Star. Het gaf Maarten Baas de vrije hand om een installatie te maken van afgedankte spijkerstof. De altijd tegendraadse ontwerper bouwde er vervolgens een privéjet op ware grootte mee, inclusief eigen naam als logo. Net zo complex als de mondiale textielproductie zijn de persoonlijke afwegingen – een boodschap is verpakt in een over-de-topinstallatie. Wel of niet vliegen? Wel of geen nieuwe bank van gerecycled denim? Baas legt de verantwoordelijkheid bij onszelf. Logisch ook, de industrie laat het immers nog afweten.